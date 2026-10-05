Ante la ministra @PaolaHolguin , tomo posesionó Luisa Fernanda Restrepo Pérez como directora de los Museos Independencia Casa del Florero y Quinta de Bolívar. La nueva directora cuenta con más de 20 años de experiencia en gestión cultural y publicaciones especializadas. Conoce… pic.twitter.com/zlz3ansGpV

Según su hoja de vida, Restrepo es comunicadora social y periodista, y cuenta con una maestría en Marketing Digital y Comercio Electrónico. El Ministerio de las Culturas agregó que tiene estudios en filosofía y más de 20 años de experiencia en gestión cultural y publicaciones especializadas.

Luisa Fernanda Restrepo Pérez es la nueva directora de la Casa Museo Quinta de Bolívar y del Museo de la Independencia Casa del Florero, dos espacios dedicados a la conservación e investigación del patrimonio.

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Esta es la nueva directora de los museos Quinta de Bolívar y Casa del Florero

Su trayectoria se ha desarrollado principalmente en el periodismo. Empezó en Medellín en la Fundación Amor por Medellín y, desde 1998, trabajó como periodista y editora en el periódico El Mundo. En 2002 pasó a Taller de Edición, donde fue periodista, editora de revista y, tras su paso en 2008 por el Grupo de Publicaciones Semana como editora del área de redacción, regresó en 2009 para dirigir el área de coordinación de redacción. Más adelante fue macroeditora y, entre 2023 y 2025, directora en el área de Alta Dirección.

También fue docente de ciencias sociales y humanas en la Universidad de Antioquia, con vinculaciones en distintos periodos entre 2009 y 2016.

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En su experiencia más reciente —de acuerdo con su hoja de vida— fue contratista del Amazon Conservation Team y colaboradora del despacho del director del Museo de Antioquia, además de trabajar como freelance para Taller de Edición.

La Quinta de Bolívar es un espacio que guarda unas 13.650 obras vinculadas a la figura de Simón Bolívar. Allí, Restrepo buscará promover "el diálogo alrededor de los legados de Simón Bolívar y las nuevas voces sobre los procesos independentistas", según indicó el Miniserio de Culturas.

En la Casa del Florero, una casa colonial de 400 años, la labor de su nueva directora será acompañar "la misión de conservar, investigar, comunicar y divulgar el patrimonio cultural e histórico de la nación", con el propósito de generar "conversaciones sobre independencia, ciudadanía, derechos culturales y memoria", escribió el ministerio.

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