Estrenos, conciertos y más planes culturales para este fin de semana en Bogotá

Todavía está disponible en la Biblioteca Nacional la exposición "¡Extra, Extra! Los orígenes del cómic en Colombia", que recuerda algunas de las primeras historietas del país. Foto: Óscar Pérez

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Última semana de la experiencia inmersiva de El Principito

El próximo 25 de enero termina la experiencia inmersiva alrededor de “El Principito”, la obra cumbre del autor francés Antoine de Saint-Exupéry. Los asistentes podrán disfrutar allí de más de 1.000 metros cuadrados que se adaptaron como un gran homenaje a esta gran obra literaria. Habrá proyecciones 360°, teatro en vivo y mucho más para disfrutar con toda la familia.

Lugar: Centro Comercial Gran Estación

Horario: De lunes a viernes el horario será de 1:00 p. m. a 8:00 p. m., mientras que sábados, domingos y festivos irá de 11:00 a. m. a 8:00 p. m.

Precio: Las boletas tendrán un costo de $35.000 para los adultos y de $30.000 para los niños. Los menores de 2 años entran gratis.

Edy Martínez en La Candelaria

Edy Martínez, pianista, compositor, arreglista y director musical colombiano, se estará presentando en el Restaurante Casa de Citas este sábado. Se trata de una de las grandes figuras del latin jazz, la salsa y la música latinoamericana contemporánea que, acompañado por los otros miembros de su quinteto promete una noche para dejarse llevar por la música.

Lugar: Cra. 3 #12B-35

Fecha y hora: 17 de enero, 9:00 p. m.

Precio: Preventa COP 30.000. Taquilla COP 40.000.

Rock en español en el Planetario

Las canciones de Los Prisioneros, Charly García, Los Fabulosos Cadillacs, Fito Páez y muchos artistas más que marcaron la historia del rock en español sonarán a todo volumen en el domo del Planetario de Bogotá. Este fin de semana se podrá disfrutar de una nueva edición de “Tren al sur”, el evento que combina proyección 360° con algunos de los himnos del género en el continente.

Lugar: Planetario de Bogotá. Calle 26 B No.5 – 93

Fecha y hora: domingo 18 de enero, 4:00 p. m.

Precio: COP 30.000

“Pola filosófica” en Culto, con Matilde Orlando

Matilde Orlando, filósofa creadora del proyecto Filoparchar, una comunidad digital de divulgación de esta disciplina, arrancó un nuevo ciclo de sus “filoparches”, esta vez en su propio local. Culto Cervecería será de ahora en adelante el lugar en el que las personas podrán ir a reunirse, disfrutar de una buena conversación (sobre temas que irán cambiando cada semana) y, por supuesto, tomarse un par de cervezas. Este espacio es abierto y busca fomentar la conversación profunda sobre todo en aquellos que no tienen mucha experiencia con la filosofía.

Lugar: Culto Cervecería

Fecha y hora: Todos los sábados, desde las 6:00 p. m.

Entradas: El valor de la entrada es de COP 25.000 e incluye la primera pinta de cerveza artesanal.

Nueva exposición artística en La Verbena

Seis artistas locales estarán presentes en el coctel de inauguración de la muestra “Fronteras orgánicas”, que estará disponible para el público desde este fin de semana. La cita incluye la posibilidad de hablar con algunos de ellos y disfrutar del arte local acompañado de una buena bebida.

Lugar: La Verbena. Calle 121#12-15

Fecha y hora: domingo 18 de enero, 3:00 p. m.

Precio: Preventa COP 25.000. Taquilla COP 30.000.

Homenaje a Gonzalo Arango y Edgar Allan Poe

Este fin de semana, La Valija de Fuego acogerá un homenaje a Edgar Allan Poe y Gonzalo Arango, a propósito de un nuevo aniversario del nacimiento de estos dos grandes exponentes de la literatura del continente. En este encuentro, los asistentes podrán ahondar en los cuentos, ensayos y poesías de estos autores mientras comparten con otras personas interesadas en su legado.

Lugar: La Valija de Fuego. Cra. 7#45-52

Fecha y hora: sábado 17 de enero, 5:00 p. m.

Entrada libre

Estreno “Exterminio: El templo de huesos”

Sinopsis: En Exterminio: El Templo de Huesos, Nia DaCosta continúa el universo creado por Danny Boyle y Alex Garland con un giro más oscuro. El Dr. Kelson se ve envuelto en una relación que podría cambiar el destino del mundo, mientras Spike cae en una pesadilla tras conocer a Jimmy Crystal. En este nuevo escenario, los infectados ya no son la mayor amenaza: la crueldad humana resulta aún más aterradora.

Género: Terror

Dónde ver: Disponible en Cine Colombia, Cinemark, Cinépolis, Procinal y otras salas de cine del país.

Estreno de “La única opción”

Sinopsis: Después ser despedido inesperadamente de la compañía de papel en la que trabajó durante 25 años y de estar desempleado durante varios años, un hombre diseña un plan único para conseguir un nuevo trabajo: eliminar a su competencia.

Género: Crimen, drama, comedia.

Dónde ver: Disponible en Cine Colombia, Cinemark, Cinépolis, Procinal y otras salas de cine del país.

Estreno miniserie “Las siete esferas”

Sinopsis: En esta adaptación de la atemporal novela de misterio de la Reina del Crimen, la joven e intrépida aristócrata lady Eileen «Bundle» Brent investiga el asesinato de su pretendiente, que tuvo lugar en la casa de su familia. A lo largo de tres episodios llenos de giros y momentos inesperados, Bundle emprende una carrera contra el tiempo para hallar al culpable.

Género: Misterio.

Dónde ver: Netflix