“Las Siete Esferas”: la miniserie inspirada en una novela de Agatha Christie llega a Netflix

Netflix estrenó el tráiler de “Las Siete Esferas”, una miniserie de tres episodios, que adapta un relato de 1929, escrito por la emblemática autora británica, Agatha Christie. La producción, ambientada en los años veinte, será estrenada el 15 de enero en la plataforma de streaming y desarrollará el misterio que se desencadena a partir de un asesinato que ocurre durante una fiesta de la élite

Este crimen es investigado por lady Eileen “Bundle” Brent, una mujer aristócrata, a quien el occiso pretendía. La joven cree que siete relojes ubicados estratégicamente en una de las repisas de la mansión donde ocurrieron los sucesos, tienen que ver con el crimen y, a medida que avanza en el caso, va descubriendo los entramados de secretos que envuelven a la alta sociedad en la que se encuentra.

El guion de esta miniserie fue producido por Chris Chibnall, conocido por escribir para series como Broadchurch (2013) y Doctor Who (2005), mientras que la dirección estuvo a cargo de Chris Sweeney, quien también ocupo este rol en “The Tourist” (2022) y “Apples Never Fall” (2024).

Por otra parte, el elenco está compuesto por reconocidas estrellas del medio, como Mia McKenna-Bruce, quien obtuvo el premio British Independent a Mejor Actuación Principal en 2023, por la película “Cómo tener sexo”; Helena Bonham Carter, ganadora del BAFTA a Mejor Actriz; y Martin Freeman, quien ha recibido dos Emmys durante su trayectoria.

Esta miniserie se suma a una serie de adaptaciones de distintas narraciones que ha producido la reina del misterio, entre las cuales se encuentran “Testigo de Cargo” (1957); la trilogía de Hercule Poirot, dirigida por Kenneth Branagh; “La casa torcida” (2017); y la reciente producción de la BBC y BritBox International “Towards Zero” (2025).

Este año se cumple medio siglo desde el fallecimiento de la reconocida escritora y dramaturga británica. La “reina del misterio” es considerada como la novelista más vendida de todos los tiempos, solo siendo superada por William Shakespeare y la Biblia en ventas mundiales. Su legado atemporal ha marcado un antes y después en el género policial, llegando a expandirse su literatura a otros espacios y formatos dentro del ámbito cultural.