El giro milagroso del pensamiento religioso a uno racional es más una leyenda de origen y una idea con la cual el mismo Aristóteles buscó antecesores dignos de su propia manera de enfrentar los problemas del conocimiento. No obstante, la tendencia de sustituir los mitos por causas naturales para el devenir y el origen de las cosas tuvo una estrecha relación con la historia de la medicina y con los tratados atribuidos a Hipócrates de Cos (460 a.C. – 370 a. C.).

El “Corpus hipocrático”, más que la obra de un solo autor, es la suma de un conjunto de textos y de autores griegos, la mayoría de ellos de finales del siglo V o del siglo IV a.C. En un momento en que no existía la profesión médica ni entrenamiento formal para su práctica, los textos hipocráticos fueron en su mayoría de naturaleza clínica, con recomendaciones prácticas sobre dietas, cirugía y farmacia. No obstante, a Hipócrates se le atribuyen notables tratados teóricos sobre la naturaleza del cuerpo humano, su fisiología y sobre las causas naturales de las enfermedades.

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La medicina hipocrática no está exenta de explicaciones que hoy pueden parecer fantasiosas, pero los textos de carácter filosófico son un claro ejemplo de una tradición que quiso marcar una diferencia entre el sofista, charlatán o curandero del médico filósofo (amante de la sabiduría) que buscaba dar cuenta de la causa natural o física de las enfermedades.

En estrecha relación con la teoría de los cuatro elementos de Empédocles, para quien el mundo material se componía de cuatro elementos fundamentales: tierra, agua, aire y fuego, en su tratado “Sobre la naturaleza del hombre”, Hipócrates propuso una teoría física para explicar la salud y la enfermedad en términos de equilibrio o desequilibro de las sustancias que componen el cuerpo humano: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra. Cada uno de estos humores se relaciona con uno de los cuatro elementos: la sangre con el aire, la flema con el agua, la bilis amarilla con el fuego y la bilis negra con la tierra. “La salud —afirma Hipócrates— es principalmente aquel estado en el que estas sustancias constituyentes están en la proporción correcta entre sí (…) El dolor ocurre cuando una de las sustancias presenta deficiencia o exceso, o se separa en el cuerpo y no se mezcla con otras”.

La medicina era fundamentalmente un arte, un conjunto de saberes prácticos para el cuidado de los enfermos, y estas especulaciones filosóficas enfrentaron la resistencia natural de los empíricos que no veían como verificar la relación de las teorías de los cuatro elementos con las prácticas curativas. No obstante, dicha teoría fue esencial para supervivencia de la medicina hipocrática, cuyos fundamentos filosóficos fueron su marca distintiva frente a los curanderos sin educación filosófica.

En gran parte gracias a la influencia de los escritos de Galeno de Pérgamo (129-201 d. C.), la teoría de los cuatro humores mantuvo su vigencia por siglos.

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Educado en Alejandria, Galeno conoció en profundidad la filosofía griega y defendió la idea hipocrática de que los verdaderos doctores deben saber lógica, física y ética, de manera que además de ser una práctica basada en la experiencia, la medicina debería plantear fundamentos físicos que den cuenta de la naturaleza del cuerpo humano.

El fin último del conocimiento era para Galeno descubrir el verdadero orden de una naturaleza diseñada por un omnisciente creador. Al igual que Hipócrates, pensó que la causa de toda enfermedad tenía una explicación en el desequilibrio de las sustancias que componen el cuerpo humano; fiel a la teoría griega de los cuatro elementos y a la relación de cada uno de estos con un par de cualidades primarias: la tierra es fría y seca, el agua húmeda y fría, el aire caliente y húmedo y el fuego caliente y seco, quiso mostrar la relación de la salud con factores ambientales externos al cuerpo humano. Además, los cuatro humores fueron asociados con el carácter de las personas: en quienes predomina la sangre, asociada al aire, se manifiesta un temperamento “sanguíneo”, propio de personas alegres, optimistas, sociables y seguras; la bilis amarilla, asociada al fuego, produce un carácter “colérico” con tendencias apasionadas e impulsivas; la bilis negra, afiliada al elemento tierra, produce temperamentos “melancólicos”, de personas reflexivas, sensibles, tristes y creativas; y la flema, asociada al agua, corresponde al carácter “flemático”: personas nobles, reflexivas y serenas.

En el Renacimiento, la teoría de los cuatro humores fue acogida por los seguidores de la tradición hermética, afín a la concepción del cuerpo como un microcosmos cuya naturaleza es parte de un orden cósmico mayor. Muestra de su notoriedad, los temperamentos humanos fueron un motivo recurrente de la pintura del Renacimiento. Entre las muchas representaciones de los cuatro humores hemos seleccionado la serie de grabados de Virgil Solis (1514-1562). Aquí los temperamentos son representados por figuras femeninas cuyo entorno, artefactos y animales tienen un sentido alegórico. El temperamento sanguíneo lo evoca una joven sentada plácidamente sobre las nubes, quien tiene en una de sus manos una lira y señala un libro con una partitura, alusión a la armonía y el equilibrio; la acompañan dos animales: un caballo, emblema de nobleza y fuerza bajo el control y un pavo real, animal del aire, el elemento dominante del temperamento sanguíneo. El temperamento colérico lo representa una mujer sentada sobre llamas que lleva en su mano una antorcha: el fuego puede ser destructivo, pero también emblema de la pasión y de la luz.

En la imagen vemos también un corazón atravesado por una flecha, símbolo de las emociones. En esta oportunidad la acompañan un el león y un águila, animales impetuosos y valientes. La figura que representa el temperamento flemático se deja llevar por corrientes marinas, y en sus manos lleva un sonajero o juguete infantil y un pincho para asar, que siguieren tranquilas labores domésticas. La acompañan un asno, símbolo de humildad y paciencia y el búho, un ave de la noche, muchas veces insignia de la inteligencia. Finalmente, en la imagen de la melancolía, el temperamento preferido de los artistas, la mujer aparece sentada sobre un bloque de piedra, el elemento tierra; su cabeza reposa sobre la mano en el rostro en actitud pensativa y triste. La acompañan un ciervo, animal tímido y solitario, y un cisne, seguramente asociado al dolor del “canto del cisne” justo antes de morir. En la mano lleva un compás, instrumento asociado a la geometría, que combina la ciencia y la creación artística, el deseo de comprender el cosmos.

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