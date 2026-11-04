Según informó el Ministerio de Cultura, los trabajos contarán con el respaldo de la Fundación Alianza Internacional para la Protección del Patrimonio (ALIPH) y comenzarán con la aplicación de primeros auxilios y la estabilización de las obras para evitar un mayor deterioro. "Los murales, que abarcan un área total…

Los murales Historia de Cali (1952-1954) e Historia del Transporte, del artista Hernando Tejada, recibirán una intervención de emergencia tras los daños estructurales que sufrieron durante el terremoto en Cali del pasado 10 de agosto.

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Se iniciará la recuperación de los murales de Tejada afectados por el terremoto en Cali

Según informó el Ministerio de Cultura, los trabajos contarán con el respaldo de la Fundación Alianza Internacional para la Protección del Patrimonio (ALIPH) y comenzarán con la aplicación de primeros auxilios y la estabilización de las obras para evitar un mayor deterioro. "Los murales, que abarcan un área total de 380 metros cuadrados en el vestíbulo de la antigua Estación del Ferrocarril (hoy sede de Metro Cali S. A.), presentan grietas profundas, desprendimientos de la capa pictórica y un riesgo inminente de colapso", señaló la entidad.

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La ministra de Cultura, Paola Holguín, señaló que la prioridad es estabilizar las obras y evitar que los daños comprometan su conservación. "El rescate de nuestro patrimonio es una prioridad. Los murales del Maestro Tejada son la memoria viva de Cali y el reflejo de nuestra identidad", afirmó. También destacó el respaldo de ALIPH para adelantar los primeros trabajos y permitir que las futuras generaciones sigan encontrándose con estas obras.

La Alianza Internacional para la Protección del Patrimonio (ALIPH) apoyará a Colombia para salvar murales del maestro Tejada https://t.co/5ZcikinGcn — Paola Holguín 🇨🇴 (@PaolaHolguin) November 3, 2026

Los daños ocasionados por el terremoto también alcanzaron otras obras de Tejada. En Pereira (Risaralda), la obra Siembra de maíz, ubicada en la Plaza Bolívar, sufrió afectaciones, según relató Jorge Emilio Sierra Montoya, quien vivió el terremoto desde esa ciudad.

Por ahora, la iniciativa de ALIPH, que trabaja en Colombia desde 2020 en proyectos de protección del patrimonio cultural, también contempla acciones para atender tres museos en Pereira, Quibdó (Chocó) y Vijes (Valle del Cauca).

Entre los antecedentes de la fundación está el apoyo a la restauración de dos murales de arte rupestre en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete. La organización concentra su labor en la protección y recuperación de bienes culturales afectados por conflictos armados, cambio climático y desastres naturales.

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