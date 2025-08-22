Qué hacer este fin de semana en Bogotá: conciertos, obras de teatro y más planes

La rapera chilena Ana Tijoux es una de las invitadas destacadas de esta edición de Hip-Hop al Parque, que se realizará este 23 y 24 de agosto. Foto: EFE - Francisco Guasco

🎸Green Day llega con “The Saviors Tour”

Fecha: 24 de agosto

Lugar: Vive Claro

Boletería: Boletas disponibles en Ticketmaster a partir de $263.000 más

Detalles del evento: Green Day regresa a Bogotá e inaugura oficialmente uno de los centros de eventos más grandes del país. Después de ocho años, la banda regresa con su gira “The saviors” en la que tocarán parte de su más reciente álbum, al igual que algunos de los clásicos que los llevaron a la cima a principios de los 2000. Además, estarán celebrando los 30 años de su álbum Dookie y los 20 de American Idiot.

🎵Hip-Hop al Parque

Fechas: 23 y 24 de agosto

Lugar: Parque Metropolitano Simón Bolívar

Boletería: Entrada libre

Detalles del evento: Este fin de semana se llevará a cabo una nueva edición de Hip-Hop al parque, un evento gratuito en el que se celebra la diversidad de este género interpretado por artistas locales, nacionales e internacionales. Entre los invitados destacados de esta edición están Ana Tijoux, Coast Contra, El B, Dj Destroy Arms, Granuja, Alfa Gama, Aros García, entre muchos otros. Si no puede asistir, también podrá seguir la transmisión en vivo a través de los canales de Canal Capital.

🎭 Todos eran mis hijos, de Arthur Miller

Fecha: 22, 23 y 24 de agosto

Hora: 7:30 p. m.

Lugar: Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella

Boletería: Boletas desde $39.000 disponibles en Tuboleta.

Detalles del evento: “Todos eran mis hijos”, la obra de teatro escrita por el dramaturgo y guionista estadounidense Arthur Miller, vuelve al Centro Nacional de las Artes este fin de semana. Con una puesta en escena a cargo de la Compañía El Señor M y bajo la dirección del maestro Manuel Orjuela, esta obra cuenta la historia de Joe Keller, un hombre de negocios que, durante la Segunda Guerra Mundial, se lucra al vender productos defectuosos al ejército, provocando consecuencias fatales. A partir de este hecho, Miller construye un drama intenso que explora las relaciones entre padres e hijos, la codicia y la responsabilidad social e individual, con una vigencia que trasciende fronteras y épocas.

🎥 “Golán”, la película colombiana de Orlando Culzat, llega a las salas de cine

Lugar: Cine Colombia, Cinemateca Distrital

Duración: 99 minutos

Género: Drama

Sinopsis: Un viaje familiar inesperado se convierte para Pedro en la entrada a un mundo desconocido. Al acercarse a Margarita, descubre una libertad que lo confronta con todo lo que creía saber, despertando algo profundo en él. Ante el fin de su inocencia, Pedro deberá encontrar su propia voz y decidir qué tipo de hombre quiere ser.

🎨 Visite la exposición “El plan y su falta”

Fecha: Disponible hasta el 26 de septiembre

Lugar: Galería Flotante (Carrera 18 # 33 - 41)

Horario: Jueves y viernes de 2:00 p. m. a 6:00 p. m. Para visitas fuera de este horario, puede hacer una solicitud a través de las redes sociales de la galería @f_l_o_t_a_n_t_e.

Detalles de la exposición: Esta exposición, curada por Flotante, un proyecto conformado por María Luisa Sanín Peña y Catalina Jaramillo Quijano, reúne las obras de un grupo de artistas que, a través de diferentes lenguajes, proponen una reflexión acerca del ocio en un mundo marcado por la necesidad incesante de productividad. Sonnia Yepez, Sergio Pinzón, Catalina Moreno y el colectivo Johnson y Jeison son algunos de los artistas que prestaron sus obras para esta muestra que estará disponible hasta el 26 de septiembre.