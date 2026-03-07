Museos de Bogotá conmemorarán el mes de la mujer con talleres y recorridos históricos

Museo de la Independencia - Casa del Florero. Foto: Archivo IDT - Foto: Ricardo Báez

La Quinta de Bolívar y Casa del Florero contarán con una amplia programación durante marzo, mes en el que se conmemorará el Día Internacional de la Mujer. Por este motivo, la agenda de ambos museos estará enfocada en visibilizar el rol histórico que la mujer ha tenido en la construcción de comunidad, memoria y cambios políticos en el país.

Dentro de las actividades, se tendrán talleres, recorridos y experiencias artísticas que mostrarán temáticas como las prácticas textiles, las heroínas de la independencia, las formas en las que lo femenino ha sido nombrado y ha resistido, entre otras.

En la programación se incluirán cuatro talleres. Dos de ellos se realizarán en la Quinta de Bolívar: el primero será un espacio de narrativa textil, que tendrá lugar el 7 de marzo a las 2:00 p. m., mientras que el segundo propondrá un ejercicio de fotobordado en relación con las heroínas de la independencia, que tendrá dos sesiones, el 13 y 10 de marzo, ambos días a las 2:00 p. m.

Por otra parte, en la Casa del Florero estará disponible el taller “Las Lunas en la política, construyamos un oráculo”, que pretende reflexionar sobre la participación política de las mujeres en la historia y que se dictará el 13 de marzo, a las 3:00 p. m. También habrá un espacio el 27 de marzo a las 2:00 p.m., llamado “Del ALEC a lo femenino”, donde se analizarán los dichos y expresiones a partir de los cuales se ha nombrado históricamente a las mujeres.

La Quinta Bolívar realizará dos recorridos especializados: “Habitar la nación: entre lo doméstico y lo político”, el 11 de marzo a las 3:00 p. m. y “Ni débiles ni sumisas - Heroínas de la Independencia Latinoamericana”, el 14 de marzo a las 10:00 a. m.

En ambos museos se podrá disfrutar de exposiciones con distintos enfoques, que irán desde Santa Librada hasta las artes y los oficios desempeñados por mujeres en el siglo XIX y la batucada, como género musical donde se crearon espacios de resistencia.

Puede revisar más eventos en las cuentas de Instagram de cada museo.