 

Publicidad
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

“Es un ataque a la academia”: profesores frente a las decisiones sobre el Museo Nacional

El retiro de 30 piezas de ese edificio histórico abrió un debate que va más allá de la disputa entre la izquierda y la derecha. Para los académicos, plantea preguntas sobre la memoria del país, el trabajo curatorial y la manera en que se cuenta la historia de Colombia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.

Natalia Ortega
Natalia Ortega
AME7559. BOGOTÁ (COLOMBIA), 19/10/2026.- Manifestantes reciben clases en las escaleras del Museo Nacional para protestar por la retirada de al menos treinta piezas de su colección por orden del Gobierno este lunes, en Bogotá (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas Castañeda
Según dijo el profesor Andrés Góngora, “el espacio busca combatir la ignorancia con conocimiento”.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

/

Frente a la fachada del Museo Nacional, más de 60 personas escuchaban al profesor Andrés Góngora, de la Universidad Nacional. Se acomodaban como podían en los escalones frente a ese edificio histórico: algunos, con las rodillas contra el pecho; otros, tomando apuntes a mano, como en un colegio.

Al fondo, a la derecha, colgado de la fachada de ladrillo, un pendón negro recordaba a Beatriz González, curadora del Museo entre 1989 y 2004. La frase impresa en letras amarillas parecía resumir el motivo del encuentro: “El Museo no debe glorificar el…

Natalia Ortega

Por Natalia Ortega

Periodista de la Universidad Javeriana. Interesada en temas de género, paz y memoria. ortegarnatalia nortega@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Gobierno de Abelardo De la Espriella

Ministerio de Cultura

Museo Nacional

Paola Holguín

PremiumEE
Síguenos en Google Noticias

 

Comentarios
  • Lalo(70277)Hace 20 minutos
    Aparte de protestar contra los atropellos de un gobierno vergonzoso, esta es otra forma de enfrentar sus arbitrariedades. La panda de trogloditas que lo constituyen debe de tener a cierta derecha oligárquica e ilustrada con los pelos de punta.
  • Berta Lucía(2263)Hace 47 minutos
    Muy buen análisis sobre la crítica e infame política, supuestamente cultural, que está llevando la Mincultura; cuya único verdadero diploma de posgrado es una especialización en GUERRA. Están preparando el terreno para perder las elecciones regionales de 2027.
Publicidad
Lo que es tendencia

Inscríbete a nuestros newsletters

Lo bueno que es estar informado y de una manera diferente desde tu correo electrónico.

Selecciona los newsletters que quieres recibir
Al inscribirte, aceptas nuestros T y C y nuestra Política de privacidad.
Infórmate rápido