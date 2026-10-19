"Reiteramos la revisión de la museografía": Holguín sobre protestas en Museo Nacional

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"Durante este fin de semana, quienes convirtieron la cultura en herramienta de deconstrucción histórica, apología al delito y revictimización de las víctimas llamaron a protestar frente al Museo Nacional", escribió la ministra de Cultura, Paola Holguín, sobre las movilizaciones que se realizaron este sábado y domingo en rechazo al retiro de 30 piezas relacionadas con la población LGBTIQ+, las luchas feministas, el Acuerdo de Paz de 2016 y la memoria política del país. Las jornadas estuvieron marcadas por la intervención de la Unidad Nacional Antidisturbios (Unadi), con tanquetas y dispositivos aturdidores.
En su pronunciamiento, Holguín cuestionó que algunos manifestantes "llegaron encapuchados y apelaron a las vías de hecho". Además, aseguró que otros llevaron menores de edad a las movilizaciones, a quienes, según dijo, instrumentalizan y utilizan como escudos.
También defendió la actuación de la Policía Nacional durante las jornadas de protesta. "Nuestra Policía Nacional cumplió su función de garantizar la protesta pacífica y evitar que los violentos afectaran a los ciudadanos y el patrimonio", señaló.
Otro de los puntos a los que se refirió Holguín fue al papel del Museo Nacional y afirmó que el Gobierno garantizará que la institución "conserve, restaure, proteja y divulgue la cultura" del país. Según sostuvo, esta debe representar a toda la nación y no únicamente a un sector. "Por eso, reiteramos la revisión de la museografía, museología y curaduría de este y los demás museos a cargo del Gobierno", añadió.
También habló de los derechos de las víctimas y afirmó que su Gobierno mantendrá el compromiso con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. "No escatimaremos esfuerzos para proteger su dignidad y honra, y para proscribir cualquier manifestación que sea apología al delito", señaló.
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Además, dijo que "preservar la memoria del país, sus tragedias y sus logros, exige esfuerzos de la sociedad y las autoridades públicas, y obliga a actuar con firmeza frente a actos que deshonoran la memoria de los afectados, para evitar que se inviertan los valores sociales y las responsabilidades históricas".
Durante las manifestaciones, la senadora Jennifer Pedraza dijo a El Espectador que las exposiciones del Museo Nacional son resultado del trabajo de equipos multidisciplinarios y de cerca de 100 profesionales que evalúan las obras que hacen parte de sus salas.
"Lo que aquí parece que hay es más bien un intento de censura de parte del Gobierno nacional, evitando que se cuenten las diferentes versiones de la historia", afirmó Pedraza. La senadora añadió que el museo había dado espacio a "varias voces diversas y varias versiones" sobre lo ocurrido en Colombia.
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Holguín vuelve a ser cuestionada por otra maestría que no terminó
La ministra Holguín, sin emabrgo, no se ha pronunciado sobre la reciente investigación de CasaMacondo, que encontró que no completó los requisitos para obtener la maestría en Seguridad y Defensa Nacionales de la Escuela Superior de Guerra General Rafael Reyes Prieto.
Según escribió ese medio, en respuesta a un derecho de petición, el brigadier general Jaime Andrés Valencia Monsegny, subdirector de la Escuela Superior de Guerra, explicó que Holguín "cursó y aprobó 30 de los 40 créditos académicos previstos en el plan de estudios del programa". El oficial también señaló que, según los registros disponibles, "no se registra la presentación del trabajo de grado ni el cumplimiento del requisito de segundo idioma".
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Pese a ello, Holguín aparece como egresada de la maestría en LinkedIn, Congreso Visible y las páginas del Ministerio de Cultura y del Centro Democrático. En una hoja de vida de 2022 consultada por el periodista Juan Pablo Barrientos, también figuraba como "egresada" de ese posgrado. Aunque, en la hoja de vida oficial que presentó antes de asumir el Ministerio de las Cultura no aparece, en una publicación de redes sociales en la que resumió de su "trayectoria profesional" para asumir el cargo de jefa de esa cartera sí lo mencionó.
La controversia se suma a la que se desató a comienzos de octubre por sus estudios en la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB). La senadora Jennifer Pedraza envió un derecho de petición a la institución académica para que aclarara si Holguín había obtenido el título de la maestría en Estudios Políticos. Tras la polémica, la institución académica confirmó que la ministra no se graduó, aunque cursó y aprobó todas las asignaturas.
Holguín respondió que siempre se había presentado como egresada y no como graduada. "NO me gradué, a pesar de haber aprobado todas las materias y el trabajo de grado", escribió en su cuenta de X.
El Espectador intentó contactarla a través de la oficina del Ministerio de Cultura, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.
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Maria C.(44445)•Hace 2 minutosClaro…como había manifestantes von niños, había q mandar al smad con bombas aturdidoras y tanquentas. Una lógica impecable la de esta adiplomada. Pero no es el ministerio de cultura el q manda el esmad, es el niño galancito
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Grace(5762)•Hace 3 minutosDe acuerdo que es apología del delito enaltecer la imagen del guerrillero terrorista de Carlos Pizarro, pero que tiene que ver los derechos reproductivos de la mujer y de la comunidad LGTB, ojo con el fascismo más bien
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Maria Eugenia(56068)•Hace 11 minutosLa idea es propiciar la memoria,no destruirla.
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Marco(53341)•Hace 20 minutosSe mantendrá ahí con patas y manos. Esta es la ralea que dañó aún más a Colombia. Nos gobierna nuestro verdugo.
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Dario(77642)•Hace 21 minutosPobre país con esta señora de Ministra. Exhibió para llegar a ese cargo una maestría que la misma UPB desmintió y ella sigue tranquila en el gobierno del filipichín de la Espriella. No le hablen de Cultura ni de museología que ella no digiere eso. Desde hace años viene dando muestras de su torpeza y ahora de ministra las está confirmando. Señor de la Espriella, no encontró una persona con algo de cultura para ese ministerio.
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cesarc655(66636)•Hace 23 minutosLos paramiltares con sus hijos en el gobierno buscan borrar la memoria del pueblo para que sus "honorables" apellidos y nombres no aparezcan en las horrendas masacres y horrendos asesinatos de inocentes que cometieron en el genocidio colombiano.
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Álamo(88990)•Hace 32 minutosMuestras de estupidez hemos tenido, pero ninguna tan grande como la de creer estúpido a quien ve claramente lo que muestran las deposiciones de la miniestra.
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SONIA HELENA(41721)•Hace 34 minutosPaola Holguín: soberana estúpida…
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Juan(19901)•Hace 38 minutos¿Y si apoyan a los indígenas tumbando estatuas de conquistadores?
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Carlos(63194)•Hace 53 minutosDe acuerdo, cultura NO es hacer apología al delito ni alabar los símbolos de asesinos y terroristas.
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Martha(69929)•Hace 1 horaLa ignorancia inculta en l Min Cultura!! Arbitraria, violenta y paraca..
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Pipo Solarte(exbqo)•Hace 1 horaQue cultura va a tener la hija de uno de los testaferros de Pablo Escobar y creció en medio de la ostentación y ordinariez de los capos del cartel de Medellín, copiando los afiches de Alcapone. Seguro que al bajar los afiches sobre las campañas de Jaramillo y Pizarro los candidatos asesinados por los narcos para políticos, los reemplazara por los de su admirado Pablo Escobar con sus ametralladoras posando a lo ganster siciliano.
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Javier(ti8zq)•Hace 1 horaMintió?? Tampoco tiene maestria??? Que maña de los políticos e poner a tanto monigote cuando este país tiene tanta tanta gente talentosa.
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Lucas(25993)•Hace 1 horaLa guisa ineducada, hija de narcos, rindiéndole homenaje al hampón se su papá.