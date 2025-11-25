Las bibliotecas públicas de Bogotá exonerarán multas por devolver libros tarde hasta el 31 de diciembre

BibloRed Foto: BibloRed

La Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed)permitirá a las personas devolver libros vencidos sin generarles multas hasta el 31 de diciembre de 2025. Algunas de las instituciones que ofrecerán este beneficio son: la Biblioteca Pública Virgilio Barco, la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo, la Biblioteca Pública El Parque, la Biblioteca Pública El Mirador y la Biblioteca Pública Las Ferias, entre otras.

BibloRed tomó esta decisión para que más personas puedan recuperar el acceso a sus servicios. “Queremos que todos los ciudadanos vuelvan a acercarse a las bibliotecas sin temor a tener una deuda pendiente. Esta medida busca facilitar el retorno de los materiales y reactivar los beneficios de afiliarse a la red y también el vínculo de la comunidad con sus espacios de lectura”, afirmó Andrea Victorino, Directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y BibloRed.

Además de libros, cualquier persona con materiales vencidos podrá acceder a esta exoneración, podrán entregarlos sin generar multas. “La campaña busca incentivar la devolución de materiales y promover el uso responsable de los recursos bibliotecarios”, se lee en la página. Al devolver los materiales a la biblioteca, los usuarios evitarán quedar bloqueados y estarán de nuevo el sistema para acceder a préstamos, actividades culturales y más.

Así puede devolver los libros

Para regresar libros a BibloRed, las personas podrán acercarse a cualquiera de las bibliotecas o BibloEstaciones, a través de los buzones de devolución o por medio de la devolución a domicilio.

“La exoneración aplica exclusivamente para quienes regresen los materiales entre el 18 de noviembre y el 31 de diciembre de 2025. Las multas generadas por fechas anteriores no serán condonadas y deberán ser pagadas de manera habitual”, enfatizó BibloRed en su página.