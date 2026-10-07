Museo Nacional reveló los daños de "La paloma de la paz" de Botero tras su caída

Luego de que se supo que la escultura creada por el artista colombiano Fernando Botero, para conmemorar la firma del Acuerdo de Paz en 2016, cayó desde su pedestal en el tercer piso del Museo Nacional, se activaron las alarmas sobre el estado de la pieza. La obra impactó contra una malla de hierro en el segundo piso y, según informes preliminares, no había sufrido daños graves. La institución cultural emitió recientemente un comunicado en el que detalló el estado de conservación de la obra.

"La paloma de la paz" estaba exhibida en la Sala 14, también conocida como "La rotonda", desde julio de este año. Según informó el museo: "Una de las visitantes del Museo se recostó sobre el pedestal donde se encontraba la escultura para tomarse una fotografía de recuerdo de su visita y, aunque la pieza contaba con sus respectivos soportes de sujeción en dos puntos de la base para evitar su deslizamiento, la derribó sin intención. Afortunadamente, tanto ella como el resto de los visitantes salieron ilesos, pero la escultura cayó sobre su lateral izquierdo en una rejilla de hierro ubicada en el segundo piso del Museo".

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La primera evaluación, realizada justo después del incidente, indicó que la pieza se encontraba estable gracias a su estructura y materialidad. "Sin embargo, el Área de Conservación del Museo Nacional de Colombia realizó un diagnóstico más profundo, en el que se evidenciaron rayones y abrasiones con pérdida de capa pictórica en zonas como la cabeza, la cola, las alas y la base. El principal deterioro corresponde a abolladuras en el metal, producto del impacto en diferentes puntos de la escultura, especialmente en el pico", detallaron.

Desde el museo afirmaron que la pieza tendrá que ser intervenida por un profesional en conservación y restauración de bienes muebles.

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La escultura de 70 centímetros de alto, creada en bronce macizo y pintada de blanco, con su pico dorado, fue donada por el maestro en 2016 para celebrar el acuerdo de paz entre el Gobierno y las antiguas FARC. Cuando terminó el gobierno de Juan Manuel Santos, fue enviada al Museo Nacional; sin embargo, durante el gobierno de Gustavo Petro, regresó a la Casa de Nariño y, en julio de este año, previo a la posesión de Abelardo de la Espriella, fue trasladada de nuevo al museo.

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