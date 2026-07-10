Roban escultura de Leonora Carrington en una iglesia de México: hay un detenido

Leonora Carrington vivía cerca de la iglesia donde se encontraba su escultura de bronce. Foto: Agencia AFP/Juan Carlos Fonseca Mata-Wikimedia

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Las autoridades mexicanas confirmaron que detuvieron a uno de los presuntos responsables del robo de esculturas de Leonora Carrington y placas de la Parroquia San Cosme en Ciudad de México.

El padre José de Jesús Aguilar fue quien alertó sobre el hurto que sucedió el pasado 4 de julio. El párroco denunció la situación a través de redes sociales, publicó un video captado por las cámaras de seguridad y pidió ayuda para identificar a los responsables.

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Según la información publicada por el padre, las obras, entre las que se encuentra la escultura "Perro Negro", de Carrington; una escultura de bronce del artista César Ruiz Cureño inspirada en "Mujer saliendo del psicoanalista", de Remedios Varo. Durante el atraco también se llevaron dos ángeles de bronce y varias placas. Una de ellas hablaba de que Carrington y Varo vivieron en la zona donde se ubica la iglesia, “en el Edificio Grégoire de Wollant y Gabino Barreda 18, respectivamente, por lo que solían frecuentar la parroquia”, reportó El País.

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Aunque detuvieron a uno de los sospechosos, las piezas aún no han aparecido, por lo que tanto las autoridades como el párroco advirtieron que en caso de encontrarlas para la venta, la ciudadanía debe tener en cuenta que fueron robadas e hicieron un llamado a proporcionar cualquier información relevante para la recuperación de las obras.

En las imágenes publicadas por el párroco y revisadas por las autoridades, se ve a una persona encapuchada que tira de una de las esculturas mientras manipula una herramienta que parece ser un desarmador.

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“Durante uno de estos operativos localizaron, en el cruce de Serapio Rendón y la avenida San Cosme, a un hombre cuyas características coincidían con las del presunto implicado. Al interceptarlo, los agentes le encontraron 19 bolsas con marihuana. El hombre, de 26 años, fue detenido y presentado ante el Ministerio Público, que definirá su situación legal”, reportó El País.

Las artistas, Carrington, de nacionalidad inglesa, y Varo, española, vivieron exiliadas en México durante la Segunda Guerra Mundial. En la capital española realizaron gran parte de su obra, donde actualmente se encuentran algunas de las más representativas. Mientras las autoridades continúan la búsqueda, se ha estimado que el valor de las piezas podría rondar los USD 11.000.

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