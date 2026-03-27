Las claves de la Ley del Teatro que se quiere reformar en el Congreso de la República

La sombra y la luna del grupo Teatro Tecal Foto: Cortesía

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En el marco del Día Mundial del Teatro, celebrado cada 27 de marzo desde 1962, se radicó ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes un nuevo proyecto de ley que busca modificar las disposiciones existentes sobre este arte en Colombia. Actualmente, la Ley 1170 de 2007, mejor conocida como Ley del Teatro, es la que ampara a todos los diferentes actores de este ecosistema creativo y establece beneficios y subsidios a quienes lo promuevan.

Sin embargo, varios integrantes de este sector han considerado que, por tratarse de una ley con casi veinte años de antigüedad, es necesaria una actualización que tenga en cuenta las nuevas realidades que enfrenta el teatro hoy en día. Con eso en mente nació esta iniciativa que busca reforzar a las artes escénicas como industria cultural en Colombia y promover condiciones de trabajo dignas para quienes participan en ella.

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Duvalier Sánchez, representante a la Cámara por la Alianza Verde, radicó esta mañana el proyecto de ley “por medio de la cual se actualiza y fortalece la Ley 1170 de 2007 sobre el sector teatral en Colombia”. Durante la radicación del documento, estuvieron presentes la ministra de las Culturas, Yannai Kadamani, y la artista y exministra de la misma cartera, Patricia Ariza, al igual que otros miembros del gremio teatral.

Pero, para entender las implicaciones de esta iniciativa, primero vale la pena revisar cuál es el estado del marco normativo actual.

La Ley del Teatro actual

La Ley 1170 de 2007, junto con otras disposiciones legales como la Ley de Cultura (397 de 1997), la Ley de Espectáculos Públicos (1493 de 2011) y la Ley Artes al Aula (2555 de 2025), se había encargado de establecer el marco normativo que comprometía al Estado colombiano con el impulso al desarrollo de esta industria y la protección de quienes se han encargado de sostenerla.

En el texto original, ya se contempla el reconocimiento por parte del Estado a los diferentes miembros de esta industria, desde actores y directores hasta personal técnico, críticos y docentes de arte. Además, se habla de eventos como el Festival Nacional de Teatro y de programas pedagógicos que promuevan la creación y circulación de las artes escénicas.

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Por otra parte, en el articulado original también se exhorta a los ministerios de Cultura y Educación para que trabajen de manera conjunta en el fortalecimiento del teatro en Colombia.

Sin embargo, para el congresista, según argumentó en el texto radicado esta mañana, “si bien la Ley 1170 fue pionera en reconocer la actividad teatral, hoy resulta insuficiente para responder a: nuevas modalidades artísticas; avances en política pública; transformaciones territoriales; nuevos sistemas de financiación; la consolidación de las Salas Independientes de Teatro; el rol pedagógico del teatro a partir de la promulgación de la Ley 2555 de 2025, entre otras transformaciones que ha atravesado el sector”.

La reforma a la Ley de Teatro

El proyecto de ley radicado por el Sánchez reconoce el valor de su antecesor, pero apunta a algunas deficiencias que tiene, sobre todo en la consideración de los problemas actuales que enfrenta el sector. Por eso, el texto presentado es el resultado de un amplio proceso de concertación con miembros del sector de todo el país que presentaron sus reclamos y expresaron cuáles son los retos que enfrentan para ejercer su labor.

Todo esto se discutió en el más reciente Congreso Nacional de Teatro, que contó con la participación de más de 200 representantes del sector. Adicionalmente, previo a este encuentro, se realizaron alrededor de 70 “precongresos” en diferentes regiones del país que suman más de 1.200 voces de distintos lugares (geográficos y de producción) que ayudaron a construir este proyecto de ley.

Buscamos que esta reforma reconozca:



🎭 Las salas independientes como infraestructura cultural.

🎭 El teatro obligatorio en colegios.

🎭 Nuevas fuentes de financiación para el sector.



De esta manera también logramos que a los artistas les reconozcan sus derechos laborales y… pic.twitter.com/nDeJChMEk8 — Duvalier Congresista 🏛️ (@DuvalierSanchez) March 27, 2026

“La iniciativa plantea medidas clave como la dignificación del trabajo teatral, la sostenibilidad de artistas y salas independientes, el fortalecimiento de festivales regionales, la circulación de obras a nivel nacional e internacional y una mayor articulación con instituciones públicas y privadas. Además, reconoce la riqueza de las múltiples formas de hacer teatro, incluyendo el comunitario, callejero, de títeres y la creación colectiva”, afirmó el congresista en su comunicado.

Ahora, la iniciativa comienza su camino por el Congreso de la República que deberá debatir sobre el posible nuevo marco normativo que regirá a la comunidad teatral en Colombia.

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