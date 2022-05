La invasión de los delfines de Alfa Centauri

Foto: Image Source

Desde tiempos muy remotos, en todos los confines de la galaxia, se sabía que los delfines eran los seres más inteligentes de la Tierra… Es decir, lo sabían los seres inteligentes del planeta. En resumen, lo sabía todo ser viviente excepto el hombre (de hecho, los científicos que al fin lo revelaron, ante el inminente y anunciado desastre, fueron calificados de locos por la prensa).

De todas formas, la voz de estos científicos “locos” no pudo ser silenciada, gracias a las redes. Ellos inundaron Youtube con los ya legendarios videos donde mostraban los documentales espontáneos que habían filmado en Florida. Eran las pruebas de que establecieron comunicación con un grupo de delfines del Sea World... y no cualquier tipo de comunicación. He aquí la historia completa, como la relataron por entonces algunos diarios que se atrevieron a desafiar la censura.