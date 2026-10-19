“Es un ataque a la academia”: profesores frente a las decisiones sobre el Museo Nacional

Al fondo, a la derecha, colgado de la fachada de ladrillo, un pendón negro recordaba a Beatriz González, curadora del Museo entre 1989 y 2004. La frase impresa en letras amarillas parecía resumir el motivo del encuentro: “El Museo no debe glorificar el…

Frente a la fachada del Museo Nacional, más de 60 personas escuchaban al profesor Andrés Góngora, de la Universidad Nacional. Se acomodaban como podían en los escalones frente a ese edificio histórico: algunos, con las rodillas contra el pecho; otros, tomando apuntes a mano, como en un colegio.

Al fondo, a la derecha, colgado de la fachada de ladrillo, un pendón negro recordaba a Beatriz González, curadora del Museo entre 1989 y 2004. La frase impresa en letras amarillas parecía resumir el motivo del encuentro: “El Museo no debe glorificar el pasado, sino hacerlo legible”.

Publicidad

La escena fue parte de “Clase a la calle”, una iniciativa que la Universidad de los Andes impulsa desde hace 10 años y que surgió durante el proceso de paz y el plebiscito de 2016 para sacar la historia de los salones de los especialistas. Esta vez la orden del Gobierno de Abelardo de la Espriella de retirar 30 piezas del Museo Nacional relacionadas con la historia de la población LGBTIQ+, las luchas feministas, el Acuerdo de Paz de 2016 y la memoria política del país motivó la convocatoria. En medio de las brumas de una discusión que parece resumirse en una pelea entre derecha e izquierda, profesores de distintas universidades de Bogotá, entre ellas la Javeriana, el Externado, la Nacional y el Rosario, se sumaron a una programación abierta al público, que se desarrolla entre este lunes 19 y el sábado 24 de octubre.

En video: Museo Nacional: juez ordena proteger piezas retiradas tras admitir tutela

Constanza Castro, profesora del Departamento de Historia de la Universidad de los Andes y una de las organizadoras del encuentro, explicó a El Espectador que la intención es propiciar un debate riguroso que vaya más allá de las consignas. “Lo que está pasando ahora nos convoca a los historiadores”, afirmó.

Le puede interesar

En esa búsqueda, Mauricio Nieto, profesor de los Andes de ese mismo departamento, considera que la comunidad académica no podía quedarse callada ante una decisión que afecta la manera en que se presenta la memoria del país. Aunque reconoce que hay mucha rabia, y que es natural expresarla, defiende la necesidad de propiciar conversaciones tranquilas y académicas sobre el papel del Museo y la importancia de la memoria. “Estas charlas parecían muy sugestivas porque eran una docena de intervenciones de diferentes colegas que hablarían sobre la importancia de un museo. Yo creo que estamos hablando de la responsabilidad ética y de la responsabilidad política del historiador. Ña historia es un instrumento político muy poderoso que se puede manipular, se puede usar en diferentes maneras y un museo pues debe estar libre de de una ideología u otra”, dijo a este diario.

Una discusión que va más allá de la izquierda y la derecha

Antes de comenzar la clase, Góngora explicó la intención del espacio y señaló que, en los 200 años de historia de la institución, nunca un museo había estado en el centro de la discusión política. “Esto no es solo un museo de arte, es un museo de historia. Es un museo antropológico también”, afirmó.

Lo ocurrido con las piezas, aseguró Nieto, no puede entenderse únicamente como una disputa entre sectores políticos: “No es un ataque necesariamente a la izquierda o a una ideología particular, sino un ataque a la academia, al rigor, a la verdad”.

Al inicio de la clase, Góngora se detuvo en dos momentos de la historia política reciente: la Constitución de 1991 y el Acuerdo de Paz de 2016. Entre las piezas retiradas están el Balígrafo, la pluma fabricada con un casquillo de bala que se utilizó para firmar el acuerdo con las FARC, y el tarjetón de la séptima papeleta, que impulsó la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. Su importancia, sostuvo, va más allá de su materialidad; permiten explicar cómo se alcanzaron determinados acuerdos, qué movilizaciones transformaron las instituciones y de qué manera esos acontecimientos se incorporan a la memoria colectiva.

Para el profesor, además, el problema no son solo los contenidos que puedan resultar incómodos para algunos sectores. “Hay muchísimas obras de arte contemporáneas censuradas. Esto no es solo una cuestión de uno o dos temas que hieren la sensibilidad de algunos sectores de la sociedad. Esto es un tema que ataca también lo que ha sido la construcción de conocimiento científico, de las ciencias sociales, de las humanidades y de las artes en Colombia”, dijo frente a los estudiantes.

Las clases frente al Museo Nacional irán hasta el sábado 24 de octubre.

El trabajo detrás de las piezas

La controversia plantea, entonces, una pregunta sobre cómo se construye el relato histórico que recibe el público. De acuerdo con lo que explicaron los profesores, ese relato es el resultado de un trabajo colectivo. “Los procesos curatoriales en los museos no son improvisados”, afirmó Castro. En ellos participan historiadores, arqueólogos, antropólogos y museógrafos, que discuten las decisiones y trabajan también con las comunidades. “Esta no es una discusión cerrada entre profesionales o académicos, sino que son discusiones con el público, con las comunidades, para que se pueda discutir y llegar a consensos sobre qué es aquello que se debería preservar o conservar en un museo”, añadió la historiadora. Modificar sus contenidos, por tanto, no afecta únicamente a una exposición. También cambia la manera en que el país comprende el pasado y pone en cuestión los procesos de investigación, deliberación y construcción de conocimiento que hicieron posible ese relato.

Nieto conoce esos procedimientos por su participación, tres o cuatro veces, en los comités asesores del Museo Nacional encargados de construir los guiones y las curadurías de las exposiciones. Los describió como equipos profesionales y cuidadosos, integrados por personas con trayectoria en historia, historia del arte y museografía. Según explicó, el trabajo de esos comités no ha buscado imponer una orientación política o ideológica, sino expresar la diversidad de lo que cuenta el Museo.

Las piezas retiradas llevaban años en el Museo. En ese contexto, Castro rechaza que estuvieran allí por decisión del gobierno anterior: “Eso es falso. Esas piezas fueron elegidas tras intensos debates de los distintos equipos curatoriales del Museo, bajo diferentes gobiernos. Lo hicieron, además, consultando a expertos y a las diversas comunidades que componen este país. Retirarlas es un ejercicio arbitrario del poder”. Nieto coincide en que una intervención de este tipo exige un proceso de reflexión riguroso. Sin ellos, advirtió, la decisión termina pareciendo arbitraria, sobre todo cuando se justifica el retiro de piezas bajo la idea de que contenían propaganda, una lectura que considera pobre.

Pendón en la fachada del Museo Nacional recuerda una frase de Beatriz González.

El Gobierno, por su parte, ha defendido su posición. La ministra de Cultura, Paola Holguín, se refirió este lunes al papel del Museo Nacional y afirmó que el Ejecutivo garantizará que la institución “conserve, restaure, proteja y divulgue la cultura” del país.

Frente a esa mirada, Castro señaló que “un gobierno no puede definir quién pertenece a la nación, qué vidas se excluyen, cuál es la forma correcta de habitar este territorio o quién es el enemigo”.

Lea aquí: "Reiteramos la revisión de la museografía": Holguín sobre protestas en Museo Nacional

Una discusión que viene de antes

La que ocurre con las piezas retiradas se inscribe en un debate que los historiadores y los equipos museográficos llevan años desarrollando: cómo construir una narración del país que dé cuenta de su diversidad e incorpore a actores cuyas experiencias han sido menos visibles. “En las últimas décadas, ha habido una evolución historiográfica y museográfica, a mi juicio muy positiva. En lugar de contar una versión de una historia limitada, por decirlo así, a protagonistas hombres, a líderes políticos, a figuras heroicas de presidentes, desde hace la historia ha tenido la necesidad de tener una narración más incluyente”, afirmó Nieto.

Publicidad

Superar ese modelo exige una narración más incluyente, explicó el profesor: “Eso supone algo difícil y es con qué piezas, con qué objetos se puede contar la voz de actores en la historia menos visibles, como pueden ser las mujeres o los nativos o las clases trabajadoras. Cómo contar un país que es tan diverso como este”.

La clase frente al Museo Nacional llevó esa discusión al espacio público. Para Castro, lo que está en juego es la idea misma de democracia que, afirmó, "no es homogeneidad ni obediencia, sino debate público entre personas con ideas distintas. Lo que está ocurriendo es un intento por imponer una sola visión del mundo, y eso es todo lo contrario a la democracia”.

Si le interesa seguir leyendo sobre El Magazín Cultural, puede ingresar aquí 🎭🎨🎻📚📖

