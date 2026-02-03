Los archivos Epstein revelaron su conexión con Jeff Koons y otros personajes del arte

Imagen de una mujer protestando frente al centro donde tenían detenido a Jeffrey Epstein en 2019. Foto: AFP - STEPHANIE KEITH

Celebridades, políticos y figuras espirituales fueron nombradas dentro de los archivos Epstein, tras la publicación de millones de páginas sobre el caso. Entre ellos se encuentra el artista Jeff Koons, de 71 años, y otros personajes del mundo del arte.

Según los documentos, en 2013, Koons fue invitado por Epstein a una cena en su casa en Manhattan, Nueva York, el 4 de septiembre de ese año. Tanto el artista como su esposa aceptaron la invitación a través de un correo electrónico. La lista de invitados a esta cena también incluyó a Woody Allen y el profesor del MIT, Neil Gershenfeld. “En un correo electrónico del 30 de agosto, Epstein le dijo a su ex asistente personal Lesley Groff que le había pedido a Gershenfeld, quien colaboró ​​con Koons en la escultura “Liberty Bell” (2006-2014), que invitara al artista contemporáneo", reportó la revista Hyperallergic.

Para el momento en el que se hizo la cena, Epstein ya había sido acusado y había pagado una condena de 18 meses, luego de haberse declarado culpable en 2008 por solicitar prostitución a una menor de edad en florida, entre otros cargos. Para 2012, acudió a la filantropía a manera de hacer frente a la mala prensa de los años anteriores.

En una declaración emitida para Hyperallergic, a través de la galería Gagosian, el artista dijo: “Por invitación de un profesor del MIT, Neil Gershenfeld, mi esposa Justine y yo asistimos a una cena en casa de Jeffrey Epstein. Más allá de asistir a la cena, no tuve ninguna relación con Epstein”.

Adicionalmente, los documentos mencionan que Epstein discutió lanes para visitar el estudio de Koons el 8 de noviembre de ese año con Woody Allen. Sin embargo, el artista se defendió diciendo: “Que yo y mi personal sepamos, Epstein nunca visitó mi estudio”. Aunque en otros documentos se menciona que la visita sí pudo haber ocurrido.

En 2023, el Wall Street Journal ya había revelado la presunta visita al estudio de Koons. Sin embargo, en los documentos recién desclasificados se informó por primera vez de la cena a la que el artista asistió en la casa de Epstein.

Otras relaciones de Jeffrey Epstein en el mundo del arte

En años anteriores ya se había hecho un mapeo de las personas que estuvieron en contacto con Epstein y que tienen lazos directos con el mundo del arte. Coleccionistas como Leon Black, Leslie Wexner, Steve Tisch, el artista estadounidense Andrés Serrano, entre otros, al igual que instituciones como la Academia de Arte Nueva York y el MIT Media Lab.

Entre 1987 y 1994, Epstein hizo parte de la junta directiva de la Academia de Arte de Nueva York, una universidad privada en Manhattan. “Stuart Pivar, cofundador de la Academia de Arte de Nueva York y reconocido coleccionista, concedió una entrevista publicada en 2019 por Mother Jones en la que afirmó que Epstein había sido su “mejor amigo durante décadas” hasta que se enteró de las acusaciones. Al mencionar un intercambio con Farmer que marcó un punto de inflexión en su relación con Epstein, Pivar declaró: “Empezó a contarme algo terrible, demasiado terrible para expresarlo con palabras, relacionado con Jeffrey Epstein. Y un minuto después, apareció. Y empecé a atar cabos. Y me di cuenta de que algo estaba pasando, algo que desconocía. Y en ese momento, supe que él tenía una vida diferente de la que yo era consciente”“, reseño el medio ArtNews.

