Murió Lili Cristo Nasser, madre del periodista Julio Sánchez Cristo

Lily Cristo Nasser se casó con Julio Enrique Sánchez Vanegas en 1957 y tuvieron a su hijo, Julio Sánchez Cristo (foto) en 1959. Foto: Instagram @juliosanchezcristo

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“Qué difícil es despedir a la persona que nos dio la vida”. Con estas palabras, el periodista Julio Sánchez Cristo dio a conocer la noticia del fallecimiento de su madre Lili Cristo Nasser y le dedicó un último adiós.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el comunicador afirmó haber recibido siempre de su madre “una cascada infinita de amor, de consejos, de compañía, de protección”, al igual que “extraordinaria comida”. Tras su publicación, muchos le ofrecieron su pésame, como el periodista Daniel Samper Ospina, el expresidente Álvaro Uribe, el exministro Juan Fernando Cristo, entre otros.

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Cristo Nasser fue la madre de una de las familias más influyentes para los medios en Colombia. Su historia con Julio Enrique Sánchez Vanegas, el padre de sus cuatro hijos, comenzó en 1954. Cuentan que durante una Feria Internacional de Bogotá, Sánchez Vanegas, que en ese entonces ya estaba perfilado para convertirse en un hombre ampliamente reconocido en el país, quedó impresionado con una conversación que entabló con ella.

Ese día nació un amor que habría de durar más de medio siglo, a pesar de que casi termina tan rápido como empezó. Poco tiempo después, Sánchez Vanegas comenzó su carrera como actor de televisión, que para la época era una tecnología revolucionaria y sumamente atractiva para el público. Llegó a participar en cinco producciones entre México y Colombia, pero cuando estuvo a punto de dar el salto a Hollywood, se retractó para volver a estar con su amada.

Se casaron en 1957 en la iglesia de Santa Ana y tuvieron cuatro hijos: Julio, Jaime, Alberto y Gerardo Sánchez Cristo. Aunque todos en algún momento han estado involucrados con proyectos de medios en el país, destacan sobre todo los primeros dos, que siguiendo el legado de su padre, se convirtieron en hombres dedicados a la comunicación.

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Cristo Nasser, por otro lado, decidió dejarle las cámaras y los micrófonos a los hombres de su familia. Vivió como una mujer reservada, aunque es gracias a ella también que sus hijos y su esposo lograron tener una carrera prominente. Una de las anécdotas recordadas durante estos días es aquella en la que le insistió a Sánchez Vanegas que no se rindiera con su programa “Concéntrese”, a pesar de estar a punto de quebrar. Este habría de convertirse en una de las insignias de la entonces incipiente industria de la televisión colombiana.

Ahora, dos años después del fallecimiento del padre, la familia Sánchez Cristo despide a su madre con dolor, pero sobre todo con un profundo agradecimiento, según expresó el periodista en sus palabras de despedida.

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