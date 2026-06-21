“Manual y la Diatriba” de Epicteto: ser libre es ser responsable consigo mismo (Reseña)

El filósofo Epicteto murió en el año 135 d.C. Foto: Panamericana Editorial

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Un candidato presidencial afirmó en una entrevista la necesidad de implementar en Colombia una cátedra de estoicismo. Aunque no profundizó en sus razones, su planteamiento sugirió una comprensión clara de su pertinencia. Paralelamente, el año anterior se oficializó la incorporación de la cátedra socioemocional en las instituciones educativas del país, como respuesta a la creciente necesidad de fortalecer habilidades orientadas al cuidado de la salud mental. En este contexto, el estoicismo parece recobrar vigencia en función de las demandas actuales de nuestra sociedad. Surge entonces una pregunta central: ¿por qué resulta pertinente leer el estoicismo en la actualidad?

En el corazón del estoicismo aparece una voz serena y firme, como el sonido de un tambor lejano pero inconfundible: la de Epicteto. No fue un rey ni un general, sino un esclavo. Nació con cadenas, cojeó toda su vida y, sin embargo, enseñó a generaciones enteras lo que significa ser libre. Sus enseñanzas, recogidas en el Enquiridión, el “manual” y las Diatribas, no prometen perfección, sino algo más humano, más alcanzable: el progreso moral. No se trata de ser impecables como estatuas de mármol, sino de mejorar de manera cotidiana, casi secreta, en nuestra vida.

Epicteto escribe como quien acompaña, no como quien impone. Sus palabras invitan a una reflexión: preguntas que no buscan respuestas rápidas ni fórmulas mágicas, sino un despertar en la conciencia. ¿Qué depende de mí? ¿Qué no? ¿Por qué sufro por aquello que no puedo controlar? ¿Por qué entrego mi paz a cosas que no me pertenecen? En ese sencillo ejercicio, simple y difícil, comienza la libertad. Porque la libertad, para Epicteto, no es un punto de llegada, sino un primer paso que se repite cada mañana.

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Leer el Enquiridión hoy, en pleno siglo XXI, es como abrir una ventana en medio del ruido. Un ruido ensordecedor de notificaciones, exigencias, prisas y promesas. Allí encontramos una filosofía que no envejece porque no habla de máquinas ni de modas: habla de lo esencial. La voluntad, la moderación, el silencio interior, el honor, la fidelidad. En un mundo saturado de estímulos, que nos empuja a mirar afuera sin descanso, Epicteto recuerda con claridad: “te conviertes en aquello a lo que prestas atención”. Y en esa frase hay una advertencia. Advertencia: si miras basura, tu alma se llena de basura. Promesa: si cultivas lo bueno, lo bello, lo verdadero, poco a poco, te parecerás a eso que contemplas.

La Diatriba IV profundiza en esta idea con una radicalidad hermosa: la libertad no consiste en hacer lo que queremos, eso es muchas veces el capricho del esclavo, sino en querer lo que hacemos. Es decir, alinear el deseo con la razón, la pasión con el deber. Solo quien gobierna su mente, quien es dueño de sus juicios, es verdaderamente libre. Por eso afirma una frase que suena a herejía en tiempos materialistas: “solo el hombre culto es libre”. Y no habla de títulos universitarios ni de acumular conocimientos como quien llena una biblioteca vacía. Habla de otra cultura: la del carácter, la del dominio propio.

Epicteto propone una ética que se vuelve también estética: vivir con sobriedad, con coherencia, con equilibrio. Hay una belleza silenciosa en la vida moderada, en la palabra justa que no ofende, en el silencio que dice más que muchos discursos. No se trata de apagar el fuego de la vida, sino de aprender a no quemarse. También se puede entender que la armonía, para él, no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de contemplar los problemas sin perder el control, sin que el alma se colapse como un barco a la deriva. El estoico no niega el dolor: lo mira a los ojos y decide no entregarle las llaves de su casa.

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Su enseñanza más poderosa es también la más simple, la que cabe en una línea y dura toda una vida: “solo hay una manera de alcanzar la felicidad: dejar de preocuparse por lo que no depende de nosotros”. En esa renuncia hay una conquista. En ese límite, una forma de paz. Porque no se trata de no desear, sino de desear bien. No se trata de no sentir, sino de no esclavizarse por lo que se siente. Epicteto no pide que seamos piedras, sino jardineros de nuestra propia alma.

Así, el estoicismo de Epicteto no es una doctrina antigua, polvorienta, lista para un museo. Es, por el contrario, una práctica urgente, casi una medicina para el alma contemporánea. Nos invita a vivir con más comprensión: más reflexión, más presencia. Detener el automatismo y preguntarnos, antes de reaccionar: ¿esto depende de mí? No exige perfección, sino que pide atención. Solo atención. La misma atención con la que un padre mira a un hijo, un músico afina su instrumento, un caminante elige sus pasos. No promete el control del mundo: ofrece el dominio de uno mismo. Y eso, en un mundo que intenta controlarnos por fuera, es una forma de revolución silenciosa.

Y tal vez, en esa humilde disciplina se esconda la forma más alta de libertad. No la libertad de hacer cualquier cosa, sino la libertad de no ser esclavo de nada. Ni de las opiniones ajenas, ni del miedo al futuro, ni del peso del pasado. Una libertad que no necesita gritar para existir. Una libertad que, como decía el propio Epicteto, nadie puede quitarnos porque nace en nuestro interior y allí mismo se fortalece.

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En esta propuesta que ofrece Panamericana Editorial, nos invita a leer a Epicteto, no para refugiarnos en la Antigüedad, sino a descubrir que un esclavo cojo de hace dos mil años entendió algo que nosotros, con toda nuestra tecnología y todo nuestro estrés, parece que seguimos olvidando: que la paz no está afuera.

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