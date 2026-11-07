El peso de la espera: duelo, memoria y resistencia en "Se resfriaron los sapos" (reseña)

Otoniel tiene catorce años y está aprendiendo, sin que nadie le haya dado otra opción, lo que significa sostener una familia cuando su mundo se derrumba. No hay manual para eso. No hay adulto que se siente a explicarle cómo se hace. Solo hay una casa inundada por un silencio que lo ocupa todo desde el día en que su padre no regresó de la mina. En ella, Otoniel observa a su madre desmoronarse por la ausencia, a su hermana construir un universo paralelo hecho de globos de colores, y a los adultos del pueblo moverse con esa torpeza…

Otoniel tiene catorce años y está aprendiendo, sin que nadie le haya dado otra opción, lo que significa sostener una familia cuando su mundo se derrumba. No hay manual para eso. No hay adulto que se siente a explicarle cómo se hace. Solo hay una casa inundada por un silencio que lo ocupa todo desde el día en que su padre no regresó de la mina. En ella, Otoniel observa a su madre desmoronarse por la ausencia, a su hermana construir un universo paralelo hecho de globos de colores, y a los adultos del pueblo moverse con esa torpeza característica de quienes no saben qué decir pero sienten que deben decir algo.

Desde ese lugar, el de un niño que todavía no ha terminado de crecer pero al que la vida ya no le está dando más tiempo para hacerlo, Marcela Guiral construye Se resfriaron los sapos. La novela, ganadora del Premio Barco de Vapor en 2015, publicada y editada en 2026 bajo el sello de Panamericana Editorial y acompañada de las ilustraciones de Andrés Rodríguez, llega a las librerías colombianas como uno de los libros más honestos y necesarios para la literatura infantil y juvenil del país.

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La historia transcurre en Yolombó, un municipio del nordeste antioqueño donde abunda la caña de azúcar, el calor y las minas. Allí vive la familia Restrepo, conformada por Osvaldo, el padre, que baja cada día a las entrañas de la tierra buscando una veta de oro que los saque de la pobreza y les permita irse a otro lugar; Ana, su esposa, quien sostiene la casa con la firmeza de las mujeres que, desde el amor y el cuidado, son el centro de todo; Otoniel, el hijo mayor, que detesta el pueblo, detesta el calor y detesta sobre todo el estanque lleno de sapos que cantan sin parar cuando llueve; y Abril, la hija pequeña, para la que esos mismos sapos son sus amigos más leales, a quienes su padre prometió cuidar de la lluvia para que no enfermen.

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Cada mañana, Osvaldo bajaba a la mina con la esperanza silenciosa de encontrar algo que cambiara el rumbo de las cosas. Ya en la tarde, volvía con la ropa llena de tierra y el cuerpo cansado, pero con el amor por su familia intacto, que era a fin de cuentas lo único que no le podrían quitar. En casa lo esperaban las peleas de los niños y el amor cómplice de su esposa. Una vida familiar que transcurre entre rutinas sencillas, discusiones cotidianas y pequeñas promesas de cuidado, pero que cambia drásticamente el día en que la mina explota y Osvaldo no regresa a casa. A partir de ese momento, la novela se instala en uno de los territorios más complejos de la experiencia humana: la espera.

Más que una novela sobre la muerte o la pérdida, Se resfriaron los sapos es una novela sobre la incertidumbre, sobre ese instante prolongado en el que una familia no sabe si debe despedirse o seguir esperando. Así, la autora presenta una historia que comprende que el duelo no siempre comienza con una noticia definitiva: a veces empieza mucho antes, cuando el miedo y la esperanza aprenden a habitar la misma casa. Lo hace con un lenguaje cálido, cercano, y con imágenes que permanecen en el corazón del lector mucho después de cerrar el libro y que logran una sensibilidad poco frecuente en la literatura infantil y juvenil contemporánea.

Se resfriaron los sapos es, entre muchas otras cosas, un homenaje al padre de la autora, quien falleció antes de ver publicado su primer libro, y a los amigos mineros de su infancia, a quienes Guiral ha reconocido que quiere, pero cuyo oficio también la ha llenado de preguntas incómodas. Esa tensión entre el afecto y el cuestionamiento, entre la nostalgia y la conciencia de una realidad marcada por el riesgo, atraviesa la novela de forma sutil pero constante. El resultado es una obra que trasciende la experiencia íntima de una familia para convertirse en un retrato sensible de las comunidades mineras colombianas, aquellas que viven atadas a una tierra que puede darles todo o quitárselo en un instante. Pero es también una profunda reflexión sobre las distintas formas en que aprendemos a convivir con la pérdida.

Tras diez años de su primera publicación y bajo el cuidadoso sello de Panamericana Editorial, Se resfriaron los sapos vuelve a encontrarse con los lectores acompañada de ilustraciones que amplifican la atmósfera cálida y sutilmente onírica de la historia. En un país donde el duelo suele vivirse en silencio y donde la minería continúa marcando el destino de numerosas familias, esta novela se queda en el dolor el tiempo suficiente para entenderlo y nombrarlo, encontrando en ese gesto una forma inesperada de consuelo.

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