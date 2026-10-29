Más de 1.700 firmas rechazan el nombramiento de Camilo Noguera como director del ICANH

El reciente reporte de que Camilo Noguera Pardo, quien previamente se desempeñó como viceministro de Educación, llegaría a la dirección del Instituto Colombiano de Antropología e Historia causó múltiples reacciones. En redes sociales muchos usuarios se mostraron en desacuerdo con el nombramiento. A raíz de esto, a través de la plataforma Change.org se presentó una petición en rechazo a la llegada de Noguera Pardo a la dirección del instituto.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

La petición fue lanzada hace 24 hora y, al momento de esta publicación, cuenta con 1.714 firmas. En el texto de la petición se lee una carta abierta al presidente Abelardo de la Espriella y a la ministra de Cultura Paola Holguín sobre el nombramiento de Noguera, en la que los firmantes solicitan la revisión del nombramiento del nuevo director del ICANH.

Publicidad

"Señor presidente y Señora ministra, consideramos que la improvisación y la falta de profesionalismo y criterio que conlleva el nombramiento de un abogado ajeno por completo a la antropología, la arqueología, la historia, el patrimonio material e inmaterial, en la dirección del ICANH, desconoce de plano la existencia en Colombia de una comunidad científica muy calificada, destacada y numerosa, formada en universidades públicas y privadas de distintas regiones del país, con maestrías y doctorados tanto nacionales como del exterior, con sobrados conocimientos, experiencia y trayectoria para dirigir el ICANH, como en efecto lo hemos hecho durante cerca de 85 años", se lee en el texto.

Le sugerimos: Camilo Noguera Pardo pasaría del Viceministerio de Educación a la dirección del ICANH

A través de esta carta, manifestaron su "profunda preocupación y rechazo" a la llegada de Noguera al instituto, debido a que consideran que "no tiene la trayectoria, ni llena los requisitos académicos requeridos para dirigir esta entidad científico técnica que desde su fundación en 1941 ha liderado en el país la investigación etnológica, arqueológica y antropológica con miras a la definición de políticas relacionadas con la protección y proyección del patrimonio cultural, material e inmaterial de la nación".

El pasado 26 de octubre la hoja de vida de Noguera Pardo fue publicada en la página web de aspirantes Presidencia, lo que es considerado el paso previo al nombramiento oficial que debe hacer la ministra de Cultura. El abogado sería el sucesor de Alhena Caicedo, quien había ocupado el cargo desde el 13 de septiembre de 2022.

Noguera Pardo es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, graduado en 2010. Posteriormente, realizó una especialización en 2011 y una maestría en 2012, ambas en docencia e investigación universitaria. En 2018 se graduó de un doctorado en bioética.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

