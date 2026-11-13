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Mónica Acebedo: la memoria de los niños que sobrevivieron a Armero

A partir de testimonios de sobrevivientes de Armero, Mónica Acebedo reconstruye en El volcán ladrón la experiencia de dos niños atravesados por esta tragedia, ocurrida el 13 de noviembre de 1985. La escritora habla de la memoria, la pérdida y las posibilidades de narrar el horror desde la infancia.

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Laura Camila Arévalo Domínguez
Laura Camila Arévalo Domínguez
En El volcán ladrón, Mónica Acebedo transforma testimonios de la tragedia de Armero en una historia de ficción. La escritora reflexiona sobre los límites de la interpretación literaria, el trauma infantil y la responsabilidad de narrar experiencias ajenas.
¿Cómo se cuenta una catástrofe a los niños? Mónica Acebedo explica los desafíos de construir dos voces infantiles en El volcán ladrón, una novela que aborda el trauma, la separación familiar y la búsqueda de esperanza después de la tragedia de Armero.
Foto: Paul Weiss/Planeta

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La tragedia de Armero sigue planteando preguntas sobre la memoria, la pérdida y las consecuencias del abandono. En El volcán ladrón, Mónica Acebedo regresa a la historia que había contado en El niño de barro, esta vez con una mirada más esperanzadora y centrada en dos personajes infantiles.

A partir de testimonios de sobrevivientes y su experiencia académica, la escritora reconstruye las formas en que los niños enfrentan las pérdidas o los traumas. En esta entrevista habla de los desafíos narrativos y éticos de convertir el dolor colectivo en…

Laura Camila Arévalo Domínguez

Por Laura Camila Arévalo Domínguez

Periodista en el Magazín Cultural de El Espectador desde 2018 y editora de la sección desde 2023. Autora de "El refugio de los tocados", el pódcast de literatura de este periódico. lauracamilaad larevalo@elespectador.com
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