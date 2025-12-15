“Milenial” y “Crudivorismo” entre las palabras incluidas en el diccionario de la RAE este 2025

El director de la RAE y presidente de la ASALE, Santiago Muñoz Machado (d), y la responsable del Instituto de Lexicografía, Elena Zamora (i), presentan la versión electrónica 23.8.1 del Diccionario de la lengua española (DLE), con las nuevas palabras y acepciones, este lunes, en Madrid. EFE/Zipi Foto: EFE - ZIPI

Este 15 de diciembre, la Real Academia Española (RAE) ha dado a conocer a versión electrónica 23.8.1 del Diccionario de la lengua española (DLE). Esta presentación contó con la intervención de Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, y Elena Zamora, encargada del Instituto de Lexicografía.

Entre las novedades se encuentran la inclusión de nuevas palabras como “narcoléptico” o “microteatro”, así como la aparición de otras acepciones de términos que ya se encontraban en este diccionario, por ejemplo, “brutal”, que ahora también puede ser definida como “magnífico” o “maravilloso”.

Asimismo, se integraron expresiones y formas complejas, como “alfombra mágica” y se tuvieron en cuenta conceptos de internet (“gif” o “loguearse”) y términos comunes dentro de ciertos sectores de la comunidad hispanohablante, como “morro”.

A continuación están las novedades, que ya se encuentran disponibles en la página web dle.rae.es:

Nuevas palabras:

Crudivorismo: régimen alimenticio basado principalmente en el consumo de productos crudos y sin procesar.

Microteatro: formato teatral en que las obras tienen una duración breve y se representan en espacios pequeños ante un número reducido de espectadores. Ejemplo: este fin de semana se van a representar distintas obras de microteatro.

Milenial: dicho de una persona: Nacida en el período aproximado de las dos últimas décadas del siglo XX.

Turismofobia: fobia al turismo masificado, a causa de su impacto negativo en el medio ambiente y en la calidad de vida de la población local.

Gravitón: partícula cuántica hipotética que se considera transmisora de la interacción gravitacional.

Termoquímico: 1. adj. Quím. Perteneciente o relativo a la termoquímica. 2. f. Quím. Parte de la química que estudia los fenómenos térmicos que se producen en las reacciones químicas.

Cuperosis: Enfermedad de la piel caracterizada por enrojecimiento de las mejillas y de la nariz.

Narcoléptico: 1. adj. Med. Perteneciente o relativo a la narcolepsia. Síntomas narcolépticos. 2. adj. Med. Que padece narcolepsia. U. t. c. s. Los narcolépticos sufren accesos incontrolables de sueño profundo.

Ovulatorio: perteneciente o relativo a la ovulación.

Engelamiento: formación de una capa de hielo sobre objetos sólidos, como consecuencia del impacto de gotas de agua a una temperatura por debajo de cero grados Celsius.

Engelante: dicho de la lluvia o de la niebla: Que está formada por gotas de agua a una temperatura por debajo de cero grados Celsius que se congelan de inmediato al impactar contra una superficie.

Nuevo significados y acepciones:

Brutal: magnífico o maravilloso.

Chapar: cerrar un establecimiento.

Eco: para denominar coloquialmente a una ecografía.

Marcianada: dicho o hecho raro, extravagante o disparatado.

Expresiones y formas complejas:

Alfombra mágica: en cuentos y leyendas, generalmente orientales, alfombra capaz de volar y de transportar personas con gran rapidez.

Foto de familia: fotografía en la que posa ordenadamente un grupo de personas relacionadas entre sí, con motivo de un evento. Foto de familia de los mandatarios asistentes a la cumbre, de los miembros del patronato, del nuevo Consejo de Ministros.

Juguete roto: persona que, tras haber alcanzado la fama, pierde su popularidad y queda profesional y socialmente relegada.

Palabras de internet:

Loguearse: acceder mediante identificación y contraseña a una computadora, a un sitio web o a un programa, red o sistema informáticos.

Gif: 1. m. Inform. Formato estándar para almacenar imágenes animadas, muy usado en internet. 2. m. Inform. Secuencia breve de imágenes animadas en formato gif, que se repiten en bucle y se difunden principalmente a través de internet.

Hashtag: etiqueta (‖ palabra o expresión).

Mailing: envío generalizado de información, propaganda o publicidad a través del correo.

Streaming: en informática y telecomunicaciones, transferencia continua de datos a través de internet que permite a un usuario acceder a transmisiones audiovisuales en directo o en diferido, sin necesidad de descargar previamente el contenido en el dispositivo.

Términos de la comunidad hispanohablante: