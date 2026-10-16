Museo Nacional: las piezas desmontadas y la disputa por la memoria del país

En esta pared del Museo Nacional se encontraban un afiche de 2010 en homenaje a la candidatura presidencial de Bernardo Jaramillo y un afiche de la candidatura de Carlos Pizarro.

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"Todos tenemos derecho a saber la historia del país"; "eso es patrimonio de Colombia"; "me parece algo terrible, me parece algo decepcionante". Estas fueron algunas de las reacciones que recogió El Espectador entre los visitantes del Museo Nacional frente al desmonte de 30 piezas por orden del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

Las huellas de esa decisión quedaron en las paredes grises del museo. Allí, las manchas blancas delatan la ausencia de las piezas que fueron desmontadas de las salas "Hacer sociedad", "Memoria y Nación" y "Fuerza, fe y sustancia".

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El presidente ordenó a la ministra de Cultura, Paola Holguín, quitar lo que describió como una "oda al terrorismo", en referencia a piezas relacionadas, por ejemplo, con Carlos Pizarro y otros integrantes del M-19. "Aquí nunca más los terroristas tendrán un lugar como si de próceres de la patria se tratara. No lo voy a aceptar y eso es precisamente lo que hemos venido a enfrentar. No acepto la apología al terrorismo", afirmó.

En video: Gobierno removió al menos 30 obras: la “batalla cultural” llegó al Museo Nacional

Este viernes, después de que se conociera que las piezas habían sido desmontadas y se abriera una ola de críticas al Gobierno por librar la llamada "batalla cultural" en una institución como el Museo Nacional, Holguín defendió la decisión. En un video compartido en redes sociales, afirmó que el desmonte se hizo por orden del presidente y "en cumplimiento de nuestra obligación como parte del Estado de conservar, restaurar, proteger y transmitir la cultura de la nación. No como instrumento de una doctrina política o interpretación sesgada de la historia. No como mecanismo de adoctrinamiento o herramienta para fabricar una cultura oficial en favor de un gobierno, sino entendiendo que la cultura es el alma de la nación".

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En defensa de la institucionalidad, la legalidad y la democracia, el Gobierno Nacional anuncia medidas contundentes para erradicar cualquier forma de apología al terrorismo y adoctrinamiento político en los espacios públicos y culturales del país.



Bajo directrices… pic.twitter.com/C0W0AhQlj0 — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 16, 2026

La ministra agregó que la cartera evalúa la museología y la curaduría de espacios como el Museo Nacional, el Museo de la Independencia y la Quinta de Bolívar. También afirmó que el Gobierno está recuperando lugares que, según ella, pasaron de ser espacios para la cultura de las comunidades a "centros de activismo del social comunismo, de la apología al delito y el atropello a los valores y principios fundacionales de nuestra nación".

Las obras que quitaron

Entre las piezas desmontadas están un brazalete de cuero de la Alianza Democrática M-19; un impreso de 1986 de la Unión Patriótica que pedía votar por Jaime Pardo Leal; un afiche de 2010 en homenaje a la candidatura presidencial de Bernardo Jaramillo; un afiche de la candidatura de Carlos Pizarro, y Minería, la obra de Antonio Caro.

Hay más obras desmontadas que las que se alcanzaron a filtrar. Desmontaron una pieza icónica de Antonio Caro y varias piezas de la sala de espiritualidades que recogen saberes de los pueblos afro. Y a partir de hoy prohibieron tomar fotos en las salas @AnaBejaranoRG pic.twitter.com/rKBVsvJAqC — Alejandra Sarria (@asarriamolano) October 16, 2026

También fue retirado el "Balígrafo", la pluma fabricada con un casquillo de bala que se utilizó para firmar el Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC. Además, el tarjetón de la séptima papeleta, que impulsó la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.

Sobre la historia LGBTIQ+, fueron desmontadas piezas como la fotografía de Germán Humberto Rincón Perfetti de la Marcha de la Ciudadanía Plena LGBT de 2004 y la cartilla Cuerpos en prisión, mentes en acción, de 2015.

Del movimiento feminista salieron el afiche de la Casa de la Mujer para la Jornada Internacional de No Violencia contra la Mujer, de 1989, y el manifiesto de 1978 del Encuentro Nacional de Mujeres en Cali, que pedía anticoncepción, aborto y el fin de la esterilización forzada.

Lo que dicen los visitantes

El Espectador estuvo en el Museo Nacional y conversó con visitantes sobre el desmonte de las piezas y los argumentos del Gobierno. Entre quienes cuestionaron la decisión hubo estudiantes y ciudadanos que defendieron el valor de los objetos para comprender la historia política y social del país.

Lucía Suárez, de 20 años y estudiante de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, calificó el desmonte como "algo terrible" y "algo decepcionante". También cuestionó que el Gobierno justificara la decisión con el argumento de proteger a los niños, una de las razones que expuso la ministra Holguín en un trino. Allí señaló que el museo debe proteger a los menores de edad del acceso a material sensible, en cumplimiento del artículo 44 de la Constitución, que establece la prevalencia de sus derechos.

En contexto: Holguín se pronuncia sobre decisión de retirar piezas de paz y diversidad del Museo Nacional

Mayron Peña, quien trabaja en una empresa de consultoría, también puso en duda ese argumento. Al preguntarle por la protección de los niños, defendió la libertad de las personas para construir su propia identidad. "Ellos tienen que ser lo que ellos quieran ser y no tenemos que inculcarles absolutamente nada a nadie", dijo.

Peña también cuestionó el desmonte de las piezas relacionadas con la diversidad sexual y defendió su valor patrimonial. "Yo creo que está mal que quiten eso porque eso es patrimonio de Colombia", afirmó.

Esta idea coincide con la postura de Juliet Castillo, de 36 años, quien señaló que los objetos permiten conocer episodios de la historia colombiana, incluso aquellos relacionados con la violencia. Además, pidió que el Gobierno explique las razones para desmontarlos y defendió el derecho de los ciudadanos a conocer los distintos periodos de la historia nacional: "Todos tenemos derecho a saber la historia del país".

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Otros visitantes respaldaron la decisión del Gobierno, en particular respecto de los objetos relacionados con el M-19.

Jorge Barón, otro de los ciudadanos consultados, sostuvo que las piezas de esa organización no deberían estar en la misma galería que las relacionadas con Luis Carlos Galán. Para argumentar su posición, recordó hechos como los secuestros atribuidos al M-19 y la toma del Palacio de Justicia. "No podemos permitir que en el museo más importante de nuestro país haya apología al delito", afirmó.

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La decisión abrió una discusión sobre la llamada "batalla cultural" que el Gobierno prometió librar desde la campaña y sobre lo que implica trasladarla a una institución como el Museo Nacional, encargada de conservar y narrar la historia del país. Mientras el Gobierno sostiene que busca evitar la glorificación de actores armados y proteger a las víctimas, queda por ver hasta qué punto su postura política incidirá en la manera en que se guarda la memoria colectiva del país.

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