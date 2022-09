Contra toda autoridad, menos la de mi mamá: una muestra de fotoperiodismo político

Fotografía de Nathalia Angarita, parte de la muestra "Contra toda autoridad, menos la de mi mamá". Foto: Nathalia Angarita

La obra de cuatro fotoperiodistas colombianas, Nathalia Angarita, Lina Gasca Martín, Natalia Pedraza Bravo y Diana Rey Melo, captura una serie de elementos. El primero es, por supuesto, el momento fotografiado, ese segundo de realidad que, gracias al lente, se vuelve inmortal. Lo segundo, es la posición ética, e incluso política, de las fotógrafas. Sus imágenes, entre otras cosas, dan cuenta de lo que han vivido en el marco de diferentes manifestaciones. De ahí el nombre de la muestra Contra toda autoridad, menos la de mi mamá.

Bajo la curaduría de Camilo Páez Vanegas, La dirección de Fernando Cuevas Ulitzsch y el apoyo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la inauguración se llevará a cabo hoy, miércoles 21 de septiembre, en el Museo de Artes Visuales, ubicado en la carrera 4 #22-44 en la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Bogotá, a las 7 p.m. y estará abierta hasta el 14 de octubre.

Le recomendamos: El abastecimiento del poeta

Adicionalmente, a las 6:00 p.m., las expositoras tendrán un conversatorio en el Auditorio Fabio Lozano, que será moderado por la periodista española Marina Sardiña y en el que podrán conocer más a fondo la trayectoria y postura de las fotógrafas.

Entre las fotoperiodistas cuyo trabajo figura en la muestra se encuentra Nathalia Angarita, nacida en Casanare, quien trabaja como freelance para medios como Reuters, Bloomberg, The New York Times y El País, entre otros. De manera similar, su homóloga, Lina Gasca, ha trabajado para agencias colombianas e internacionales como Reuters, Associated Press y Anadolu.

Le podría interesar: El Cineposium, una oportunidad para el sector audiovisual colombiano

Por su parte, Natalia Pedraza Bravo, fotógrafa y diseñadora gráfica, se interesa en temas de orden ambiental, salud, ciencia y género. Trabajó en el periódico El Espectador, y hoy es colaboradora de medios como la Agencia EFE, Revista Cromos, Shock.co y Univisión. Finalmente, Diana Rey Melo, reportera gráfica y documentalista, ha hecho de su enfoque los temas sociales. No solo en la imagen, sino también en el desarrollo de cursos y talleres para poblaciones como la de Sesquilé. Se ha desempeñado como fotógrafa para la casa editorial Semana, freelance para el Ministerio de Cultura del Perú y actualmente, como editora de fotografía y video para Forbes Colombia.

A todas las caracteriza un interés particular por los temas relacionados con género y comunidades vulnerables.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖