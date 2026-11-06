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“Escribir convencido de la importancia del peso de las palabras”: Pedro López Godoy

Nacido en Concordia y radicado recientemente en Bogotá, el escritor argentino presenta su primer libro de cuentos, "Las generaciones impares". El jurado del concurso de la Fundación El Libro, conformado entre otros por Selva Almada, le otorgó el primer lugar “por su apuesta y su búsqueda, con muy buenas ideas y variedad de mundos y registros”.

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Juan Camilo Rincón
El libro "Las generaciones impares" fue publicado en diciembre de 2025.

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Silencios incómodos que sobrevuelan la mesa familiar; la memoria de la infancia como “máquina potente pero imprecisa”; el amor filial, tan imperfecto porque es real; la inercia gris en la que se convierte la vida de todos los días. Con los personajes de los trece cuentos que componen Las generaciones impares (Atlántica Editora), el escritor argentino Pedro López Godoy nos permite asomarnos a las inseguridades, miedos, creencias y pasiones que son motor de nuestras relaciones cotidianas, siempre tan complejas y difusas, a veces tan frágiles,…

Por Juan Camilo Rincón

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