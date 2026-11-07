 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El peso de la espera: duelo, memoria y resistencia en "Se resfriaron los sapos" (reseña)

Tras diez años de su primera publicación, la obra ganadora del Premio Barco de Vapor 2015 es presentada en una nueva edición. La novela se desarrolla en un pueblo minero en el que la familia Restrepo lucha por superar una tragedia y encontrar la fuerza para seguir adelante. En un país donde el duelo suele vivirse en silencio y donde la minería continúa marcando el destino de numerosas familias, esta novela se queda en el dolor el tiempo suficiente para entenderlo y nombrarlo, encontrando en ese gesto una forma inesperada de consuelo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Liceth Dayana Holguín Beltrán
Marcela Guiral hace un homenaje a su padre en la novela "Se resfriaron los sapos".
Foto: Cortesía

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Otoniel tiene catorce años y está aprendiendo, sin que nadie le haya dado otra opción, lo que significa sostener una familia cuando su mundo se derrumba. No hay manual para eso. No hay adulto que se siente a explicarle cómo se hace. Solo hay una casa inundada por un silencio que lo ocupa todo desde el día en que su padre no regresó de la mina. En ella, Otoniel observa a su madre desmoronarse por la ausencia, a su hermana construir un universo paralelo hecho de globos de colores, y a los adultos del pueblo moverse con esa torpeza…

Por Liceth Dayana Holguín Beltrán

Conoce más

Temas recomendados:

Escritoras

Libros

Literatura

Marcela Guiral

Novelas

PremiumEE

Reseña
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido