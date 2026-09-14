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Libros y naturaleza: así vive una editorial un día en la Fiesta del Libro 2026

Entre las editoriales independientes que participan este año en la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín se encuentra Angosta Editores. Su equipo compartió con El Espectador cómo se vive un día de fiesta y lo que implica para ellos.

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Andrea Jaramillo Caro
Andrea Jaramillo Caro
14 de septiembre de 2026 – 06:00 p. m.
Fiesta del Libro y la Cultura Medellín 2026.
Angosta Editores, editorial independiente creada en 2016, en la Fiesta del Libro y la Cultura Medellín 2026.
Foto: Archivo particular

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A las 10:00 a. m. el día apenas estaba empezando para los expositores de la vigésima Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. En el entorno del Jardín Botánico, donde están las carpas y estands de librerías y editoriales participantes, algunas personas ubicaban los libros, otras doblaban las telas para los espacios durante la noche y otros ya se encontraban en sus lugares listos para recibir el cuarto día del evento, que se extenderá hasta el 20 de septiembre.

Mientras tanto, los pasillos se llenaban con grupos de niños en uniformes…

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura. Andreajc1406 ajaramillo@elespectador.com
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