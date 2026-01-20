“Las siete esferas”: final explicado y diferencias con el libro de Agatha Christie

Helena Bonham Carter fue la encargada de interpretar a Lady Caterham, una de las protagonistas de "Agatha Christie: Las siete esferas". Foto: Netflix

Este año Netflix estrenó Las siete esferas, una nueva adaptación televisiva de la novela homónima de Agatha Christie, publicada originalmente en 1929. La miniserie, creada y escrita por Chris Chibnall, actualiza uno de los títulos menos conocidos de la autora británica y lo transforma en un relato de misterio con tintes de espionaje, traiciones familiares y sociedades secretas.

La trama comienza con la muerte de Gerry Wade, un joven que aparece sin vida tras una fiesta en la mansión de los Caterham. Lo que en un primer momento se presenta como un suicidio por sobredosis despierta sospechas en Lady Eileen “Bundle” Brent, amiga del fallecido, quien decide investigar por su cuenta. A partir de ese momento, la serie despliega una red de mentiras, identidades falsas y asesinatos encubiertos que conducen a un complot mucho más amplio del que parecía al inicio.

Sin embargo, aunque conserva el punto de partida del libro, la producción introduce cambios importantes en el desarrollo de la historia y, sobre todo, en su desenlace.

Cabe aclarar que, a partir de este punto, hay importantes spoilers sobre la serie.

“Las siete esferas”: final explicado

En los episodios finales se revela que Gerry no murió por accidente, sino que fue asesinado en el marco de una conspiración ligada a una valiosa fórmula científica que varios personajes intentan vender al mejor postor. Bundle, en una intensa escena final a bordo de un tren en movimiento, confronta a Loraine Wade, quien confiesa haber asesinado a Gerry.

Además, la misma Bundle también descubre que entre los implicados están personas muy cercanas a ella, incluido Jimmy Thesiger, uno de sus aliados durante la investigación y el responsable de la muerte de otro de los personajes de esta historia: Ronnie Devereux.

Sin embargo, el giro más contundente llega cuando se revela que la mente detrás del plan es Lady Caterham, la madre de Bundle, quien actúa movida por la ruina económica y una cadena de pérdidas personales.

El conflicto se resuelve cuando el superintendente Battle expone la verdadera naturaleza de “Las siete esferas”: no se trata solo de una sociedad misteriosa, sino de una organización secreta vinculada a la seguridad del Estado. En la escena final, Battle le ofrece a Bundle unirse al grupo, revelándole además que su padre también formó parte de él, y la serie cierra con la protagonista aceptando ese legado.

Diferencias entre el libro y la serie

El desenlace de esta serie de Netflix confirma algunas de las principales diferencias con la novela de Agatha Christie. En primer lugar, en el libro, Seven Dials funciona más como un club excéntrico con un trasfondo enigmático que termina siendo benigno, mientras que la serie lo convierte en una red de espionaje con implicaciones políticas y nacionales.

Otra transformación significativa está en los personajes. En la novela, Lord Caterham es una figura secundaria y no participa del complot central; en la adaptación, el personaje se reimagina como Lady Caterham y se convierte en una pieza clave del conflicto, introduciendo un componente de traición familiar que no existe en el texto original.

También cambia el rol de Bundle. En el libro, la protagonista queda inconsciente y es después de la resolución final que se entera de todo lo que sucedió realmente, mientras que en la serie es ella quien se pone en el centro de la acción a la hora de desenredar todo el misterio.

La adaptación también modifica el tono del cierre. La novela de Christie termina con un desenlace más ligero y romántico, fiel a la tradición de sus comedias de misterio, mientras que la serie prescinde de ese final amoroso para apostar por un cierre abierto, enfocado en la evolución personal de la protagonista y en la posibilidad de futuras historias.

En conjunto, Las siete esferas toma la estructura básica del libro y la reconfigura para el formato serial contemporáneo, apostando por un relato más oscuro, emocional y ambicioso, que dialoga con el original sin reproducirlo de forma literal.

