Las bibliotecas públicas de Bogotá exonerarán multas por devolver libros tarde hasta el 31 de diciembre

La Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá anunció que exonerará temporalmente las multas de personas con libros vencidos, conozca cómo es el proceso.

Redacción Cultura
25 de noviembre de 2025 - 08:51 p. m.
Foto: BibloRed
La Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá (BibloRed)permitirá a las personas devolver libros vencidos sin generarles multas hasta el 31 de diciembre de 2025. Algunas de las instituciones que ofrecerán este beneficio son: la Biblioteca Pública Virgilio Barco, la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo, la Biblioteca Pública El Parque, la Biblioteca Pública El Mirador y la Biblioteca Pública Las Ferias, entre otras.

BibloRed tomó esta decisión para que más personas puedan recuperar el acceso a sus servicios. “Queremos que todos los ciudadanos vuelvan a acercarse a las bibliotecas sin temor a tener una deuda pendiente. Esta medida busca facilitar el retorno de los materiales y reactivar los beneficios de afiliarse a la red y también el vínculo de la comunidad con sus espacios de lectura”, afirmó Andrea Victorino, Directora de Lectura y Bibliotecas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte y BibloRed.

Además de libros, cualquier persona con materiales vencidos podrá acceder a esta exoneración, podrán entregarlos sin generar multas. “La campaña busca incentivar la devolución de materiales y promover el uso responsable de los recursos bibliotecarios”, se lee en la página. Al devolver los materiales a la biblioteca, los usuarios evitarán quedar bloqueados y estarán de nuevo el sistema para acceder a préstamos, actividades culturales y más.

Así puede devolver los libros

Para regresar libros a BibloRed, las personas podrán acercarse a cualquiera de las bibliotecas o BibloEstaciones, a través de los buzones de devolución o por medio de la devolución a domicilio.

“La exoneración aplica exclusivamente para quienes regresen los materiales entre el 18 de noviembre y el 31 de diciembre de 2025. Las multas generadas por fechas anteriores no serán condonadas y deberán ser pagadas de manera habitual”, enfatizó BibloRed en su página.

