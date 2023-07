Ministerio de Cultura habla sobre Andrea Casallas, hermana del fundador del Jamming

Según Juan Fernando Hernández, asesor del despacho de Jorge Zorro, el ministro contrató a Andrea Casallas después de que se realizaron todos los procedimientos que dicta la ley a la hora de contratar servidores públicos. Foto: Óscar Pérez

Andrea Casallas es la hermana de Alejandro Casallas, el fundador y representante legal del Jamming, evento que se canceló un día antes de su realización por versiones que hasta ahora no han sido aclaradas: los organizadores argumentaron una serie de amenazas en contra del director del evento, además de la sucesiva cancelación de distintos artistas que se habían anunciado en la programación, como Black Eyed Peas, Vicentico, entre otros.

Sin embargo, la Superintendencia de Industria y Comercio, puso su lupa en el Jamming una semana antes de que se llevara a cabo, pero solo hasta el día de su cancelación, el 18 de marzo de 2022, informó que adelantaba una averiguación preliminar contra su productor, por supuestamente no informar a los consumidores que las condiciones del evento, los artistas y el orden de las presentaciones había variado.

Buena Vibra Eventos EU es la empresa organizadora del evento, que planeaba contar con 150.000 asistentes. Después de la cancelación, se acogió al Decreto Legislativo 818 de 2020, emitido por el Gobierno nacional para aliviar a los empresarios afectados por la pandemia del covid-19. Gracias a esto, contaron con más tiempo (un año, aproximadamente) para realizar la devolución del dinero a las personas que compraron boletas. La fecha límite era el 30 de junio de 2023. Como lo contó el portal informativo Infobae, ni Buena Vibra ni la Superintendencia de Industria y Comercio se han pronunciado oficialmente sobre el estado actual de estos procesos.

Sebastián Narváez, periodista musical, publicó en su cuenta de Twitter unos pantallazos del documento con el que el ministro de Cultura encargado, Jorge Zorro, contrató a la abogada Andrea Casallas, hermana del representante legal del Jamming, para “aportar elementos conceptuales técnico-jurídicos y realizar gestiones dirigidas a ejecutar los recursos de la entidad cumpliendo con las disposiciones legales”. El contrato se llevó a cabo el pasado 10 de abril de 2023.

Alrededor de la publicación de Narváez, sobresalieron preguntas como: ¿cuál fue el rol que cumplió Andrea Casallas en la organización del Festival? ¿El Ministerio de Cultura tuvo en cuenta la relación de su nueva funcionaria con este evento y la investigación en el que está envuelto?

El Espectador se comunicó con Casallas para precisar su rol en Buena Vibra Eventos y los detalles de su llegada al ministerio, pero decidió no dar declaraciones. Por su parte, el abogado Juan Fernando Hernández, asesor del despacho de Jorge Zorro, ministro encargado de Cultura, respondió algunas preguntas sobre la vinculación de la funcionaria.

¿Cómo llegó Andrea Casallas al ministerio de Cultura?

Nos llegó su hoja de vida. Casallas se ha desempeñado como directora de contratos, ha ocupado varios cargos públicos en los que ejecutó la labor de contratación. Conoce ampliamente el manejo de la plataforma virtual del SECOP II, el manejo de los procesos de selección, los procesos sancionatorios, el manejo que se le tiene que dar a una contratación. Por eso es que mientras estuvimos buscando este perfil nos llegó su hoja de vida. Nos interesó el hecho de que es una persona que conoce muy bien el tema de la contratación pública.

La contrataron en abril de este año. El Jamming se canceló en marzo de 2022. ¿Se habló de este tema antes de contratarla?

Cuando comenzamos los temas de contratación de las personas, se inició un proceso de vinculación regulado por la ley que está determinado por una serie de parámetros y requisitos. Una vez que en la oficina de talento humano hizo la verificación de todos los antecedentes, se estableció que no tuvo ningún tipo de antecedente de orden penal, disciplinario o fiscal. Así mismo, dentro del cuerpo del ministerio de Cultura, no se encontró algún tipo de inhabilidad o incompatibilidad. Los entes de control que vigilan a todos los funcionarios públicos, no reportaron que tuviera algún tipo de antecedente.

¿Hablaron de la posibilidad de que esa contratación pudiese ser problemática debido a las funciones del ministerio y la relación de la funcionaria con una organización en proceso de investigación?

Ella cumplió con todos los requisitos y por eso se hizo la vinculación. En la página de la presidencia se deben publicar las hojas de vida de los aspirantes o de las personas que serán nombradas en cualquier tipo de cargo de libre nombramiento y remoción. Se publicó bajo el término de tres días y tampoco hubo ningún tipo de manifestación. Además, antes de ingresar al ministerio, Andrea ya se había desempañado en la función pública. Había tenido varios contratos de prestación de servicios, precisamente, en áreas de contratación o áreas misionales, apoyando temas de contratación estatal. Trabajó en la CAR y en el IDU, por ejemplo.

Le insisto: mi pregunta no va enfocada a si Andrea Casallas tenía o no antecedentes penales, disciplinares o fiscales. Pregunto si en el ministerio consideraron que, a pesar de que se integraría a procesos de contratación y asesoría, la funcionaria haría parte de una institución que administra recursos públicos para la cultura, pero que tiene nexos con una empresa que está siendo investigada por presuntas irregularidades con respecto a la organización del Jamming Festival...

No. Esa no es una investigación o es algo que esté llevando a cabo el ministerio de Cultura. La investigación que mencioné de los funcionarios, no es sobre eso. Desconocíamos el problema del Jamming. Es que a la luz de la ley, ella cumplía con todos los requisitos para ocupar el cargo. En virtud de eso, procedimos a actuar: no encontramos problemas o sanciones para que ocupara el cargo. Nosotros estamos delimitados por una serie de parámetros que la ley nos exige para que una persona pueda ocupar un cargo público.

¿Qué dice Jorge Zorro sobre este tema?

En este momento, el ministro se encuentra revisando los antecedentes, tanto de Casallas, como de su relación con lo que pasó y el festival. No he sido informado de ninguna decisión. Nosotros nos enteramos el pasado fin de semana que Casallas era la hermana del fundador del Jamming.

***

Según el periódico El Nuevo Día, de Ibaqué, Andrea Casallas fue “abogada de la organización, hermana del dueño y, según se conoció de muy buena fuente, integrante con mucho poder al interior de la empresa. El Nuevo Día dialogó en vivo con la empresaria pero, mientras nuestra periodista la interrogaba, le colgó el teléfono”.