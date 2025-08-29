Qué hacer este fin de semana en Bogotá: conciertos, obras de teatro y más planes

Santiago Motorizado será uno de los artistas que se presentará este fin de semana en Bogotá. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

🎥 “Un poeta”, la película del colombiano Simón Mesa Soto, llega a las salas de cine

Lugar: Cine Colombia, Cinemark, Procinal

Duración: 118 minutos

Género: Comedia

Sinopsis: La obsesión de Óscar Restrepo por la poesía no le trajo ninguna gloria. Envejecido y errático, ha sucumbido al cliché del poeta en la penumbra. Conocer a Yurlady, una humilde adolescente, y ayudarle a cultivar su talento trae algo de luz a sus días, pero arrastrarla al mundo de los poetas tal vez no sea el camino.

🎼 Festival Bogotá Concertante–Bach 340

Fecha: Del 27 al 31 de agosto

Lugar: Bibliotecas públicas de Suba, El Tintal y El Tunal; museo interactivo Maloka; Teatro Tchyminigagua, en Bosa; Teatro La Cassia; Iglesia Santo Domingo Savio, en Suba, y Auditorio Fabio Lozano, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

Boletería: La entrada a la mayoría de eventos es gratuita. Para las actividades con costo, el valor oscila entre los $25.000 y los $35.000.

Descripción del evento: En honor a los 340 años del natalicio del compositor Johann Sebastian Bach, la Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá (FOSBO), la Nueva Filarmonía y el Auditorio Fabio Lozano, con el apoyo de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, organizaron el Festival Bogotá Concertante. Se trata de más de 20 eventos en diferentes partes de la ciudad que estarán dedicados a celebrar la riqueza del legado de este importante compositor alemán del siglo XVII.

El domingo 31 de agosto, para clausurar el evento, habrá un gran concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica y la Sociedad Coral de Bogotá, en el auditorio Fabio Lozano, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que contará con más de 100 músicos en escena.

Pero, adicional a las presentaciones de algunas de las obras icónicas de Bach, el Festival también contará con otro tipo de eventos, como talleres de improvisación colectiva, clases de producción musical, paneles con medios especializados como HJUT, Señal Clásica de la Radio Nacional de Colombia, y la Revista Tempo, además de espacios dedicados a temas legales, gestión cultural y desarrollo profesional.

🎸 Santiago Motorizado presenta “El Retorno”

Fecha: 31 de agosto

Lugar: Teatro Libre de Chapinero

Hora: 8:00 p. m.

Boletería: Entradas disponibles en la página oficial del Teatro Libre con precios desde $75.000 y hasta $130.000.

Descripción del evento: Santiago Motorizado, el vocalista de la agrupación de rock argentino Él mató a un policía motorizado, se presentará este fin de semana en el Teatro Libre de Chapinero con su primero trabajo como solista “El Retorno”. En este disco, explora una faceta más íntima de su carrera, sin dejar de lado el estilo indie que lo llevó a ser una de las voces más reconocidas dentro y fuera de su país actualmente.

🖼️ Último fin de semana de “Feminíridas” de Verónica Trujillo

Fecha: Hasta el 31 de agosto

Lugar: Claustro de San Agustín

Horario: Entre 10:00 a. m. y 6:00 p. m.

Boletería: Entrada libre

#Fotogaleria | En el Claustro de San Agustín llega “Feminíridas”, de Verónica Trujillo, y “Marismas primordiales: de aguas y diosas”, de Samuel Sarmiento, dos exposiciones que se toman los antiguos muros del centro histórico de Bogotá.https://t.co/FdSb1nwpqi pic.twitter.com/8au4X2pfd5 — Prensa UNAL - Universidad Nacional de Colombia (@PrensaUNAL) May 28, 2025

Descripción del evento: “Feminíridas” expone a modo de un «jardín de las delicias» cerca de 100 obras de cerámicas en la que se destacan cuerpos híbridos, mutantes, transespecie y transgénero; toda una forma de insurrección estética y simbólica de seres híbridos, parcialmente femeninos, parcialmente masculinos, parcialmente animales hembras y machos de otras especies que se enfrenta a la normatividad que ha domesticado y mercantilizado los cuerpos de las mujeres.

Como parte de los eventos de su último fin de semana, la artista Verónica Trujillo dirigirá una visita guiada a esta exposición el sábado 30 de agosto a las 11:00 de la mañana. Para asistir, debe inscribirse a través del formulario disponible en este enlace.

🎭 Uater Lu en el Delia

Fecha: 30 de agosto

Lugar: Centro Nacional de las Artes Delia Zapata Olivella

Hora: 3:00 p. m.

Descripción del evento: Uater Lu es una obra de teatro familiar que reflexiona sobre la importancia de cuidar el medio ambiente. Ganadora de la Beca de Creación Teatral del Ministerio de Cultura, 2024, la obra parte de una pregunta dramatúrgica: ¿Qué sucedería si el agua se acabara en la Tierra?

En un mundo distópico, donde el agua pura ha desaparecido, dos niñas emprenden un viaje en busca de la última fuente cristalina. En su recorrido encuentran personajes y situaciones que invitan al público a reconocer los peligros de la contaminación causada por el uso excesivo de plásticos, la minería y el consumismo.