Planes para hacer en Bogotá durante este fin de semana de elecciones

Agéndese con algunos de los eventos más destacados de este fin de semana en la capital. Foto: Zalfa Imani / Unsplash

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Entre el 20 y 21 de junio, con la Ley Seca y la segunda vuelta de elecciones presidenciales de fondo, habrá eventos gratuitos y de pago que se realizarán en la capital. El Magazín Cultural le sugiere programarse con sesiones gratuitas de yoga, festivales musicales, cine y arte contemporáneo.

Obra de teatro: “Por una nariz”

Fecha: 20 de junio.

Lugar: Teatro Nacional Calle 71

Entrada: COP 82.000.

Detalles del evento: a solo un par de horas de su discurso de posesión, el nuevo presidente de la República enfrenta una crisis estética y política: una picazón incontrolable en la nariz le provoca muecas ridículas que amenazan con convertirlo en el hazmerreír nacional. Ante el fracaso de los médicos tradicionales, un psiquiatra es llamado de urgencia.

Amor, deseo y libertad: voces queer a través del tiempo

Fecha: 20 de junio.

Lugar: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo.

Entrada: desde COP 36.000.

Detalles del evento: el tenor colombiano Luis Hernández-Luque le dará inicio al Mes del Orgullo y la Igualdad en el Teatro Mayor con este recital, que plantea un viaje por canciones que hablan del deseo, la pérdida, la esperanza, la lucha y la afirmación del ser. El programa incluye música de Poulenc, Tchaikovsky, Freddie Mercury, Samuel Barber y Violeta Parra, entre otros.

Lectura masiva en silencio

Fecha: 20 de junio.

Lugar: parque de Usaquén (calle 121 #12-15)

Entrada: libre.

Detalles del evento: organizado por Verbena Literaria, el evento permitirá a los asistentes tener un momento al aire libre para la lectura. Además, realizarán encuentros con autores colombianos independientes y talleres de escritura creativa liderados por escritores del Caribe.

Festival Calma - Día Internacional del Yoga

Fecha: 21 de junio.

Lugar: Biblioteca Pública Virgilio Barco, parque Timiza, Bosque de San Carlos, parque El Tunal, humedal Santa María del Lago, parque El Country (Soy semilla, soy el árbol), entre otros.

Entrada: libre, con inscripción previa.

Detalles del evento: esta jornada se realizará con diferentes enfoques: yoga para la columna, yoga y meditación, entre otros, en cada punto como parte del Festival Calma, cuya programación cuenta con eventos hasta el 28 de junio.

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Recorrido: Las formas de revelar un río

Fecha: 20 y 21 de junio.

Lugar: iglesia de San Francisco. Avenida Jiménez # 7-10.

Entrada: libre, con inscripción previa.

Detalles del evento: un recorrido por el antiguo cauce del río San Francisco y la avenida Jiménez, para descubrir cómo la ciudad transformó su paisaje al cubrir y redibujar uno de sus ríos históricos, lo que se realizará en el marco de la exposición “Katabasis”, de Mauricio Carmona Rivera, ganador del XII Premio Luis Caballero.

Ciclo Rosa

Fecha: hasta el 12 de julio.

Lugar: Cinemateca de Bogotá.

Entrada: COP 7.000.

Detalles del evento: este ciclo de filmes en la Cinemateca cumple 25 años, con una muestra nacional, una muestra internacional, la franja “Diálogos Ciclo Rosa” y el evento “La noche y las luciérnagas”. Para esta edición homenajearán al director que le dio su nombre: Rosa von Praunheim (1942-2025) a través de la “Retrospectiva Rosa von Praunheim”, una muestra con siete títulos de distintos momentos de la filmografía del cineasta.

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Inauguración de la muestra “Habitual”

Fecha: 20 de junio.

Lugar: LGM Galería.

Entrada: libre.

Detalles del evento: la galería LGM inaugurará la exhibición “Habitual”, de Antonio Samudio, artista fallecido en febrero de este año, a los 94 años, y curada por María Iovino. La exhibición contará con 78 obras de diferentes periodos, entre pintura y obra gráfica. La curaduría muestra, además, la manera en la que el artista se acercaba al color y la mirada con la que lo expresaba.

Historias bajo las estrellas

Fecha: 20 de junio.

Lugar: Planetario de Bogotá.

Entrada: COP 27.000.

Detalles del evento: niños y niñas con sus familias podrán transportarse a un universo de constelaciones y relatos ancestrales, mientras se sumergen en las fascinantes historias mitológicas que nuestros antepasados plasmaron en el firmamento, creando un vínculo único entre el presente y el pasado. Recomiendan llevar sleeping bag, cobija o cualquier material que les permita a los asistentes acostarse en el piso.

Festival Nuevas Voces

Fecha: 20 de junio.

Lugar: Plaza de Eventos de Compensar.

Entrada: desde COP 25.000.

Detalles del evento: la tercera edición del Festival Nuevas Voces regresa a Bogotá como un espacio donde convergen los sonidos urbanos, indies, rockeros y artistas alternativos del país. Figuras y bandas que nos han cautivado recientemente en la escena nacional y otros que desde hace años vienen consolidando sus proyectos musicales, como Margarita Siempre Viva, Ácido Pantera y Lika Nova, entre otros.

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