Prográmese para la quinta edición del Festival Filarmónico en La Candelaria

Del 22 al 25 de enero de 2026, el centro histórico de Bogotá será nuevamente escenario del Festival Filarmónico La Candelaria, que celebra su quinta edición con una programación gratuita dedicada a la música sinfónica universal y colombiana. El evento, creado en 2021, se ha consolidado como un referente en el impulso de este tipo de música en la ciudad.

En esta versión, el Festival amplía su alcance y se extiende de nuevo a la localidad de Santa Fe, llevando conciertos a espacios históricos y patrimoniales de la capital. La parroquia Santa Bárbara (Centro), la iglesia San Ignacio, la plazoleta City U y el Parque Bicentenario serán algunos de los escenarios que acogerán la programación.

La agenda contará con la participación de las Agrupaciones Juveniles de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB), entre ellas la Filarmónica de Música Colombiana y la Banda Filarmónica Juvenil.

Uno de los ejes de esta edición será el concierto “Mundo al día”, título del pasillo de Arturo Patiño, que será interpretado por la Filarmónica de Música Colombiana bajo la dirección de Jorge Andrés Arbeláez. El repertorio incluye obras representativas de la música andina colombiana, preparadas especialmente para esta quinta edición.

Por otro lado, la Banda Filarmónica Juvenil, dirigida por Andrés Francisco Cristancho Cáceres, presentará un punto de encuentro entre la tradición sinfónica universal y la música popular, con piezas de compositores como Dmitri Shostakovich y Jean Sibelius. A esto se suma un mosaico de boleros que pondrán nuevamente de primer plano la riqueza musical colombiana.

Todos los eventos son de entrada libre y están destinados para que personas de todas las edades puedan disfrutar del talento de estos músicos colombianos.

Programación completa del Festival Filarmónico La Candelaria

Jueves, 22 enero – 4:00 p. m.

Parroquia Santa Bárbara – Centro Cra. 7 # 6ª -80

Localidad La Candelaria

Filarmónica de Música Colombiana

Director: Jorge Andrés Arbeláez

Viernes, 23 enero – 4:00 p. m.

Iglesia San Ignacio - Calle 10 # 6-27

Localidad La Candelaria

Filarmónica de Música Colombiana

Director: Jorge Andrés Arbeláez

Sábado, 24 enero – 4:00 p. m.

City U - Calle. 19 # 2ª -10

Localidad Santa Fe

Banda Filarmónica Juvenil

Director: Andrés Francisco Cristancho Cáceres

Domingo, 25 enero- 11:00 a. m.

Plazoleta Principal Parque Bicentenario – Asosandiego

Calle 26 # 6ª -79

Localidad Santa fe

Banda Filarmónica Juvenil

Director: Andrés Francisco Cristancho Cáceres

