La vida de un entrenador canino: claves para mejorar el comportamiento de su perro

Desde hace 8 años, Niño Almonacid se ha dedicado a entrenar perros en Bogotá. Foto: Michael Niño

¿Su gusto por los perros viene desde la infancia o es algo que se fue construyendo con el tiempo?

Se fue construyendo a medida que prestaba mi servicio militar. Allí empecé a tomarles cariño y, con el tiempo, estudié bastante sobre su comportamiento. La experiencia en la Fuerza Aérea fue muy significativa; me gustó mucho y poco a poco me fui formando en ese tema para poder brindar un mejor servicio y ayudar a los perros.

Mi primer perro fue un pastor belga llamado Samara. Cuando me la entregaron tenía casi dos años y me acompañó durante prácticamente todo mi servicio militar.

¿Y cómo se volcó completamente a este oficio?

Cuando tuve una mascota llamada Luna, una perrita adoptada que fue encontrada en el río Bogotá. Ella era muy nerviosa, ansiosa y se escapaba con frecuencia, así que tuve que buscar la manera de solucionar esos problemas. El proceso me gustó mucho, porque al ver los avances y poder ayudarla, me di cuenta de que quería seguir trabajando con perros. A partir de ahí nació la idea de convertirlo en mi oficio.

¿Cuáles son los principales aprendizajes que ha tenido en el proceso de entender y gestionar el comportamiento canino?

Llevo prácticamente ocho años dedicándome a esto. En todo ese tiempo, lo más importante ha sido la paciencia. También he comprendido la importancia de entender el lenguaje corporal y, sobre todo, de estudiar cada raza, ya que eso permite saber cómo ayudarlos mejor y responder de manera adecuada a sus necesidades.

¿Qué habilidades cree que debería tener un buen entrenador o paseador?

Más que todo, considero fundamental que realicen el curso para ser adiestrador, ya que no todos los paseadores cuentan con ese conocimiento. También es importante que tenga un curso de primeros auxilios y que no se limite solo a lo básico, sino que continúe con estudios más extensos y constantes.

¿Cuáles considera que son los mayores retos a la hora de entrenar a un perro?

La confianza y el vínculo son los principales retos. Muchos perros no confían fácilmente en una persona extraña, y crear ese lazo puede ser complicado, especialmente en aquellos que tienen ciertas dificultades. El vínculo se construye principalmente durante el paseo y en los momentos de entrenamiento.

En una ciudad como Bogotá, ¿qué dificultades ha encontrado durante los paseos con los perros?

Una de las más importantes ha sido la contaminación auditiva. Muchos perros son adoptados, provienen de fundaciones o del campo, y al llegar a la ciudad se enfrentan a ruidos fuertes de los vehículos, las motos o las construcciones. Estos sonidos afectan mucho su sensibilidad auditiva, lo que provoca que se pongan nerviosos, ansiosos o intenten escaparse. Sin duda, este es uno de los mayores desafíos al momento de pasearlos.

Hablemos de ese momento: salir a pasear con varios perros a la vez...

Básicamente me enfoco en los perros más nerviosos, procurando que vayan cerca de mí para poder gestionarlos y ayudarlos. También trabajo con perros agresivos; de hecho, me gusta mucho manejar tanto a los nerviosos como a los agresivos para que aprendan a autocontrolarse y sepan cómo actuar en momentos difíciles. Realizo los paseos de forma grupal con un máximo de seis perros. Además, siempre intento crear un balance: algunos perros pueden ser tranquilos y otros tener ciertas dificultades. Todo depende de cuáles salgan ese día, para así poder equilibrar el grupo.

Tiene un grupo de paseadores que le ayudan en su negocio Canine Secret, ¿cómo les ha enseñado sobre este oficio?

Llevo aproximadamente un año con el negocio y actualmente cuento con cuatro personas que me apoyan. A cada una la ayudo y la capacito para que entienda el trabajo del paseo y el comportamiento de los perros. El proceso de formación se basa principalmente en enseñarles el manejo adecuado, ya que es fundamental, así como la importancia de la paciencia.

También les explico cómo corregir a los perros: qué hacer en el momento de una corrección, cómo actuar cuando se portan bien y de qué manera reforzar positivamente una conducta. Busco que siempre me hagan preguntas para poder resolver sus dudas. En aproximadamente un mes y medio les enseño lo esencial y, a partir de ahí, voy observando su progreso antes de asignarles más perros.

¿Recuerda el caso de algún perro que haya sido particularmente difícil o que lo haya marcado por los avances logrados en su comportamiento?

Sí, está el caso de Brook, un perrito agresivo que aún sigue en proceso: aunque se ha calmado, continúa siendo potencialmente peligroso. En este caso le he hecho varias recomendaciones a su dueña, como la castración y la realización de exámenes médicos, porque no está castrado y además es un perro muy consentido. Estas condiciones han influido en que presente conductas agresivas. También hay muchos otros casos que me han marcado, ya que llevo ocho años trabajando en este ámbito. Otro ejemplo es Menta, una perrita muy nerviosa a la que no le gustaba estar con muchos perros. Actualmente camina de manera más tranquila, mantiene la calma durante los paseos y ha aprendido a acercarse de forma más constante a otros perros.

Cuando realiza sesiones de entrenamiento, ¿qué recomendaciones le da a los dueños?

Siempre les digo a los dueños de los perritos que paseo que, si necesitan una asesoría de mi parte, se las brindo con total disposición para poder ayudarlos, ya que la idea es que los perros también se comporten bien con sus propietarios. Principalmente les recomiendo tener confianza y seguridad, además de mucha paciencia al momento de sacarlos a pasear, observando siempre su comportamiento para poder transmitirles tranquilidad. También les explico que, al tomar la decisión de tener un perro, es fundamental dedicarles tiempo. El tiempo y la constancia son claves para que el perro pueda cambiar sus conductas; si no se les dedica el tiempo necesario, no habrá muchos cambios.

¿Qué es lo que más disfruta de trabajar diariamente con perros?

El momento en el que puedo soltarlos para que socialicen con otros perros y jueguen entre ellos. También disfruto mucho la caminata. Verlos interactuar y desenvolverse en esos espacios es algo que me gusta mucho. Además, cuando un perro presenta avances en su comportamiento, siento una gran felicidad y emoción. Eso me llena profundamente y me da un impulso adicional para seguir trabajando y ayudando a los perritos cada día.