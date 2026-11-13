Mónica Acebedo: la memoria de los niños que sobrevivieron a Armero

A partir de testimonios de sobrevivientes y su experiencia académica, la escritora reconstruye las formas en que los niños enfrentan las pérdidas o los traumas. En esta entrevista habla de los desafíos narrativos y éticos de convertir el dolor colectivo en…

La tragedia de Armero sigue planteando preguntas sobre la memoria, la pérdida y las consecuencias del abandono. En El volcán ladrón, Mónica Acebedo regresa a la historia que había contado en El niño de barro, esta vez con una mirada más esperanzadora y centrada en dos personajes infantiles.

A partir de testimonios de sobrevivientes y su experiencia académica, la escritora reconstruye las formas en que los niños enfrentan las pérdidas o los traumas. En esta entrevista habla de los desafíos narrativos y éticos de convertir el dolor colectivo en literatura.

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El volcán ladrón es una reescritura de su novela El niño de barro…

En efecto, es una reescritura de El niño de barro. Es la misma historia, con dos de los mismos personajes, o tres, contando al perro. El niño de barro era una novela más juvenil, casi para adultos. Entonces, junto con mi editora, quisimos ver la parte esperanzadora de esta historia, que son los reencuentros que han ocurrido de muchos de los niños perdidos en Armero. Por eso quisimos reescribirla, ampliarla un poco y enfocarla exclusivamente en dos personajes.

La obra está dedicada a Francisco González y recoge testimonios de sobrevivientes. ¿Cómo moldearon esas experiencias la historia de Amalia y Nando?

La trama está basada en una persona que conocí hace muchos años, que tenía 11 años cuando ocurrió la tragedia de Armero. La voz narrativa es una proyección de su testimonio. No es exactamente lo que le ocurrió, porque está la licencia de la ficción, pero sí hay muchas situaciones que le pasaron. Me impactó muchísimo la primera vez que hablamos. Insistía en que no había sido sobreviviente porque no se había untado de barro, porque no había quedado debajo del barro. Salió corriendo a las once de la noche, subió al cerro del cementerio y se salvó. Pero no sentía que hubiera sido sobreviviente. A partir de eso empecé una investigación psicológica sobre el trauma. Hace muchos años hice mi maestría en literatura y mi investigación fue sobre narrativas de conflicto: cómo se narra el horror, cómo se narra el trauma. Me interesó muchísimo la voz infantil. Hay muchos escritores que narran el horror a partir de voces infantiles.

Hablé con sobrevivientes, con familiares que perdieron personas y con dos psicólogas que me ayudaron muchísimo. Con mi editora trabajamos especialmente la voz narrativa. Las psicólogas me explicaron cómo funciona el trauma dependiendo de las edades. También investigué cosas tan sencillas como los mapas de Armero, las calles, las casas y las fotografías. Fue una investigación desde varias perspectivas que disfruté muchísimo.

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La novela presenta dos perspectivas infantiles: una niña de once años y un niño de cuatro. ¿Cuál fue el mayor reto al construir esas voces?

Desde el punto de vista narratológico, ese fue el gran reto de la novela. Uno puede hacer una voz narrativa omnisciente y ya. Pero lo que quisimos con la editora fue que la voz narrativa estuviera más cercana al lector. La primera persona era la misma que había trabajado en El niño de barro. Es más fácil porque son vivencias que ya había trabajado. Es una niña que dice: "Mire lo que me pasó a mí hace dos años". Está viendo lo que le ocurrió desde dos años después.

La otra voz narrativa es en tercera persona, pero está focalizada en un niño de cuatro años. Por eso me costó tanto trabajo y la investigamos muchísimo. La narración está focalizada en lo que el niño ve y oye. Aunque esté contada en tercera persona, es lo que él está oyendo. Las psicólogas me explicaban que muchas veces los niños oyen cosas, no las entienden, pero las van procesando en su disco duro, las dejan ahí. Él escucha lo que dicen sus papás adoptivos en Noruega, lo que pasa en la televisión. Ve que su perro está en la televisión, pero no es capaz de verbalizar. Eso pasa mucho cuando hay un trauma de por medio en un niño que ya ha aprendido a hablar. Ese fue el mayor reto narrativo. También lo hablamos con pedagogos que consideran interesante enseñarlo a los niños, porque las voces narrativas en la literatura son esenciales.

Hablemos de los símbolos, los animales y la personificación del volcán en la representación del trauma infantil…

El título tiene mucho que ver con eso. El niño de barro estaba relacionado con una situación más onírica: los sueños de Amalia, porque después del trauma ella siempre veía a ese niño untado de barro. Eso sigue siendo el centro, pero donde realmente está su dolor y su trauma es en la pérdida. Tiene el impacto del niño de barro, pero ya no está tan marcado. Por eso decidimos cambiar el título.

Ella siente una pérdida que no logra entender cómo curar. Alguien le robó y, además, a ese alguien lo ve todos los días. Desde los barrios populares de Manizales se ve perfectamente el volcán. Ella lo mira y piensa: ¿cómo es posible que este tipo me haya quitado todo?

Una de las niñas que entrevisté decía: "Pero, abuela, devolvámonos un segundo a ver si encuentro mi cepillo de dientes". Se preocupaba muchísimo por ese cepillo. Uno podría pensar: ¿qué significa un cepillo de dientes? Pero es algo que construye tu identidad. Para Amalia, esos símbolos están relacionados con la pérdida. Para un niño de cuatro años el manejo del tiempo es diferente. Tiende a olvidar, pero no todo lo olvida. Él se acuerda del perro. Quisimos incorporar esos símbolos en un libro dirigido a niños de entre diez y doce años en adelante. Queremos que se den cuenta de que el trauma también se expresa en la literatura.

La mujer que inspiró la historia no se consideraba sobreviviente porque no había quedado cubierta de barro. ¿Cómo interpreta esa percepción de su propia experiencia?

Siempre hay una especie de culpa, eso nos lo han dicho los psicólogos. Pero, sobre todo, los once años son un momento muy difícil. No eres tan niña, pero tampoco has empezado la adolescencia. Necesitas pertenecer. Lo más grave es no pertenecer. Que te llamen huérfana tiene un significado muy fuerte, porque quiere decir que estás despojada de una cantidad de elementos. Recuerdo que presenté a Juan David Correa, que había escrito un libro, en una clase llamada Narrativas del Conflicto. Siempre se asocia el conflicto con la guerra y la violencia, pero también puede tratarse de un drama colectivo, como un desastre natural.

Una señora se nos acercó y nos dijo que había estado en Armero ese día. Después nos reunimos a tomar un café y empezó a contar su historia. Decía que la gente le preguntaba si se había untado de barro, cómo se sentía el barro. Ella respondía: "No me unté de barro. Me mojé porque estaba lloviendo durísimo". Después llegó a un colegio en Bogotá y todo el tiempo le preguntaban por Omaira, si la había conocido. Entonces ella decía: "No soy sobreviviente". Son muchas cosas.

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Y cómo cree que la tragedia de Armero dialoga con la historia política del país, la negligencia estatal y los relatos sobre la supuesta maldición del pueblo…. hablemos de esa maldición.

Desde el punto de vista cronológico es dramático, porque ocurre lo del Palacio de Justicia y a la semana ocurre semejante tragedia. Ahí se juntan los dos temas: la violencia, el trauma colectivo y las narrativas de conflicto, que no necesariamente están relacionadas con el conflicto político colombiano, sino también con un desastre natural. Estamos frente a un momento de la historia que seguirá pasando, donde hay corrupción, abandono y descuido. Gran parte de lo que pasó fue precisamente eso. El "no me voy a ir, no pasa nada" también dialoga con la historia política de nuestro país.

Sobre la famosa maldición, muchos testimonios de Armero cuentan esa historia. No es que uno diga que por la maldición pasó esto, pero indiscutiblemente la historia política tiene que ver con la forma como se manejan los desastres naturales.

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¿Cómo abordó la ruptura de identidad de los niños de Armero que fueron trasladados a otros países?

Fue una investigación larga, que ya había empezado con El niño de barro. Hubo muchas adopciones relámpago. El Bienestar Familiar hizo una cantidad de acciones, sobre todo con Italia y Noruega, y fueron demasiado rápidas. Cuando se cumplieron treinta años de la tragedia me invitaron a Armero. En el carro, con Carlos, mi marido, llevamos a una pareja que nos contó una historia.

A una mujer que estaba en Pasto la llamaron del Bienestar Familiar de Ibagué y le dijeron que había dos niños, una niña de siete años y un niño de cuatro. La niña había dicho que tenía una tía en Pasto y había dado su nombre. Ella respondió que era la tía y fue a buscarlos. Apareció la niña, pero el niño nunca apareció. Esa mujer me dio datos que después investigué un poco más. Traté de preguntar en el Bienestar Familiar, pero no es tan fácil.

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En la novela, el reencuentro ocurre dos años después. Hay una historia relacionada con Noruega, pero el reencuentro ocurre treinta años después. El final de la realidad no es tan feliz, pero utilizamos la licencia literaria porque queríamos que fuera un poco más esperanzador para el lector infantil.

En ese libro hay rastros claros de su experiencia como docente y un trabajo investigativo, ¿cómo influyó esto en la escritura de literatura infantil y juvenil?

Mi tesis de maestría se llamó Representación del conflicto colombiano en la literatura infantil y juvenil. Trabajé el concepto de narrativas de conflicto, que es una categoría teórica que surge después del Holocausto. Lo he trabajado muchísimo con mis estudiantes. Son narrativas que parten del conflicto colectivo. Siempre me ha interesado la pregunta que se han hecho escritores como Yolanda Reyes, Irene Vasco y Francisco Montaña: ¿cómo se le cuenta a un niño el secuestro de un papá? Es una categoría académica, pero hay que aterrizarla a la literatura infantil porque los niños son parte del día a día colombiano. Irene Vasco escribió Paso a paso, sobre una niña de doce años a la que le secuestran a su papá. Francisco Montaña escribió No comas renacuajos, donde unos niños quedan solos porque su mamá está presa y tienen miedo de que se los lleve el Bienestar Familiar.

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¿Qué compromisos éticos asumió al convertir testimonios reales de la tragedia de Armero en ficción?

Esa es la gran reflexión de la literatura y también ha sido mi preocupación. Lo más interesante de la novela es que tiene la virtud de reflejar no solamente la historia, sino la realidad de una manera diferente, incluso más precisa que la historiografía u otros géneros literarios. La novela tiene algo particular: no tienes que probar ninguna tesis. Esta novela no está basada en una historia real, sino en varias historias reales, en testimonios. Sigo pensando que nunca sabremos cuál es la verdad, porque hay tantas verdades como interpretaciones haya. Recuerdo que un profesor, colega de la universidad, leyó el manuscrito de El niño de barro y me dijo: "Es imposible que esa niña se haya quedado dormida con el ruido que estaba haciendo esa noche en Armero". Pero ese testimonio era real. La persona me había dicho: "Me quedé dormida. En el cementerio me quedé dormida. Cuando abrí los ojos, Armero no existía". No sabemos si no se acuerda o si realmente se quedó dormida y tenía un sueño muy profundo. La ficción es simplemente un mecanismo de interpretar. Si hay gente que encuentra su historia ahí reflejada, es mi forma de interpretar cualquier realidad o cualquier versión de la realidad.

¿Qué recuerda de la tragedia de Armero y cómo ha cambiado su relación con esa historia después de escribir dos novelas sobre ella?

Mi mamá tenía una familia muy cercana que había vivido muchos años en Armero y después se había ido a Chinchiná. Recuerdo que cuando llegué a mi casa mi mamá estaba llorando muchísimo. Me decía que la hermana de una amiga suya y toda su familia no aparecían, que no sabían nada. Uno pensaba que ya aparecerían. Esa fue mi primera imagen. Después conocí a esa familia. Muchos sobrevivientes de Armero terminaron en Chinchiná y Manizales, y mi familia era de Manizales. Tuve cercanía con todas esas historias. Yo estaba en los primeros semestres de la universidad y recuerdo con horror esas imágenes. Uno no podía creer que fueran ciertas, que hubiera ocurrido algo así con un volcán tan cercano. Nosotros íbamos tantas veces al Nevado del Ruiz, a Manizales, a toda esa zona. Me impactó muchísimo.

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