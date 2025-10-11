Resurge el guion de “The Freak”, una película incompleta escrita por Charles Chaplin

Chaplin trabajó en este proyecto desde 1969 hasta 1977, año en el que murió a sus 88.

Un nuevo libro recoge la historia de uno de los últimos proyectos que puso en marcha el actor británico Charles Chaplin, reconocido como uno de los primeros cómicos de la industria cinematográfica. A través de fragmentos, notas y bocetos, su biógrafo, David Robinson, logró reconstruir el guion completo de “The Freak”, en el que trabajó durante los últimos años de su vida, pero que nunca llegó a materializarse.

Se trata de la historia de una mujer llamada Sarapha que, al igual que en un reconocido cuento de Gabriel García Márquez, parece ser una persona común y corriente, salvo por las enormes alas que cuelgan de su espalda. Para Chaplin, era la historia de una mujer con la capacidad de traer paz al mundo, pero que debía sufrir las consecuencias de ser una criatura aterradora para cualquiera que se le cruzara.

Sin embargo, el proyecto tuvo una gran limitación desde el principio: la falta de efectos especiales para representar el vuelo. Además de trabajar en la escritura del guion, Chaplin dedicó sus últimos años al estudio de todas las técnicas que hasta el momento se habían utilizado para lograr una imagen convincente de una criatura voladora. También se enfocó en estudiar el movimiento de los pájaros, que inspiraría el de la protagonista de su historia, pero la muerte llegó mucho antes de que lograra concretar su proyecto.

Durante todos estos años, “The Freak” permaneció en las sombras como uno de sus proyectos más enigmáticos. Esto fue así hasta que su biógrafo, David Robinson —autor de otros libros sobre el actor, como “Chaplin: His Life and Art”—, se propuso recuperarlo utilizando los fragmentos, notas y bocetos que habían quedado en su archivo personal. El resultado completo está en su nuevo libro Charlie Chaplin’s The Freak: The Story of an Unfinished Film [The Freak de Charles Chaplin: la historia de una película inconclusa].

Allí, Robinson incluyó no solo el guion completo de la película, sino también otros documentos importantes que rodearon su historia. Por ejemplo, el libro incluye una entrevista con Gerald Larn, uno de los artistas consultados por Chaplin para ayudarle a crear imágenes realistas de su criatura volando. “Charlie fue muy claro y minucioso en lo que quería y esperaba de nosotros... Pensábamos que era un proyecto difícil, mas no imposible... Lo bueno es que siempre recibimos retroalimentación de Charlie”, afirmó entonces Larn.

Para Robinson, es una pena que la película nunca haya llegado a rodarse, como lo admitió en una entrevista para The Guardian, pero espera que su libro acerque a las personas a la historia de uno de los grandes misterios de la vida de Chaplin.