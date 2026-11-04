Nuevo plantón frente a la Biblioteca Nacional reclamará la apertura de la sala infantil

El próximo sábado 7 de noviembre habrá un nuevo plantón frente a la Biblioteca Nacional para reclamar la apertura de la sala infantil, cuya inauguración estaba prevista para el 1 de octubre. Según informó el colectivo Medio Pan y un Libro, la manifestación recurrirá a "la lectura, la escritura, la oralidad y el juego" como formas de protesta pacífica.

Para ello, invitan a familias, niñas, niños, adolescentes, mediadoras y mediadores de lectura y colectivos culturales a sumarse a una jornada de actividades de creación y lectura frente a la fachada de la institución.

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Funcionarios de la Biblioteca, que pidieron reservar su identidad, le contaron a El Espectador que el motivo del retraso en la apertura es que la directora de la institución, Julia Cristina Daza Noguera, señaló que haría una curaduría "exhaustiva" de los materiales de la sala. "Ella mencionó que no se puede abrir hasta que revise la lista de los libros para los niños. La lista se formó con un comité concertado entre asociaciones de libros infantiles y especialistas de la biblioteca, pero ella menciona que no se puede abrir hasta que revise la lista de los materiales. ¿Cuál es la intención con esa curaduría? Esa es una de las primeras preocupaciones", dijo una de las fuentes a este diario hace unas semanas.

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Para Tatiana Barajas, mediadora de lectura, escritura y oralidad del equipo de acompañamiento territorial a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y las Bibliotecas Rurales Itinerantes, lo que ocurre es "muy grave", entre otras razones, porque tampoco se les ha informado cuándo se abrirá la sala.

"Hay una situación y es que antes las áreas de la Biblioteca Nacional a uno le daban información, ahora ya no. Ahora quien da la información es la directora, pero ella no dice. Entonces, nosotros no sabemos cuándo van a hacer la inauguración aunque ya la sala está lista. Entonces, lo que nosotros queremos es empezar a hacer unos reclamos simbólicos sobre la apertura de la sala infantil que, por primera vez en la historia, va a tener la Biblioteca Nacional y que es una garantía de los derechos de las infancias, los niños, las niñas y los adolescentes", afirmó.

La convocatoria al plantón citó ustamente el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, que "reconoce los derechos fundamentales de las niñas y los niños a la educación, la cultura, la recreación y la libre expresión". También mencionó el artículo 30 de la Ley 1098 de 2006, que reconoce el derecho de niñas, niños y adolescentes al juego y a participar en la vida cultural y las artes.

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"Frente a esas vulneraciones, el plantón lo que busca es hacer una insistencia visible. También estamos pensando en emprender acciones jurídicas que obliguen a la directora de la Biblioteca Nacional a darle apertura a la sala, pero que también nos permitan verificar qué tipo de dotaciones y colecciones van a estar ahí. Por eso queremos hacer una jornada de lectura y juego, porque queremos presionar y seguir insistiendo de manera pacífica. Una de las cosas que hemos entendido es que, en el marco de las violencias estructurales, los primeros derechos que empiezan a desaparecer son los culturales, y más aún si estamos hablando de bibliotecas que están en situaciones complejas", señaló Barajas.

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