El Ministerio de las Culturas señaló que el terremoto “dejó afectaciones en infraestructuras culturales de varias regiones y comprometió la circulación, el trabajo y el encuentro de artistas, colectivos, gestores y trabajadores de la cultura de estos territorios”.

Este 26 y 27 de septiembre, 254 artistas participarán en jornadas que llevarán teatro, danza, títeres y música a escenarios de 12 ciudades del país. De ellos, 209 provienen de 22 teatros y 15 compañías de las ciudades más afectadas por el terremoto del 10 de agosto.

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Más de 200 artistas de zonas afectadas por el terremoto llegarán a 12 ciudades

En ese contexto, "Escenarios Solidarios" surgió después de la reprogramación del Día de los Teatros y Escenarios Públicos y Patrimoniales, que estaba previsto para el 22 y 23 de agosto. Además de las funciones, los teatros participantes habilitarán puntos de acopio de alimentos no perecederos para comunidades culturales de Cali, Chocó, Pereira y Manizales, en alianza con la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO).

La iniciativa se conoció en la misma semana en que artistas, gestores y trabajadores de la cultura realizaron un plantón frente a la sede del Ministerio para reclamar por la suspensión de los premios y reconocimientos del Programa Nacional de Estímulos.

Lea aquí: “La cultura no se vende”, el grito de los artistas frente al Ministerio de las Culturas

Se aprobaron recursos para reparación de salas de cine

El terremoto también afectó la infraestructura de exhibición cinematográfica. Cerca de 150 salas pertenecientes a 12 compañías reportaron daños en Caldas, Chocó, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, según anunció el Ministerio.

Ante estas afectaciones, el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía (CNACC) aprobó COP 600 millones del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC), con un máximo de COP 50 millones por compañía para reparaciones físicas.

“En un gesto de solidaridad con las salas afectadas a raíz del terremoto, se decidió entregar un apoyo económico de hasta 50 millones de pesos a 12 exhibidores afectados. Así continuamos con nuestra misión de apoyar a todo el ecosistema cinematográfico”, señaló Paola Holguín, ministra de Cultura.

Los recursos podrán cubrir obras realizadas entre el 11 de agosto y el 30 de noviembre de 2026. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 30 de noviembre a las 5:00 p. m.

Para Claudia Triana Soto, directora de Proimágenes Colombia, la recuperación de las salas también busca preservar la experiencia colectiva del cine: “Desde la pandemia sabemos que las audiencias tienen cada vez más opciones para ver una película y pueden hacerlo desde diferentes pantallas; pero la experiencia de la sala oscura, con el sonido que te envuelve, sigue siendo única”.

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