Las dos tomas del Palacio de Justica y el poder devastador de la ficción

Ahora que se cumplen 41 años de la toma del Palacio de Justicia, que la historia oficial sigue enredada en un expediente que no se ha dilucidado por completo, ahora que los relatos del pasado tambalean y las verdades más que nunca parecen transitorias, es importante recordar una de las grandes novelas que se han escrito sobre aquel episodio, una novela que no solo explora hasta sus últimas consecuencias el diálogo entre ficción e historia, sino que también está pensada siguiendo una escritura de vanguardia. Me refiero a Mural, la novela…

Ahora que se cumplen 41 años de la toma del Palacio de Justicia, que la historia oficial sigue enredada en un expediente que no se ha dilucidado por completo, ahora que los relatos del pasado tambalean y las verdades más que nunca parecen transitorias, es importante recordar una de las grandes novelas que se han escrito sobre aquel episodio, una novela que no solo explora hasta sus últimas consecuencias el diálogo entre ficción e historia, sino que también está pensada siguiendo una escritura de vanguardia. Me refiero a Mural, la novela imprescindible de Ricardo Silva Romero, que salió justamente hace un año.

Se trata de una novela sobre el poder devastador de la ficción. Y me refiero a las ficciones que desbordan el marco de la literatura, las ficciones que están sueltas en los cuarteles, en los despachos presidenciales, en los movimientos revolucionarios. La ficción da sentido a la vida, sin ella no sabemos quiénes somos, sin ella no podríamos ni siquiera pronunciar nuestro nombre. Gracias a la ficción entramos en la intriga familiar, así no haya familia; entramos en lo social, en lo político, en la marea del lenguaje. Pero la ficción también puede ser una enfermedad, un fanatismo, un exceso. Por eso la novela de Silva Romero es doblemente necesaria: muestra a una serie de personajes defendiendo su idea, su razón de ser, entregados a una ficción que vista a la distancia solo puede emparentarse con lo absurdo. Y muestra que necesitamos de las novelas para seguir entendiendo lo que pasó el 5 y el 6 de noviembre de 1985, para seguir descubriendo lo sucedido en las dos tomas del Palacio de Justicia, la de los guerrilleros del M-19 y la de los militares.

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Mural combate -perdón por la metáfora bélica- con las armas de la novela para insistir en la fuerza de la memoria, en la importancia de custodiar una serie de relatos que por momentos han sido silenciados. Memoria, justicia, reparación: palabras que se ajustan a esta novela necesaria. Y digo otra vez necesaria, porque estamos frente a un texto que va más allá de las funciones que suelen otorgarse a la literatura, un texto de múltiples vocaciones y efectos, y que es mucho más que una novela. O dicho con mayor precisión, como toda gran novela, Mural es muchas cosas al mismo tiempo: archivo histórico, novela de suspenso, bibliografía comentada, relato autobiográfico, ensayo sobre la violencia y el eterno retorno, galería de retratos, píldoras de cinco siglos de historia.

Javier Cercas habla del punto ciego como de la pregunta sin respuesta que toda novela lleva en sí misma. Pero esos puntos ciegos también están en la Historia, en las historias de la Guerra Civil, para Cercas, y en las muchas historias del magnicidio del Palacio de Justicia. Mural arroja sobre la mesa las preguntas incómodas y sin respuesta que son los detonantes de una historia de nunca acabar: ¿por qué no negoció el presidente Belisario Betancur? ¿Por qué los guerrilleros utilizaron a los magistrados como carne de cañón cuando todo estaba perdido? ¿Por qué nadie paró a los militares decididos a masacrar hasta el último reducto del M-19? ¿Por qué una persona salió viva y resultó muerta? ¿Por qué la esposa de un guardaespaldas llevará flores durante 33 años a una tumba con los despojos de un guerrillero? ¿Por qué tantos malentendidos y equivocaciones y verdades escamoteadas? Preguntas que giran en torno a un punto vacío, irreductible, que, sin embargo, la novela aborda con la mayor de su tesis: el poder ilimitado y devastador de las ficciones personales, de las ficciones de los revolucionarios y de las ficciones de ser del Estado, esas ficciones individuales y colectivas que convierten a las personas en personajes de una macabra puesta en escena.

Y por eso Mural está construida como una película, por eso su técnica es cinematográfica. Una técnica que se nutre de fragmentos, es decir, de retratos entrañables de magistrados, de soldados, de periodistas, de guerrilleros, de abogados, retratos que son los puntos de un mural en el que se encadenan las escenas más célebres y también las menos conocidas de las dos tomas del Palacio. El 5 y el 6 de noviembre de 1985 son el hilo que sostiene una historia más vasta, que se concentra en estas fechas, pero está disuelta en varios siglos. El autor no esconde sus fuentes, las comparte; cada escena le permite ir al pasado y rescatar momentos que permiten entender cómo se ha llegado a ese instante de la historia patria. En este sentido, Mural une escenas de la historia nacional para ver en un solo fresco la locura de unas espirales de violencia. Ver lo pequeño y lo grande, o mejor, ver en las pequeñas vidas una imagen en miniatura del gran relato nacional. Teniendo en cuenta dicha imagen totalizadora, en la que siempre está la sociedad desgarrada en dos bandos, me atrevería a decir que la novela sugiere lo impensable, es decir, que los dos bandos eran uno solo, pues ambos padecían de la misma enfermedad, ambos eran víctimas de la ficción, ciegos y sordos en su relato de lo que debía ser Colombia.

Podríamos recordar otro libro de Silva Romero, el Alpe d’Huez, en el que se relata el triunfo de Lucho Herrera, aquella gesta que lo convirtió en el primer colombiano y americano en ganar una etapa en el Tour de Francia. En el Alpe d’Huez, con una técnica muy inclinada hacia la imagen, la narración “es también un pedaleo y un embrujo”. En Mural, cada frase resulta un esfuerzo, emocional, psicológico, memorial, un esfuerzo por sacar la historia del país de sus llamas, y para que esa historia no se resigne a convertirse en cenizas.

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