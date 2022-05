“Mi inspiración sale de la energía que transmite cada canción”: Alejandro Robledo

Alejandro Robledo ha trabajado en proyectos con empresas como Marvel Studios y Natgeo. / Nicolás Rodríguez Foto: Cortesía

¿Cómo llegó a trabajar con Maluma?

Tenemos un amigo en común, Vicente Barco, quien ha escrito algunos de los hits de Maluma, como Amor de mi vida. En 2019 invité a Vicente al Peñol a hacer surf, que es mi deporte favorito, y coincidió que estaba con Maluma, así que los invité a los dos a surfear. Allí nos hicimos amigos y comenzamos a hablar de nuestras profesiones, le conté a Maluma que me dedicaba a hacer efectos especiales para cine y comerciales, lo cual se quedó en su mente. Unas semanas después me contactó y me dijo que quería que trabajáramos juntos en el “11:11 World Tour”. Esa fue la primera vez que trabajamos juntos, allí diseñé y creé los gráficos para las pantallas del escenario que van en todo el tour.

Le sugerimos: La metamorfosis pictórica de Georgia O’Keeffe

¿Cuál fue la inspiración detrás del arte para el concierto del 30 de abril?

Normalmente mi inspiración sale de la energía que transmite cada canción, su ritmo, su estilo y su género, con base en esto creo elementos que se relacionen directamente con la canción. En el caso especial del concierto del “Medallo en el Mapa” mi inspiración fue la cultura de Medellín, quería darles lo mejor para que el show fuera un éxito y la audiencia se conectara con el espectáculo.

En ese concierto específicamente los retos más grandes fueron los gráficos para Medellín y Music, canciones que cantó Maluma con Madonna. Para Medellín, Maluma dio muy buenas ideas, tenía mucho interés en mostrar la cultura y nuestra ciudad, entonces estuvo muy involucrado en el desarrollo artístico. En Music Madona tenía la idea de que fuese muy rítmica, entonces usé elementos futurísticos que se podían mostrar de una manera retro moderna, para darle un toque retro que se presentó de una manera muy moderna, como revivir uno de sus primeros hits. Usé elementos clásicos, como la bola de disco, los beat box y texturas reflexivas para llevar a la audiencia a la época retro sin olvidar que la audiencia son jóvenes y esperan lo último en visuales.

¿Cómo eligieron la paleta de colores y el movimiento de las animaciones?

Para los colores buscamos siempre que estos jueguen bien con las tonalidades de las luces y que hagan que el escenario llame la atención, por eso usamos siempre colores vivos.El tema del movimiento de las animaciones es muy interesante. Lo ideal es que el movimiento sea acorde al ritmo de la música, trabajamos basados en los beats, generando luces y cambios de escena cada vez que hay un “boom”. Para lograr esto, uso un código en Houdini para programar los movimientos basados en la música. Por lo general, trato que los colores estén alineados con la canción que viene antes y la que viene a continuación. Teniendo en cuenta una paleta de colores que tenga sentido y combinando tonos cálidos y fríos para generar contrastes interesantes.

Le recomendamos: Chris Pueyo: “El proceso creativo es una decisión individual”

¿Qué herramientas usó para llevar a cabo este proyecto?

Tanto los gráficos para los conciertos, como los NFT los creo en un software de 3D llamado Houdini. En este creo las escenas y elementos para las composiciones por medio de código y también las renderizo. Una vez los elementos y las escenas están creadas las paso a After Effects donde edito los videos y los colores.

¿Que desafíos encontró al momento de hacer el arte que se proyectó?

El mayor desafío es el tiempo. Cuando creamos contenido para un tour o un concierto el tiempo es corto para la cantidad de contenido que hay que crear, ya que hay que jugar con el tamaño y cantidad de pantallas, resolución, la duración de las canciones, los renders que consumen la mayor parte del tiempo, la edición de los videos para que se muevan con la música y la elección de los colores. Aquí cada detalle cuenta para entregar la mejor calidad.

¿Cual fue el paso a paso de crear el arte para este concierto?

Lo primero es hablar con Maluma para entender sus ideas y requerimientos para el show.Después pasamos a programar, en este paso reviso cuanto tiempo tengo y hago un cronograma para lograr entregar a tiempo. Luego empieza la etapa de creatividad, donde busco elementos relacionados con cada canción y creo los escenarios. Una vez tengo los escenarios creados comienzo a animarlos y darles vida. Cuando ya están las animaciones empiezo a renderizar, lo cual es un proceso demorado ya que las pantallas son muy grandes y de alta resolución. Cuando tengo los renders listos los paso a After Effects para la edición, en esta etapa corto los videos al ritmo de la música y les configuro los colores para que todo se vea unificado. En la última etapa debemos volver a renderizar los videos para entregarlos al equipo de Maluma en el formato requerido y luego se entrega.

Podría interesarle: Cuento latinoamericano: trece poéticas que fundaron y renovaron el género (IX)

¿Cómo se diferencia este de sus otros proyectos?

En los otros proyectos mi tarea principal es crear un efectos especiales con características muy específicas que me dan los clientes. Este trabajo es más enfocado en la parte matemática que se usa para programar cada efecto, para hacer cambios milimétricos ya sea en el fuego, agua, luz, tormentas, líquidos o cualquier otro elemento. Pero a la hora de crear contenido para Maluma se trata del arte y la creatividad, en esta yo soy el responsable de diseñar y crear todo desde cero. Es un trabajo de mucha responsabilidad y de largas horas de enfoque.

También hay una serie de NFT de RMA con Maluma. ¿Cómo fue ese proceso?

Este tema de los NFT me apasiona. Cuando escuché por primera vez del tema, en 2019, le propuse a Maluma que trabajáramos juntos, que no se hizo realidad hasta 2020, cuando Maluma me llamó con la idea de hacer una colección de NFT, que llamamos ICON Maluma, Papi Editions. Comencé a trabajar y se hizo una foto scan de su cara, para luego crear una escultura 3D y darle vida con efectos especiales. El arte en esta colección es influenciada por el movimiento retro futurístico basados en el álbum Papi Juancho.