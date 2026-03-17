Recuperaron y publicaron una obra inédita de los hermanos Machado que se creía perdida

Manuel Machado (i) y Antonio Machado (d) fueron poetas españoles enmarcados en el modernismo. Foto: Cortesía

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La obra inédita ‘Las tardes de la Moncloa o las brujas de don Francisco’, una pieza de tono satírico y crítico de los hermanos Manuel y Antonio Machado que retrata la vida política y social de España de finales del siglo XVIII, ha sido recuperada por la Fundación Unicaja, que anunció su publicación este lunes.

Según informó esa institución española, su Servicio de Publicaciones ha recuperado el primer acto de los tres previstos de la obra, cuyo texto quedó inacabado en el taller de los hermanos cuando en 1936 estalló la Guerra Civil española (1936-1939).

Al igual que con ‘La diosa Razón’, los investigadores, Rafael Alarcón y Antonio Rodríguez, partieron de una copia en limpio realizada por José Machado, el hermano pintor que se ocupaba habitualmente de preparar los textos de Manuel y de Antonio para mandarlos a la imprenta.

Asimismo, se analizaron otros manuscritos de los dramaturgos que aparecían dispersos en el segundo legado que adquirió la Fundación Unicaja en 2018 y que han permitido la recuperación del texto del primer acto completo.

‘Las tardes de la Moncloa o las brujas de don Francisco’ es una sátira humorística con algunas partes cantadas, siguiendo el esquema del llamado “género chico”, que retrata la vida política y social de la España de finales del siglo XVIII y de la corte de Carlos III y los prolegómenos de la de Carlos IV.

“A través del humor, la ironía y elementos cercanos al esperpento, los autores presentan a don Francisco (Goya) y a una serie de personajes caricaturescos que simbolizan el poder, la hipocresía y las intrigas políticas”, precisó la Fundación Unicaja.

La obra combina crítica social y entretenimiento, utilizando el diálogo ágil y la exageración para denunciar los vicios de la política y las falsas apariencias de la sociedad de su tiempo.

De forma paralela a la publicación, se abrirá la exposición ‘El nuevo teatro de los Machado’, que realiza un recorrido por el estado y carácter novedoso de ‘La diosa Razón’ y ‘Las tardes de la Moncloa o las brujas de don Francisco’.

A través de manuscritos de los hermanos, fotografías, libros, relatos históricos y comentarios, la muestra refleja el cambio en la dramaturgia de los Machado, clásicos de la literatura española, hacia el drama histórico sentimental o la comedia dramática con tintes locales.

Antonio Machado (1875-1939) fue uno de los principales exponentes de la llamada Generación del 98, con obras como ‘Campos de Castilla’ (1912) o el poemario ‘Soledades. Galerías. Otros Poemas’ (1907), mientras que de Manuel (1874-1947), igualmente poeta y dramaturgo, destacan otras como ‘Alma. Museo. Los cantares’ (1907).