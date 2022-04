Prográmese para este fin de semana en la FILBo con El Espectador

La Feria Internacional del Libro de Bogotá tendrá lugar hasta el próximo 2 de mayo. Foto: José Vargas

Sábado 30 de abril

Sobre la literatura juvenil y lo que se espera de ella

Descripción: Una charla sobre los desafíos de escribir para jóvenes: rutinas y expectativas de este público, editoriales y demás escritores. Los escritores Lily del Pilar y Chris Pueyo conversan con la periodista Laura Camila Arévalo Domínguez.

Invitados: Lily del Pilar, Chris Pueyo y Laura Camila Arévalo Domínguez.

Hora: 12:00 pm

Lugar: Estand de El Espectador, Corferias. Pabellón 16, stand 1228

Visita guiada a la exposición El Espectador 135 años

Descripción: Jorge Cardona, quien fue nuestro editor general de las últimas décadas, nos acompañará con sus relatos a recorrer la historia del periódico. El Espectador camina con firmeza hacia el futuro, fiel a sus principios de defensa de las libertades y con el compromiso de seguir aportando para la construcción de un mejor país, tal como lo ha hecho desde 1887. Su independencia frente al poder, la valentía en la denuncia, el rigor y la contundencia en sus investigaciones, la preocupación por la innovación y el enfoque incluyente y humano en sus historias no son una promesa, sino un sello de calidad de 135 años que se renueva a diario y en todas las plataformas. Amenazas, censuras y otras violencias intentaron en vano silenciarlo, pero siempre ha salido adelante gracias a la fuerza de los argumentos expuestos con depurada pluma.

Conversan: Jorge Cardona y Natalia Piza

Hora: 2:00 pm

Lugar: Estand de El Espectador, Corferias. Pabellón 16, stand 1228

La caricatura, el género con pasión

Descripción: Los mejores caricaturistas del país exploran en género en una conversación sin tapujos y llena de reflexiones para la profesión.

Hora: 3:00 pm

Lugar: Estand de El Espectador, Corferias. Pabellón 16, stand 1228

Sentirse mal es normal: desmitifiquemos ir al psicólogo

Descripción: Conversación entre Carlos Torres (editor de la revista Cromos) y Daniel Pardo (gerente de bienestar y convivencia de la Fundación Santo Domingo).

Invitados: Carlos Torres y Daniel Pardo

Hora: 4:00 pm

Lugar: Estand de El Espectador, Corferias. Pabellón 16, stand 1228

Investigaciones sobre trata y explotación sexual

Descripción: Colombia vive una crisis silenciosa de trata y explotación sexual dentro y fuera del país. Una conversación sobre estas redes que tienen detrás a víctimas anónimas que han develado todo un entramado que se lucra de las mujeres y niñas, a través de los reportajes más recientes que se han publicado en el equipo de Investigación de El Espectador.

Conversan: Yamile Roncancio, abogada y directora de la Fundación Feminicidios Colombia y Natalia Herrera, editora de investigación de El Espectador

Hora: 5:00 pm

Lugar: Estand de El Espectador, Corferias. Pabellón 16, stand 1228

Tiburones en Colombia: ¿En qué momento nos equivocamos y los convertimos en nuestros enemigos?

Descripción: Desde pequeños nos han mostrado a los tiburones como el terror de los océanos. Hoy, por varios malentendidos, creemos que son nuestros enemigos. Es hora de que sumemos esfuerzos para comprender que, como muchas otras especies del mar, son nuestros grandes aliados en el océano. Una conversación para saber cómo pueden conectarse mejor el periodismo y la ciencia.

Conversan: Sabrina Monsalve, MSc en Biología, investigación, gestión y educación de los ecosistemas marinos y costeros. Fabio Gómez, profesor de investigación de la U. Javeriana con experiencia en ecosistemas marinos costeros y tiburones. Daniela Quintero, periodista de ambiente en El Espectador.

Hora: 6:00 pm

Lugar: Estand de El Espectador, Corferias. Pabellón 16, stand 1228

El poder de tu propósito

Descripción: La psicóloga Isabel Vargas Calero, aborda este tema no solo desde su experiencia personal, sino desde su trabajo con personas que no saben para dónde van, ni qué quieren, ni saben cómo servir a los demás a través de su propósito de vida. La autora, quien ha llevado su mensaje a miles de personas a través de la televisión, las redes sociales, consultas y mentorías en todo el mundo. Si estás cansado de hacer lo que no te hace feliz, es momento de dar un giro a tu vida con este libro.

Invitada: Isabel Vargas Calero

Hora: 7:00 pm

Lugar: Estand de El Espectador, Corferias. Pabellón 16, stand 1228

El Pacífico vive y escribe

Descripción: Cinco autores del Pacífico colombiano nos hablan de sus obras literarias, enfocadas en la superación personal y la educación, y nos muestran un panorama alentador de cómo en toda esta región el ejercicio de la escritura estimula la creatividad de jóvenes y adultos que, como ellos, están publicando sus obras literarias.

Conversan: Vanessa Aguilar, Julio Córdoba, Renán Caicedo, Giovanny Peña, Heraclio Parra y Freisman Toro.

Hora: 8:00 pm

Lugar: Estand de El Espectador, Corferias. Pabellón 16, stand 1228

Domingo 1 de mayo

Desmitificando la publicidad digital

Descripción: Todo lo que usted quería saber sobre la publicidad en internet.

Invitación: Álvaro Cuesta, Gerente de Monetización de Audiencias de EL Espectador, dialoga con Felipe Martínez, Gerente de Alianzas de Google Colombia.

Hora: 10:00 a.m.

Lugar: Estand de El Espectador, Corferias. Pabellón 16, stand 1228

En un país de emprendedores era necesario contar su historia

Descripción: Así creamos un emprendimiento dedicado a hablar de los y las emprendedoras de Colombia.

Invitados: Conversación entre Edwin Bohórquez (Gerente Digital EE), Tatiana Gómez (Directora de comunicación digital EE). Modera Ingrith Gómez.

Hora: 11:00 a.m.

Lugar: Estand de El Espectador, Corferias. Pabellón 16, stand 1228

Club de Lectura con Julia Navarro

Descripción: Del origen como destino, en la voz de Julia Navarro. Una charla a propósito de su libro De ninguna parte, donde se hablará sobre exilio e identidad.

Conversan: Julia Navarro y Andrés Osorio, periodista de El Espectador

Hora: 12:00 pm.

Lugar: Estand de El Espectador, Corferias. Pabellón 16, stand 1228

¿Por qué y cómo hacer video en un medio escrito?

Descripción: El periodismo tiene el mismo sentido en todas las plataformas que se presente. Sin embargo, los lenguajes cambian. ¿Cómo se adaptó el medio de comunicación más antiguo de Colombia a la era digital y que herramientas utilizó? El video tuvo mucho que ver en ello. Este conversatorio abordará los desafíos que hubo y hay en el periodismo para contar historias a través de lo audiovisual.

Conversan: Óscar Güesguán – Jefe de la Unidad Audiovisual de El Espectador y David Carranza Muñoz - Coordinador de la Unidad Audiovisual de El Espectador

Hora: 1:00 p.m.

Lugar: Estand de El Espectador, Corferias. Pabellón 16, stand 1228

¿Cómo combatir la posverdad desde las redes?

Descripción: ¿Cuál es la imagen del periodismo que dan las redes sociales? ¿Por qué vemos lo que vemos y cómo hacerle el quite a los algoritmos?.

Conversan: Yenifer Rodríguez, Social Media Manager de El Espectador y Angie Suárez, periodista de redes sociales de El Espectador.

Hora: 2:00 p.m.

Lugar: Estand de El Espectador, Corferias. Pabellón 16, stand 1228

El cine también se lee

Descripción: Ven, comparte y conversa junto a Yesenia Valencia, CEO Smartfilms, el festival de cine hecho con celulares y disfruta de la proyección de los mejores cortometrajes de su edición 2021. Haremos una mención especial a Tokio bajo el agua, un film ganador a mejor documental en el 2019, realizado por Paula Andrea Lara Rodríguez, campeona de natación paraolímpica.

Conversa: Yesenia Valencia

Hora: 3:00 p.m.

Lugar: Estand de El Espectador, Corferias. Pabellón 16, stand 1228

Ucrania y sus guerras perdidas vistas desde la literatura

Descripción: Una charla entre Nelson Fredy Padilla y Élber Gutiérrez sobre las novelas de los más reconocidos autores ucranianos, para entender desde la ficción las más profundas cicatrices de este país europeo.

Conversa: Nelson Fredy Padilla y Élber Gutiérrez

Hora: 4:00 p.m.

Lugar: Estand de El Espectador, Corferias. Pabellón 16, stand 1228

¿Para qué servirá el informe de la Comisión de la Verdad?

Descripción: Conversación con los comisionados de la verdad, Carlos Beristain y Lucía González. Modera Gloria Castrillón.

Hora: 5:00 p.m.

Lugar: Estand de El Espectador, Corferias. Pabellón 16, stand 1228

El futuro de la moda en Colombia

Descripción: La industria de la moda, gran generadora de empleo y dinamizadora del consumo y el crecimiento económico tiene nuevos desafíos en materia de sostenibilidad, tecnología y compra local. ¿Hacia dónde va la moda?

Conversan: Carolina Agudelo, experta en cultura material desde los oficios y la moda, y docente y consultora; Edward Salazar, investigador, escritor y crítico cultural experto en estéticas y procesos del vestir; Luz Lancheros, editora del Vertical Nueva Mujer, periodista e investigadora de moda de Metro World News; Camilo Rodríguez, presidente de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines; Lucety Carreño Rojas, periodista de moda y negocios de El Espectador y directora de El Hilo.

Hora: 6:00 p.m.

Lugar: Estand de El Espectador, Corferias. Pabellón 16, stand 1228

Cómo ser empresaria, escritora y mentora viviendo tu propósito de vida

Descripción: Dos escritoras, empresarias y mentoras, hablan de sus procesos de crecimiento personal, de cómo superaron obstáculos y a travesaron procesos en la vida, hasta lograr sus metas sin tener que renunciar s a su propósito de vida, logrando vivir en plenitud. Las autoras nos contarán cómo llevaron sus experiencias y conocimientos como mentoras a sus libros.

Conversan: Margie Buit y Magda Pérez.

Hora: 7:00 p.m.

Lugar: Estand de El Espectador, Corferias. Pabellón 16, stand 1228