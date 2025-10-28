Óscar Córdoba: “El fútbol es un arte”

Óscar Córdoba fue el arquero de la Selección Colombia durante el Mundial de 1994 en Estados Unidos. Foto: Winmedia Sas

Para usted, ¿qué es lo más valioso del fútbol?

En lo personal, la posibilidad de desarrollar una profesión, un sueño, que me tracé desde muy temprana edad, que era jugar en el Pascual Guerrero, el estadio de mi ciudad. Posteriormente, ser arquero de la selección de Colombia y poder representar mi arte: el fútbol, el deporte, es un arte en los diferentes estadios del mundo. Desde los pequeños pasos que llevan a las grandes hazañas y, en ocasiones, también a las derrotas, que son parte del crecimiento del ser humano.

Hablemos sobre esta afirmación: “El fútbol es un arte”. ¿Qué hace que describa este deporte así?

Porque es un sentimiento. Tú tienes unas condiciones, y dentro de esas condiciones expresas tu arte o tu fútbol. En el mío era una condición que me permitía entender que, desde las manos y mi cuerpo, podía evitar goles. Otros hacen su espectáculo desde la velocidad, desde la finura de una muy buena gambeta. Entonces, para mí era el espacio donde podía ser ese intérprete de lo que me gustaba hacer. Para algunas personas su arte es el canto o la danza, y aunque sé que tengo la capacidad de bailar, jugando al fútbol me sabía expresar mejor.

¿Cuáles cree que son los elementos más importantes para un arquero?

Hay elementos que te permiten estar por encima de la media. En lo personal, el haber practicado deportes donde utilizaba mis manos, mi conocimiento y mi sincronización, me permitía expresarme diferente. Salía a cortar centros de manera diferente, leía el partido diferente, y eso me lo permitió el béisbol, el básquetbol y el voleibol. Mi técnica era distinta a la de muchos arqueros y me permitió estar por encima, digamos, de la media de muchos de mis compañeros en Colombia. Eso desde el conocimiento, y tener la oportunidad de practicar otros deportes.

¿Cómo ha sido su relación con el público desde que dejó las canchas?

Siento que bien, hasta el momento me he encontrado que la gente ha entendido que mi crítica es hacia una acción y no al ser humano. Cuando critico una jugada o un concepto de un técnico al tratar de montar un sistema táctico, lo hago desde el conocimiento y la experiencia.

¿Cuál cree que es el futuro del fútbol en Colombia?

Dependerá de lo que se le permita a la sociedad dentro de sus características. Hoy todos queremos jugar como el Barcelona de España. Nos encontramos con la velocidad de “Lucho” Díaz, que no hemos entendido que hacia allá se está direccionando el fútbol, a una parte más física, más rápida en decisiones mentales, algo que sucederá en la medida en que tú tengas técnicos que te permitan crecer en los conocimientos para desarrollar ese fútbol.

¿Con qué palabras describiría al público colombiano frente al fútbol?

Nosotros somos de una cultura futbolística, sin llegar al extremo. Nos gusta el fútbol y basta, y mañana, de pronto, sale un gran ciclista y nos gusta ser ciclistas y nos montamos en bicicleta y somos los grandes ciclistas, y de pronto sale Juan Pablo Montoya y creemos que jugamos o sabemos andar en carros a 300 kilómetros por hora. Nos vamos apasionando en relación con el éxito de nuestros deportistas. Por ejemplo, con los boxeadores, en alguna época fui boxeador en la cama de mi papá y mi mamá, cuando conocí a Antonio Cervantes y a Rocky Valdés. Nosotros nos vamos acomodando a lo que nos va generando admiración. Diferente a Argentina, donde es el fútbol a muerte, y es una cultura distinta.

¿En qué momento supo que dedicaría su vida al deporte?

Tuve la fortuna de nacer en una ciudad deportiva, en un barrio al lado de las piscinas panamericanas. A mis padres les gustaba la práctica del deporte y cuando entendí que la natación no era lo mío, probé básquetbol, voleibol, béisbol, hasta pimpón. Tenía la facilidad de una inteligencia motriz que me permitía practicar todos los deportes.

¿Cuál cree que es la importancia de tener una cultura deportiva para los jóvenes en Colombia?

No solamente deportiva, cultura en todo sentido. Si tú tienes a la mano unas maracas, una guitarra, vas a tener curiosidad por tocar. Yo tuve el escenario deportivo más desarrollado del momento, que fue la Villa Panamericana del 71. Al tener todos esos elementos, era muy fácil salir y practicar todos los deportes. Si hubiera tenido un buen profesor de música, habría mejorado mi voz y ahora podría cantar, no solamente ser el bajo del coro del colegio. Mientras que tú le des herramientas a la sociedad, la sociedad de alguna manera va a saberlas aprovechar.

¿Cómo recuerda sus primeros acercamientos al deporte?

Con mucho cariño. Mis tías me enseñaron a jugar voleibol, mi mamá me enseñó a jugar voleibol, básquetbol, mi papá me enseñó a jugar fútbol. Siempre la cultura deportiva estuvo muy alrededor de Óscar Córdoba y familia.

¿Cuál es su mejor recuerdo en un estadio colombiano?

En todos los estadios tengo buenos recuerdos y malos recuerdos. Es parte de la competencia. Pero si tú me preguntas, cuando uno sale a un escenario bonito, digno, donde tanto el jugador como la gente que asiste se siente cómoda y representada, entregas el mejor performance. Por eso se buscan unas condiciones específicas por parte de FIFA para que el espectáculo sea bueno y que la gente que asista se sienta cómoda, contenta y con deseos de volver.