“Milenial” y “Crudivorismo” entre las palabras incluidas en el diccionario de la RAE este 2025

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Este 15 de diciembre, la Real Academia Española (RAE) ha dado a conocer a versión electrónica 23.8.1 del Diccionario de la lengua española (DLE). Esta presentación contó con la intervención de Santiago Muñoz Machado, director de la RAE, y Elena Zamora, encargada del Instituto de Lexicografía.
Entre las novedades se encuentran la inclusión de nuevas palabras como “narcoléptico” o “microteatro”, así como la aparición de otras acepciones de términos que ya se encontraban en este diccionario, por ejemplo, “brutal”, que ahora también puede ser definida como “magnífico” o “maravilloso”.
Asimismo, se integraron expresiones y formas complejas, como “alfombra mágica” y se tuvieron en cuenta conceptos de internet (“gif” o “loguearse”) y términos comunes dentro de ciertos sectores de la comunidad hispanohablante, como “morro”.
A continuación están las novedades, que ya se encuentran disponibles en la página web dle.rae.es:
Nuevas palabras:
- Crudivorismo: régimen alimenticio basado principalmente en el consumo de productos crudos y sin procesar.
- Microteatro: formato teatral en que las obras tienen una duración breve y se representan en espacios pequeños ante un número reducido de espectadores. Ejemplo: este fin de semana se van a representar distintas obras de microteatro.
- Milenial: dicho de una persona: Nacida en el período aproximado de las dos últimas décadas del siglo XX.
- Turismofobia: fobia al turismo masificado, a causa de su impacto negativo en el medio ambiente y en la calidad de vida de la población local.
- Gravitón: partícula cuántica hipotética que se considera transmisora de la interacción gravitacional.
- Termoquímico: 1. adj. Quím. Perteneciente o relativo a la termoquímica. 2. f. Quím. Parte de la química que estudia los fenómenos térmicos que se producen en las reacciones químicas.
- Cuperosis: Enfermedad de la piel caracterizada por enrojecimiento de las mejillas y de la nariz.
- Narcoléptico: 1. adj. Med. Perteneciente o relativo a la narcolepsia. Síntomas narcolépticos. 2. adj. Med. Que padece narcolepsia. U. t. c. s. Los narcolépticos sufren accesos incontrolables de sueño profundo.
- Ovulatorio: perteneciente o relativo a la ovulación.
- Engelamiento: formación de una capa de hielo sobre objetos sólidos, como consecuencia del impacto de gotas de agua a una temperatura por debajo de cero grados Celsius.
- Engelante: dicho de la lluvia o de la niebla: Que está formada por gotas de agua a una temperatura por debajo de cero grados Celsius que se congelan de inmediato al impactar contra una superficie.
Nuevo significados y acepciones:
- Brutal: magnífico o maravilloso.
- Chapar: cerrar un establecimiento.
- Eco: para denominar coloquialmente a una ecografía.
- Marcianada: dicho o hecho raro, extravagante o disparatado.
Expresiones y formas complejas:
- Alfombra mágica: en cuentos y leyendas, generalmente orientales, alfombra capaz de volar y de transportar personas con gran rapidez.
- Foto de familia: fotografía en la que posa ordenadamente un grupo de personas relacionadas entre sí, con motivo de un evento. Foto de familia de los mandatarios asistentes a la cumbre, de los miembros del patronato, del nuevo Consejo de Ministros.
- Juguete roto: persona que, tras haber alcanzado la fama, pierde su popularidad y queda profesional y socialmente relegada.
Palabras de internet:
- Loguearse: acceder mediante identificación y contraseña a una computadora, a un sitio web o a un programa, red o sistema informáticos.
- Gif: 1. m. Inform. Formato estándar para almacenar imágenes animadas, muy usado en internet. 2. m. Inform. Secuencia breve de imágenes animadas en formato gif, que se repiten en bucle y se difunden principalmente a través de internet.
- Hashtag: etiqueta (‖ palabra o expresión).
- Mailing: envío generalizado de información, propaganda o publicidad a través del correo.
- Streaming: en informática y telecomunicaciones, transferencia continua de datos a través de internet que permite a un usuario acceder a transmisiones audiovisuales en directo o en diferido, sin necesidad de descargar previamente el contenido en el dispositivo.
Términos de la comunidad hispanohablante:
- Morro: usado coloquialmente en El Salvador y México para nombrar a un niño o muchacho.
- Cubetera: en Bolivia, Chile y Cuba designa, por ejemplo, el recipiente con hielo para mantener frías las botellas mientras se consume la bebida.