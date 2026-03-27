Raúl Zuleta, caricaturista de El Espectador, recibió premio internacional

Raúl Zuleta junto a su caricatura con la que obtuvo el Silver Hat, reconocimiento al segunda lugar en el Knokke-Heist Cartoon Festival. Foto: Cortesía Raúl Zuleta

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Raúl Zuleta, caricaturista de El Espectador, obtuvo el segundo lugar en el Knokke-Heist Cartoon Festival de Bélgica, un evento de humor gráfico que se ha convertido en un referente a nivel internacional. El artista colombiano logró este reconocimiento en la categoría más importante del certamen, el Golden Hat Grand Prize. Para la 65° edición del evento, se contó con la participación de más de 2.000 caricaturas de 90 países.

“Este premio que recibí en Bélgica tiene un valor muy especial a nivel personal. En primer lugar, porque se trata de uno de los concursos más relevantes a nivel internacional, especialmente por su antigüedad. En segundo lugar, porque Bélgica es un centro europeo de caricatura muy importante a nivel mundial. Y, en tercer lugar, porque es uno de los premios que invita a los ganadores a la ceremonia de premiación”, dijo Zuleta, para El Espectador.

La pieza con la que participó Zuleta traslada el nacimiento de Jesús de Belén a un edificio medio de una gran ciudad, ya que las guerras en Oriente Medio obligaron a María y a José a migrar. El caricaturista recibió el premio durante la ceremonia de apertura de la exposición que alberga los mejores 100 trabajos que se postularon en esta edición.

Zuleta, de origen antioqueño, tuvo su primer acercamiento a la caricatura en su adolescencia, a la par del desarrollo de su carrera como artista plástico. Su primera participación en eventos del gremio fue en el festival Cartoon Rendón, que tiene lugar en la ciudad de Rionegro. El humorista gráfico aclaró que, en primera instancia, sus creaciones no estaban pensadas tanto para el contexto de la caricatura política en Colombia, sino para su difusión a nivel internacional.

Esto llevó a que muchas veces sus obras no llevaran textos, sino que manejaban un lenguaje universal que pudiera ser entendido desde el concepto de la imagen. Hoy en día, las caricaturas que ha realizado para este medio siguen manejando ese principio conceptual, pero ahora direccionadas a la reflexión política y social.

Además de artista plástico e historiador del arte, también se desempeña como profesor en la Universidad de Antioquia. Con una trayectoria de más de dos décadas, el humorista gráfico ha recibido alrededor de 70 reconocimientos internacionales, entre ellos el World Press Cartoon en 2013, el Premio a la Excelencia periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa SIP en 2025 y el Premio Nacional de periodismo Simón Bolívar en 2024.

Sobre su participación en este festival, el artista también mencionó lo siguiente: “para el contexto nacional es importante entender que existen dos ámbitos: por un lado, la caricatura política que aparece en los medios de comunicación y, por otro, el de los concursos internacionales. Actualmente hay pocos caricaturistas colombianos que mantengan una participación vigente en este tipo de certámenes. Sin embargo, considero que lo más relevante es que este premio demuestra que, aunque uno realice caricatura política en Colombia, debe proponer un trabajo con un alto nivel conceptual y técnico, capaz de obtener reconocimientos internacionales”.