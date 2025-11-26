Logo El Espectador
Música contemporánea y arte digital: Lucrecia Dalt y Quayola juntos en el Teatro Colón

Bogotá recibirá a la cantante colombiana con el lanzamiento de su nuevo disco y al artista italiano con su videoperformance LUCE.

Redacción Cultura
26 de noviembre de 2025 - 08:22 p. m.
La última producción de Lucrecia Dalt, "¡Ay!" (2022), fue reconocida por The Wire como álbum del año.
Foto: Sammy Oortman Gerlings
Este 27 de noviembre, el Teatro Colón de Bogotá será el escenario para la reunión de dos artistas de diferentes latitudes. La cantante colombiana, Lucrecia Dalt, presentará su nuevo álbum “A Danger to Ourselves”, mientras que el artista italiano, Quayola, traerá su videoperformance “LUCE”. A partir de este encuentro entre el arte y la música, los asistentes podrán disfrutar de una fusión de sonidos y experiencias en una sola noche.

El evento fue coproducido por el Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella y Nova et Vetera, con el apoyo del Instituto Italiano de Cultura de Bogotá y Muaré Costumes. La noche comenzará con la presentación de “LUCE”, un performance que a partir de la tecnología visual retoma fragmentos del archivo histórico “LUCE”, un patrimonio compuesto por algunas colecciones cinematográficas, fotográficas y documentales de Italia.

Posteriormente, Lucrecia Dalt realizará un concierto que mezclará sonidos experimentales característicos de su repertorio. Además, será la oportunidad del público para escuchar algunas de las canciones de su nuevo disco, las cuales son una apuesta por explorar las conexiones humanas y la intimidad de la artista.

Lucrecia Dalt: música íntima y contemporánea

La cantante pereirana estudió ingeniería civil, antes de convertirse en artista. A partir de la producción musical basada en computador, Lucrecia Dalt encontró uno de los elementos que marcaría su proceso creativo. Sus primeros discos tenían principalmente sonidos electrónicos y su tercer disco, “Ou” (2015), la adentró al mundo de la música experimental.

Su última producción, “¡Ay!" (2022), fue reconocida por The Wire como álbum del año e incluida en el top diez de Pitchfork. Su nuevo lanzamiento se plantea como un recorrido íntimo a través de las 13 canciones que lo conforman. Una de ellas, “Cosa Rara”, fue realizada en colaboración con el músico y compositor británico David Sylvian, quien además coprodujo el disco junto a Dalt.

Quayola: memoria y arte visual

Davide Quagliola, más conocido como Quayola, es un artista visual con un fuerte interés por abordar las tensiones que existen entre lo real y lo artificial. A partir de sus instalaciones inmersivas, reelabora archivos históricos de imágenes y plantea una discusión por la memoria a través de la tecnología.

Además del elemento digital, Quayola también integra en sus exposiciones piezas de escultura y obras hechas en papel. Sus muestras han llegado a distintos lugares del mundo como el V&A Museum, Park Avenue Armory, Palais de Tokyo, Sónar Festival y el Sundance Film Festival.

Esta presentación de Quayola en conjunto con Lucrecia Dalt es la antesala para la exhibición de su proyecto Computational Paintings / Storms, una videoinstalación que se mostrará el 28 de noviembre en el Edificio Taller Giangrandi - Muaré.

El encuentro de este 27 de noviembre será a las 7:30 p.m. y los asistentes podrán adquirir sus entradas desde $49.000, en la página de tuboleta.com

Por Redacción Cultura

