Planetario de Bogotá abre experiencia inmersiva sobre Alicia en el jardín de las Maravillas: así puede asistir

El próximo 29 de noviembre el Planetario de Bogotá será el escenario para una función audiovisual e inmersiva sobre la obra “Alicia en el país de las Maravillas”.

Redacción Cultura
26 de noviembre de 2025 - 09:47 p. m.
El Planetario de Bogotá presentará una obra inmersiva de Alicia en el país de las maravillas.
Foto: Cortesía
El Planetario de Bogotá presentará el próximo 29 de noviembre a las 7:00 p.m. una experiencia inmersiva y audiovisual inspirada por la obra “Alicia en el país de las maravillas”. El evento fue producido por Los Hermanos Ximénez, realizadores audiovisuales nominados al Grammy Latino, y combinará la narrativa literaria, la música electrónica y la imagen expandida.

El evento en el planetario contará con la presencia del artista plástico, comunicado y DJ, Santiago Rivas; Piolinda Marcela, conocida como la DJ Quita Maridos; y Surfer Rosa, ofreciendo a los asistentes tres versiones de la música electrónica en Bogotá.

El relato que se desarrollará en esta experiencia cruzará el universo de “Alicia en el país de las maravillas”, de Lewis Carroll, con el de “La vorágine”, de “José Eustacio Rivera. La primera mostrará a una Alicia como símbolo del surrealismo y la exploración interior, mientras que la segunda se enfocará en el territorio salvaje y la búsqueda en medio del caos.

“Ambas se encuentran en un recorrido que parte desde el Amazonas y culmina en un viaje astral, guiado por visuales en 360°, texturas sonoras y una atmósfera que habita entre lo onírico y lo ritual", se lee en un comunicado.

Adicionalmente, el evento no terminará en el Planetario, sino que continuará en la cervecería La Statua Rota, donde, tras la proyección en el domo, se realizará un after privado con un DJ set inspirado de estética berlinesca.

El evento es para mayores de 18 años y la boletería se puede adquirir a través de TuBoleta.

