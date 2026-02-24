Los restos de San Francisco de Asís se exhiben por primera vez tras 800 años de su muerte

A lo largo de los siglos, se han realizado varios exámenes de los restos mortales de San Francisco, pero nunca habían sido expuestos a la devoción popular. Foto: Gianluigi Basilietti

Los restos de San Francisco de Asís fueron expuestos al público en la basílica de Asís, Italia, por primera vez en la historia. Este espacio estará abierto al público hasta el 22 de marzo, con motivo del 800 aniversario de su muerte. Los huesos reposan en una urna de vidrio con la inscripción “Corpus Sancti Francisci”.

“Paradójicamente, es precisamente en la banalidad de estos pocos huesos que quedan donde captamos el significado: Francisco, con estos huesos tan deteriorados y desgastados, da testimonio de que lo dio todo. Puede ser una experiencia significativa tanto para creyentes como para no creyentes”, explicó fray Giulio Cesareo, director de la oficina de comunicaciones del Sagrado Convento de Asís.

A lo largo de los siglos, se han realizado varios exámenes de los restos mortales de San Francisco, pero nunca habían sido expuestos a la devoción popular.

Los restos habían estado desaparecidos durante siglos, hasta que, tras una larga búsqueda, fueron encontrados en la noche del 12 al 13 de diciembre de 1818. El primer examen oficial tuvo lugar en 1819, confirmando su identidad.

Finalmente, se realizó el examen de 1978, en preparación para el 750 aniversario de su muerte, y el más reciente en 2015, que proporcionaron nuevos conocimientos científicos, renovando la certeza de que se trata del cuerpo de San Francisco.

Ahora será visible para todos los fieles y visitantes durante la Cuaresma del próximo año. La operación fue posible gracias a la aprobación otorgada por el papa León XIV a través de la Secretaría de Estado del Vaticano.

El 21 de febrero, desde las 9:00 a. m., se llevó a cabo la exhumación de los restos en presencia de varios frailes de la congregación. Posteriormente, a las 4:00 p. m., los restos del santo fueron trasladados de su tumba a la Basílica, en una ceremonia presidida por el cardenal español Ángel Fernández Artime.

De acuerdo con ACI Prensa, hasta el momento, 370.000 personas se han registrado para ir y observar los restos del santo. Un 80% de estas personas son italianas, pero también se espera recibir creyentes de Estados Unidos, Croacia, Eslovaquia, Brasil, Francia, Indonesia, Japón, Reino Unido, Kenia, Jamaica y Singapur.

Para esta celebración, el Parlamento italiano, por iniciativa del Gobierno, introdujo en el calendario laboral la fiesta de San Francisco, patrón de Italia, el 4 octubre, medio siglo después de su supresión.

¿Quién era San Francisco de Asís?

Francisco de Asís nació en Italia, en medio de una familia adinerada, debido a que su padre era un comerciante de telas. Tras casi un año encarcelado, durante la guerra entre Asís y Perugia, renunció a su vida de privilegios y realizó votos de pobreza.

A lo largo de su vida tuvo muchos seguidores, lo que lo llevó a fundar la Orden Franciscana, aprobada por el papa Inocencio II en 1209. En 1223, creó el primer pesebre viviente de la historia. Un año después, en la Montaña de La Verna, Francisco recibió los estigmas, marcas espontáneas, que replican las heridas de crucifixión de Jesús.

El santo se caracterizó por su alegría, expresada a través de la música. Llegó a componer diversas canciones y poemas, como el Cántico del Hermano Sol. También tenía una afinidad especial con los animales, convirtiéndose en el patrono de estos seres vivos y de la naturaleza.

Clara de Asís, una de sus seguidoras, se vio inspirada por la filosofía del santo, por lo que decidió fundar la Orden de Santa Clara. Finalmente, Francisco murió el 3 de octubre de 1226 y dos años después fue canonizado, convirtiéndose en uno de los santos con más fieles en la religión católica.