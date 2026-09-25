 

Publicidad

Más de 200 artistas de zonas afectadas por el terremoto llegarán a 12 ciudades

La iniciativa "Escenarios Solidarios" busca reactivar los espacios de encuentro cultural. El Ministerio de las Culturas también anunció que el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía (CNACC) aprobó una bolsa de COP 600 millones para reparar salas de cine afectadas por el sismo.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Redacción Cultura
25 de septiembre de 2026 – 02:41 p. m.
La ciudadanía puede entregar alimentos no perecederos en los puntos de acopio habilitados.
Foto: MinCulturas

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Este 26 y 27 de septiembre, 254 artistas participarán en jornadas que llevarán teatro, danza, títeres y música a escenarios de 12 ciudades del país. De ellos, 209 provienen de 22 teatros y 15 compañías de las ciudades más afectadas por el terremoto del 10 de agosto.

El Ministerio de las Culturas señaló que el terremoto “dejó afectaciones en infraestructuras culturales de varias regiones y comprometió la circulación, el trabajo y el encuentro de artistas, colectivos, gestores y trabajadores de la cultura de estos territorios”.

En ese contexto, "Escenarios Solidarios" surgió después de la reprogramación del Día de los Teatros y Escenarios Públicos y Patrimoniales, que estaba previsto para el 22 y 23 de agosto. Además de las funciones, los teatros participantes habilitarán puntos de acopio de alimentos no perecederos para comunidades culturales de Cali, Chocó, Pereira y Manizales, en alianza con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO).

La iniciativa se conoció en la misma semana en que artistas, gestores y trabajadores de la cultura realizaron un plantón frente a la sede del Ministerio para reclamar por la suspensión de los premios y reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos.

Lea aquí: “La cultura no se vende”, el grito de los artistas frente al Ministerio de las Culturas

Se aprobaron recursos para reparación de salas de cine

El terremoto también afectó la infraestructura de exhibición cinematográfica. Cerca de 150 salas pertenecientes a 12 compañías reportaron daños en Caldas, Chocó, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, según anunció el Ministerio.

Ante estas afectaciones, el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía (CNACC) aprobó COP 600 millones del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC), con un máximo de COP 50 millones por compañía para reparaciones físicas.

“En un gesto de solidaridad con las salas afectadas a raíz del terremoto, se decidió entregar un apoyo económico de hasta 50 millones de pesos a 12 exhibidores afectados. Así continuamos con nuestra misión de apoyar a todo el ecosistema cinematográfico”, señaló Paola Holguín, ministra de Cultura.

Los recursos podrán cubrir obras realizadas entre el 11 de agosto y el 30 de noviembre de 2026. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 30 de noviembre a las 5:00 p. m.

Para Claudia Triana Soto, directora de Proimágenes Colombia, la recuperación de las salas también busca preservar la experiencia colectiva del cine: “Desde la pandemia sabemos que las audiencias tienen cada vez más opciones para ver una película y pueden hacerlo desde diferentes pantallas; pero la experiencia de la sala oscura, con el sonido que te envuelve, sigue siendo única”.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

Por Redacción Cultura

Conoce más

Temas recomendados:

Cine

Cultura

Ministerio de Culturas

salas de cine

Sector cultural

Terremoto

Terremoto en Colombia
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Publicidad
Publicidad

 

 

Publicidad

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido