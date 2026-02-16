Orquesta Sinfónica de Colombia inauguró su temporada 2026: conciertos y novedades del año

En 2026, la Orquesta Sinfónica Nacional celebra sus 90 años de historia. Foto: Caterine Alvarado Barragán

La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia inauguró su temporada 2026 con un concierto en el Teatro Colón de Bogotá el pasado 13 de febrero. La presentación marcó el regreso de la Orquesta a este escenario, después de más de dos años sin presentarse en él. Con esto, la Sinfónica dio inicio a la serie “La Sinfónica en casa”, una nueva temporada en el Teatro Colón.

El programa incluyó Die Weihe des Hauses, op. 124, de Ludwig van Beethoven, a quien se le encargó la creación de esta pieza para la reapertura del Teatro Josefstadt de Viena; el Concierto para piano n.º 1 de Piotr Ilich Tchaikovsky, una de las composiciones más importantes del romanticismo; y la Sinfonía n.º 5 de Beethoven, una de las piezas célebres de la música clásica.

Además, la presentación estuvo a cargo del maestro Yeruham Scharovsky, director artístico y titular de la Sinfónica Nacional desde 2023. Scharovsky estudió con profesores del Conservatorio Nacional de Música de Buenos Aires y del Teatro Colón. En 1990 fue elegido como “Joven Artista del Año”, dirigiendo el concierto de Gala de la Orquesta Filarmónica de Israel.

A lo largo de su trayectoria, el maestro Scharovsky ha dirigido a más de 50 agrupaciones destacadas alrededor del mundo, entre ellas la Orquestra Sinfónica Brasileira en Río de Janeiro, la Sinfónica de Berlín y la Filarmónica de Moscú. Esta experiencia lo ha llevado a perfeccionar la disciplina y el rigor con el que ejerce este oficio.

“Se dice que cuando un músico profesional no toca un día, lo siente él. Cuando no toca dos, lo sienten sus enemigos. Y cuando no toca tres, lo sienten hasta sus amigos. Para convertirse en músico de orquesta se debe entender el valor del tiempo. Hay que convencerse de que las cosas tienen que madurar. Un profesional de este estilo es un proceso. Y uno muy largo”, manifestó Scharovsky para El Espectador.

Para la temporada 2026, se contará con la participación de directores invitados, como Juan Pablo Valencia (Colombia), Natalia Ponomarchuk (Ucrania), María Camila Barbosa (Colombia), Dayner Tafur-Díaz (Perú), Roberto González Monjas (España) y más.

En el primer semestre del año, se tienen programados otros 19 eventos, entre los cuales se encuentra un homenaje por el día de la mujer (8 de marzo); un concierto que mezcla sonidos clásicos con modernos titulado “Cuando los Beatles encontraron a Tchaikosvky”; la interpretación de piezas de Mozart, Bach, Mahler y Puccini, entre otros. Puede consultar la programación completa aquí.

Este año, la Asociación Nacional de las Artes (ANA), entidad pública que tiene la función de acompañar y apoyar a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, cambiará su dirección. Antonio Suárez, exdirector ejecutivo de la ANA, dejó el cargo y, con esta decisión, surgieron dudas en cuanto a la financiación y futuro de la Orquesta.

En una entrevista para El Espectador, Suárez declaró que en 2024, el Ministerio de las Culturas, los Artes y los Saberes asignó a la Orquesta Sinfónica Nacional COP 22.000 millones, mientras que en 2025 esa cifra se redujo a COP 14.800 millones.

Esta disminución hizo que el presupuesto rseultará insuficiente frente al crecimiento de la Orquesta y los aumentos de los honorarios de los músicos. De acuerdo con Suárez, la agrupación colombiana nació con problemas presupuestales grandes y los aportes estatales de los que depende han variado según la administración.

Durante años, para suplir este déficit, se priorizó la popularidad de las apuestas escénicas por encima de una línea musical clara y estructurada. Sin embargo, en 2024 se decidió volver al enfoque en la producción sinfónica, un factor que Suárez ha reconocido como clave para que se mantenga el prestigio de la agrupación a nivel internacional. Hoy, la Asociación cubre aproximadamente el 25 % de los gastos de funcionamiento.

Con 90 años de historia y reconocimientos como el Latin Grammy, la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia se ha posicionado como en uno de los referentes de la música clásica en el país. Frente a estos cambios estructurales y las nuevas apuestas en la programación de este año, los seguidores de la música sinfónica se mantienen a la expectativa por el futuro que le augura a esta agrupación.