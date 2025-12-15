Logo El Espectador
“Milenial” y “Crudivorismo” entre las palabras incluidas en el diccionario de la RAE este 2025

La RAE incorporó la expresión centroamericana “morro” y la palabra proveniente del internet “streaming”.

Redacción Cultura
15 de diciembre de 2025 - 10:59 p. m.
El director de la RAE y presidente de la ASALE, Santiago Muñoz Machado (d), y la responsable del Instituto de Lexicografía, Elena Zamora (i), presentan la versión electrónica 23.8.1 del Diccionario de la lengua española (DLE), con las nuevas palabras y acepciones, este lunes, en Madrid. EFE/Zipi
Foto: EFE - ZIPI
Este 15 de diciembre, la Real Academia Española (RAE) ha dado a conocer a versión electrónica 23.8.1 del Diccionario de la lengua española (DLE). Esta presentación contó con la intervención de Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, y Elena Zamora, encargada del Instituto de Lexicografía.

Entre las novedades se encuentran la inclusión de nuevas palabras como “narcoléptico” o “microteatro”, así como la aparición de otras acepciones de términos que ya se encontraban en este diccionario, por ejemplo, “brutal”, que ahora también puede ser definida como “magnífico” o “maravilloso”.

Asimismo, se integraron expresiones y formas complejas, como “alfombra mágica” y se tuvieron en cuenta conceptos de internet (“gif” o “loguearse”) y términos comunes dentro de ciertos sectores de la comunidad hispanohablante, como “morro”.

A continuación están las novedades, que ya se encuentran disponibles en la página web dle.rae.es:

Nuevas palabras:

  • Crudivorismo: régimen alimenticio basado principalmente en el consumo de productos crudos y sin procesar.
  • Microteatro: formato teatral en que las obras tienen una duración breve y se representan en espacios pequeños ante un número reducido de espectadores. Ejemplo: este fin de semana se van a representar distintas obras de microteatro.
  • Milenial: dicho de una persona: Nacida en el período aproximado de las dos últimas décadas del siglo XX.
  • Turismofobia: fobia al turismo masificado, a causa de su impacto negativo en el medio ambiente y en la calidad de vida de la población local.
  • Gravitón: partícula cuántica hipotética que se considera transmisora de la interacción gravitacional.
  • Termoquímico: 1. adj. Quím. Perteneciente o relativo a la termoquímica. 2. f. Quím. Parte de la química que estudia los fenómenos térmicos que se producen en las reacciones químicas.
  • Cuperosis: Enfermedad de la piel caracterizada por enrojecimiento de las mejillas y de la nariz.
  • Narcoléptico: 1. adj. Med. Perteneciente o relativo a la narcolepsia. Síntomas narcolépticos. 2. adj. Med. Que padece narcolepsia. U. t. c. s. Los narcolépticos sufren accesos incontrolables de sueño profundo.
  • Ovulatorio: perteneciente o relativo a la ovulación.
  • Engelamiento: formación de una capa de hielo sobre objetos sólidos, como consecuencia del impacto de gotas de agua a una temperatura por debajo de cero grados Celsius.
  • Engelante: dicho de la lluvia o de la niebla: Que está formada por gotas de agua a una temperatura por debajo de cero grados Celsius que se congelan de inmediato al impactar contra una superficie.

Nuevo significados y acepciones:

  • Brutal: magnífico o maravilloso.
  • Chapar: cerrar un establecimiento.
  • Eco: para denominar coloquialmente a una ecografía.
  • Marcianada: dicho o hecho raro, extravagante o disparatado.

Expresiones y formas complejas:

  • Alfombra mágica: en cuentos y leyendas, generalmente orientales, alfombra capaz de volar y de transportar personas con gran rapidez.
  • Foto de familia: fotografía en la que posa ordenadamente un grupo de personas relacionadas entre sí, con motivo de un evento. Foto de familia de los mandatarios asistentes a la cumbre, de los miembros del patronato, del nuevo Consejo de Ministros.
  • Juguete roto: persona que, tras haber alcanzado la fama, pierde su popularidad y queda profesional y socialmente relegada.

Palabras de internet:

  • Loguearse: acceder mediante identificación y contraseña a una computadora, a un sitio web o a un programa, red o sistema informáticos.
  • Gif: 1. m. Inform. Formato estándar para almacenar imágenes animadas, muy usado en internet. 2. m. Inform. Secuencia breve de imágenes animadas en formato gif, que se repiten en bucle y se difunden principalmente a través de internet.
  • Hashtag: etiqueta (‖ palabra o expresión).
  • Mailing: envío generalizado de información, propaganda o publicidad a través del correo.
  • Streaming: en informática y telecomunicaciones, transferencia continua de datos a través de internet que permite a un usuario acceder a transmisiones audiovisuales en directo o en diferido, sin necesidad de descargar previamente el contenido en el dispositivo.

Términos de la comunidad hispanohablante:

  • Morro: usado coloquialmente en El Salvador y México para nombrar a un niño o muchacho.
  • Cubetera: en Bolivia, Chile y Cuba designa, por ejemplo, el recipiente con hielo para mantener frías las botellas mientras se consume la bebida.

