Qué hacer este fin de semana en Bogotá: conciertos, obras de teatro y más planes

Agenda cultura y artística en Bogotá. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

🎭 Festival de Teatro y Circo de Bogotá: 20 años de historia

Fecha: 9 de agosto al 18 de agosto

Hora: todo el día

Lugar: diversos escenarios y localidades de Bogotá

Sobre el evento: en 2025, el Festival de Teatro y Circo de Bogotá cumple 20 años de historia ininterrumpida, consolidándose como una de las plataformas culturales más importantes del país en la circulación de artes escénicas.

El festival 2025 vendrá con más de 65 eventos gratuitos, funciones simultáneas, recorridos por barrios, encuentros con agrupaciones y una gran feria de cierre que activará nuevos formatos de experiencia escénica. Toda la información estará disponible en el sitio web oficial: www.bogotateatralycircense.gov.co.

🩰 Clase de ballet gratuita para adultos en CEFE Chapinero

Fecha: 9 de agosto

Hora: 2:00 p. m. a 4:00 p .m.

Lugar: Centro Felicidad Chapinero, Aula de Danza.

Sobre el evento: el CEFE Chapinero abre sus puertas a quienes deseen acercarse al mundo del ballet sin importar la edad o la experiencia. Bajo la guía de la bailarina Angélica Corredor, el taller gratuito de ballet para adultos ofrece una experiencia sensible y gozosa para reconectar con el cuerpo, mejorar la postura y moverse con elegancia. Una invitación a explorar la danza clásica desde el bienestar y el disfrute, lejos del rigor académico y con énfasis en la consciencia corporal.

Entrada gratis con inscripción previa en: https://forms.gle/a4eQhKXs3MBmLHFu8

🎭 Desfile de Comparsas: 30 años de tradición, color y alegría

Fecha: 10 de agosto

Horario: 10:00 a. m.

Lugar: Centro Histórico de Bogotá

Sobre el evento: Bogotá abre su Fiesta 2025 con el Gran Desfile de Comparsas, que este año celebra tres décadas como una de las expresiones más vibrantes de la cultura popular de la ciudad. Más de 1.140 artistas y 20 comparsas de 15 localidades —incluidas zonas rurales como Sumapaz y Usme— llenarán de música, color y danza el recorrido que partirá de la Plaza Cultural La Santamaría, avanzará por la Carrera Séptima y culminará en la Plaza de Bolívar, en una jornada gratuita para el disfrute de toda la familia.

🖼️Exposición “SEIS ARTISTAS, UN MUSEO”: una iniciativa para recaudar fondos

Horario: 10:00 a. m a 5:00 p. m.

Lugar: Portillo / MAZ (Calle 79B #7-85, Bogotá)

Sobre el evento: Bogotá recibe la exposición SEIS ARTISTAS, UN MUSEO en el espacio Del Portillo / MAZ, una muestra que reúne grabados de Enrique Grau, Ana Mercedes Hoyos, David Manzur, Álvaro Barrios, Bibiana Vélez y María Paz Jaramillo. La iniciativa, organizada por MoCuLat, busca recaudar fondos para el Museo de Arte Moderno de Cartagena, presentando una carpeta histórica editada en 1996 que celebra lo más representativo del arte colombiano. Una oportunidad para disfrutar de obras maestras y, al mismo tiempo, apoyar la preservación del patrimonio cultural del Caribe.

📚 Recomendación literaria: “Palabras que hieren: sobre el discurso de odio y la política de lo performativo”

Editorial: Ediciones Paidós

Páginas: 256

Precio: $ 59.000

Sobre el evento: este año, la editorial Planeta publica en español Palabras que hieren, uno de los textos más influyentes de Judith Butler, donde la filósofa explora los debates sobre el discurso de odio, la pornografía y la homosexualidad para demostrar que las palabras pueden infligir un tipo de violencia particular. Butler analiza cómo el lenguaje, moldeado por fantasías, contextos y estructuras de poder, puede ser subversivo y dinámico, capaz de reapropiarse y neutralizar términos ofensivos. En un momento marcado por las tensiones entre la libertad de expresión y la cultura de la cancelación, su reflexión resulta más vigente que nunca.

Hablamos un lenguaje que nunca nos pertenece plenamente, pero ese lenguaje solo persiste a través de las reiteradas ocasiones en las que lo invocamos. Este lenguaje adquiere su vida temporal solamente en y a través de los enunciados que invocan y restructuran las condiciones de su propia viabilidad. Judith Butler, 2025 (p.191)

🖼️ “SERámicAnimal”, nueva exposición permanente del museo arqueológico MUSA

Horario: 10:00 a. m a 5:00 p. m.

Lugar: Museo arqueológico MUSA (Cra. 6 #7-43, Bogotá)

Sobre el evento: el Museo Arqueológico MUSA celebra el cumpleaños 487 de Bogotá con la apertura de SERámicAnimal, una exposición permanente en la Casa del Marqués de San Jorge que reúne más de cien piezas de cerámica prehispánica de distintas regiones del país. Lejos de ser una simple muestra sobre fauna, la propuesta invita a descubrir un archivo vivo de mutaciones y transformaciones, donde el barro conserva la memoria de lo que fue y lo que podría volver a ser.

Desarrollada con el apoyo de Brown University, la University of Chicago y el Colectivo MUSA, la curaduría explora lo ambiguo, lo afectivo y lo simbólico, reafirmando el compromiso del museo con la protección y difusión del patrimonio cultural.