“Escribir convencido de la importancia del peso de las palabras”: Pedro López Godoy

Silencios incómodos que sobrevuelan la mesa familiar; la memoria de la infancia como “máquina potente pero imprecisa”; el amor filial, tan imperfecto porque es real; la inercia gris en la que se convierte la vida de todos los días. Con los personajes de los trece cuentos que componen Las generaciones impares (Atlántica Editora), el escritor argentino Pedro López Godoy nos permite asomarnos a las inseguridades, miedos, creencias y pasiones que son motor de nuestras relaciones cotidianas, siempre tan complejas y difusas, a veces tan frágiles,…

Silencios incómodos que sobrevuelan la mesa familiar; la memoria de la infancia como “máquina potente pero imprecisa”; el amor filial, tan imperfecto porque es real; la inercia gris en la que se convierte la vida de todos los días. Con los personajes de los trece cuentos que componen Las generaciones impares (Atlántica Editora), el escritor argentino Pedro López Godoy nos permite asomarnos a las inseguridades, miedos, creencias y pasiones que son motor de nuestras relaciones cotidianas, siempre tan complejas y difusas, a veces tan frágiles, en otras, tan poderosas y, unas cuantas, casi irreales.

En este libro hay historias en diversos registros. Cuéntenos sobre los diferentes géneros que explora: hay suspenso, ciencia ficción, etc.

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Creo que es como si los cuentos “buscaran” cubrir todo el abanico de posibilidades entre un realismo apenas enrarecido y el sci-fi (aunque de sci-fi hay uno solo), y todas las variantes intermedias. Digo “buscaran”, entre comillas, porque simplemente es como se dio, los cuentos me salían así. Empezaban con todo el realismo, pero siempre aparecía un elemento extraño que tomaba el control y de alguna manera terminaba el cuento por mí, me lo quitaba de las manos. Para mí el elemento extraño o “raro” —más o menos intenso según el cuento— es la manera que tengo de soltar amarras, de quemar puentes, y entonces quedarme tranquilo, flotando en el mar de la ficción, viendo cómo ese elemento disruptivo más o menos fantástico afecta a los personajes y a la historia, como cuando uno tira una piedra en una laguna y se queda viendo las ondas expandirse, alejarse.

Hablemos sobre el padre como figura esencial en la mayoría de los cuentos. ¿Fue algo deliberado o surgió sobre la marcha?

No fue para nada deliberado, y de hecho me sorprendió un poco cuando hice la lectura conjunta y me di cuenta de que había una especie de obsesión que atravesaba prácticamente todo el libro. Pensándolo en retrospectiva, creo que la cuestión del padre es un tema muy intenso en términos emocionales y por lo tanto, también literarios. No por nada es uno de los grandes temas de la literatura, o al menos uno bastante recurrente. El padre tiene frente a sí a su hijo, y ese hijo tiene una visión distorsionada, ambigua, incompleta de su padre, pero al mismo tiempo fresca y en algún punto muy aguda, porque el hijo solo mira lo esencial, y lo esencial es la presencia o ausencia de ese padre. El ejemplo absolutamente prototípico para mí sería el cuento “El padre” (“My old man”) de Hemingway: el hijo mirando las cosas que hace el padre, comprendiéndolas apenas parcialmente y, en última instancia, observando lo esencial: que su padre estaba presente en su vida, pero no del todo, con reservas, con “un poco de ausencia”, hasta la ausencia final y definitiva.

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¿Cómo trabajó narrativamente las diferentes ideas de familia?

Creo que todas parten de mi experiencia personal, que uso como base o punto de inicio. Mi propia infancia, mi propia adolescencia, mi propia adultez, mi propia experiencia como padre, que, de hecho, fue el momento en que empecé a escribir, quizás porque fue el momento en que mi condición de padre me permitió una mirada más compleja, menos unidireccional, de los vínculos familiares. De pronto, estaba ocupando el lugar de mis padres respecto de mi hijo. De hecho, muchos personajes están construidos al revés, digamos: tomo experiencias mías de la niñez pero me paro desde el punto de vista del padre, a quien convierto en el protagonista de la historia. No estoy seguro de si hago también la operación inversa… Tendría que pensarlo.

¿Cómo le "llegan" las voces narrativas? ¿Cómo decide cuál narrador les sirve más a los fines de cada historia?

Las dos grandes alternativas iniciales son, por supuesto, si escribir en primera o en tercera persona. Quizás esa primera decisión tenga que ver con el grado de ambigüedad y detalle que cada cuento requiere. Habrá cuentos donde es más importante el mundo interno del personaje, como “Pasar al acto”, y entonces es mejor hacerlo en primera persona. Habrá cuentos donde quizás tiene más presencia el mundo exterior y donde es mejor dejar bajo un manto de misterio el impacto de ese mundo exterior sobre el personaje principal, y entonces funciona un narrador en tercera persona que anda por ahí repartido, mirando un poco hacia adentro del protagonista y otro poco hacia afuera.

Y la idea de la voz no se agota en la persona narrativa.

Ahí viene una segunda capa de trabajo, que tiene más que ver con la sonoridad, con el ritmo de la prosa, con el tono. Para mí lo más importante es escribir convencido de la importancia de lo que se dice, del peso de las palabras, sin dudar nunca de ese peso y de esa importancia, pero también sin un solo gramo de pretensión, de ego. Creo que el ego es lo peor que le puede pasar a la prosa, es como un veneno, cuando uno quiere decir: Miren la metáfora que armé, Miren como manejo la ironía, Miren qué conmovedora esta frase, esta escena. Carver, que me gusta mucho, tenía un decálogo de consejos de escritura que había encontrado en algún lado (o quizás lo había formulado él, no recuerdo). Uno de los consejos era: Nada de trucos baratos. Después, él mismo lo corrigió, tachó una parte, y dejó: Nada de trucos. Me gusta mucho esa idea: confiar en el peso de las palabras, en la voz del narrador, y dejar que todo se construya desde ahí, desde una cierta sencillez confiada de sí misma pero incontaminada del ego propio. Y es que todos esos trucos baratos al final son una muestra de ego, pero también de fragilidad de ese ego, como si dieran cuenta de una necesidad de decir: ¡Mírenme!, y entonces esa fragilidad irremediablemente se traslada al texto, y entonces el texto pierde fuerza, credibilidad, aplomo, trascendencia.

Siento que hay un tema que atraviesa casi todos los cuentos: la extrañeza, el sentirse raro respecto al mundo o a uno mismo.

Eso es algo que siempre me ha movido, conmovido, convocado. Es una sensación que amo experimentar o recrear. Llegar a una ciudad nueva y no entender para dónde está cada cosa, dónde el norte y dónde el sur, pensar que estás yendo para un lado pero en realidad estás yendo para otro y te encontrás con algo fuera de tu plan o expectativa. Con el paso de los años resulta cada vez más difícil encontrase con esa sensación, pero siempre hay maneras —y la literatura es una de ellas— tanto leerla como escribirla, porque ambos ejercicios obligan a uno a colocarse en un plano de observación total, omnívora, contemplativa, y que es al mismo tiempo general y particular. Ver las cosas como por primera vez, ver por ejemplo un árbol y no darlo por sentado, pensarlo como algo realmente extraño, un pulmón invertido, un ser que respira al revés que nosotros, que toma luz solar y la convierte en energía, en alimento, que tiene raíces enormes que no podemos ver pero que están ahí bajo la tierra. Estamos rodeados de imágenes muy poderosas, muy significativas y en última instancia muy bellas que pueden ayudarnos a entender otras cosas que quizás no tienen nada que ver con lo que estamos observando. Pero para verlas necesitamos una cuota de extrañeza.

Tengo la sensación de que Buenos Aires es casi un personaje en sí misma. ¿De qué manera convirtió la ciudad en un referente clave?

Buenos Aires es una ciudad que amo, y que para mí representa lo infinito, lo misterioso, lo incompleto, lo disonante, lo espontáneo, lo que se transforma, un poliedro donde los distintos barrios son las caras. No soy nacido en Buenos Aires, llegué ahí a los 18 años para estudiar, pero con más razón, la conocí como quien cae de pronto en un planeta nuevo. Es la extrañeza de la que hablaba recién. No es el único escenario presente en los cuentos; de hecho, muchos transcurren en el desierto patagónico o en campos que visité en mi infancia o en ciudades pequeñas de veranos largos y un poco aburridos. Pero Buenos Aires es el escenario más reconocible. Pienso en el cuento “Las generaciones impares”, donde se describe una Buenos Aires un poco futurista y distópica, o en “Seguros”, la historia en la que el hijo persigue a su padre a escondidas por el microcentro porteño (de la ciudad de Buenos Aires) intrigado por saber quién es él realmente, qué es exactamente lo que hace cuando dice cada mañana “me voy a trabajar, nos vemos despueś”. Hay ciertos relatos en el libro que requerían de la escala de una gran ciudad, de la posibilidad de que el personaje pasara desapercibido en la multitud, como ese último.

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