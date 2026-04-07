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La tripulación de Artemis 2 vio “Project Hail Mary” antes de su viaje a la luna

El actor Ryan Gosling, protagonista de la película, les envió un mensaje de apoyo antes de la misión espacial que los astronautas iniciaron el 1 de abril.

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Redacción Cultura
07 de abril de 2026 - 06:54 p. m.
Fotografía cedida por la NASA en la que aparecen los integrantes de la tripulación de la misión Artemis II, los astronautas de la NASA, el comandante Reid Wiseman (d), la especialista de misión Christina Koch (2-d), el piloto Victor Glover (2-i), el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), y el especialista de misión Jeremy Hansen.
Fotografía cedida por la NASA en la que aparecen los integrantes de la tripulación de la misión Artemis II, los astronautas de la NASA, el comandante Reid Wiseman (d), la especialista de misión Christina Koch (2-d), el piloto Victor Glover (2-i), el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), y el especialista de misión Jeremy Hansen.
Foto: EFE - Aubrey Gemignani
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Desde el 1 de abril, los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen emprendieron la misión Artemis II, cuyo objetivo es realizar un vuelo de diez días alrededor de la Luna.

De forma simultánea, las salas de cine alrededor del mundo también han emprendido su propio viaje espacial con la película “Project Hail Mary”, protagonizada por Ryan Gosling, quien interpreta a Grace, un profesor y científico que debe salvar a la Tierra ante la inminente extinción del sol. Esto con la ayuda de “Rocky”, un alienígena que también está buscando la forma de salvar a su planeta.

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En la cuarentena previa al despegue de Artemis II, su tripulación pudo ver esta película. “Eso es genial. Tuvimos mucha suerte. Pudimos ver ‘Hail Mary’ durante la cuarentena. Fue un verdadero placer que nos enviaran un enlace para verla en casa con nuestras familias, preparándonos así para nuestra propia aventura espacial”, dijo Hansen, durante una entrevista televisada.

Además, manifestó que Gosling realizó un “trabajo excelente” y que para él y sus compañeros, la película fue “alentadora e inspiradora”. “Me pareció un ejemplo inspirador, alguien que sale y hace lo que sea necesario para salvar a la humanidad. Es un ejemplo extraordinario que todos podemos seguir”, concluyó.

Durante la cuenta regresiva para el despegue de Artemis II, Gosling le envió un mensaje de buena suerte a los miembros de la tripulación, mencionando el papel que interpretaba en la película, para luego decir: “pero los astronautas de Artemis II van al espacio de verdad y viajarán más lejos de la Tierra que cualquier otro ser humano en la historia”.

El recorrido lunar de la tripulación de Artemis II en la nave Orión constituye un hito histórico, ya que se trata del primer viaje tripulado que orbita nuestro satélite desde la misión Apolo 17 de 1972.

Aunque en esta ocasión no se tiene planeado un alunizaje, se espera que Artemis II sea el punto de inicio para futuras misiones que permitan a nuevas tripulaciones nuevamente pisar la superficie lunar e incluso preparar el camino para la exploración humana en Marte.

Por su parte, la película “Project Hail Mary” recaudó USD 330 millones en la taquilla global en sus primeras dos semanas, de acuerdo con CNN.

Esta es una adapatación de la novela homónima del escritor estadounidense Andy Weir, reconocido por sus obras de ciencia ficción, entre ellas “The Martian”, la cual también fue llevada a la pantalla grande en en 2015.

Por Redacción Cultura

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