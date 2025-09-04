Rock, poesía y política: la historia de resistencia de Chile

Tanto Jacobo Celnik (izq.) como Eduardo Arias han sido reconocidos por tu amplio conocimiento de la historia de la música dentro y fuera del continente. Foto: Santiago Gómez Cubillos

Esta nueva edición del festival literario Las líneas de su mano, que se desarrolla actualmente en el Gimnasio Moderno de Bogotá, tiene a Chile como invitado especial. Entre los homenajes a distintas figuras de la literatura de ese país, como Vicente Huidobro, Gabriela Mistral y Pablo Neruda, se incluyó una mirada poco convencional hacia la relación que la poesía ha mantenido con la música, en particular con el rock.

Para esa tarea, convocaron a Jacobo Celnik y a Eduardo Arias, ambos periodistas, melómanos y autores de libros sobre música, quienes asumieron el reto de abordar el tema durante un conversatorio titulado “Chile no está herida: poesía en el rock y el folclore chileno”, que tuvo lugar en la noche del pasado 3 de septiembre. Esto, a pesar de que, como admitieron al inicio, la poesía no hacía parte de su campo de experticia.

La idea del conversatorio era sortear esta dificultad inicial apoyándose en el ámbito al que habían dedicado la mayor parte de su carrera. Así comenzó una conversación que, si bien aterrizó en Chile, primero recorrió otras latitudes de gran influencia para el desarrollo de lo que más tarde se consolidaría como el aporte cultural de este país latinoamericano.

Según Celnik, para hablar de la relación entre el rock y la poesía era imposible desligarse de Bob Dylan, el músico y compositor estadounidense que recibió en 2016 el Premio Nobel de Literatura, a quien destacó por su capacidad de “experimentar con el lenguaje y utilizar referencias de la Biblia, de los griegos, de sus referentes literarios y escribir unas líneas que corresponden a unas sensaciones de un momento”. El reconocimiento que recibió fue polémico, pero dejó en evidencia que no se trataba de dos áreas completamente separadas.

En el caso latinoamericano ocurrió algo particular: los escenarios de censura y represión provocados por las dictaduras facilitaron la entrada de la poesía en el género. Arias bromeó durante la conferencia diciendo que les “habían hecho un favor” a los músicos que querían cantar en contra del régimen. “A Charly García le tocó esforzarse por tomar una frase panfletaria y darle la vuelta”, comentó, aludiendo a canciones como “Las increíbles aventuras del Señor Tijeras” o “Para quién canto yo entonces”.

Esa tradición literaria recayó años después sobre grupos chilenos como Los Prisioneros o Inti-Illimani, quienes no solo encontraron en estos referentes la posibilidad de complejizar sus letras, sino también de convertirlas en parte de su identidad nacional. Durante el conversatorio se mencionaron algunos de los éxitos de estos grupos: “El baile de los que sobran”, “Tren al sur” y, por supuesto, “We are sudamerican rockers”, en el caso del primero; y “La exiliada del sur”, en el caso del segundo, que incluye al final un homenaje a la artista chilena Violeta Parra.

Así fueron apareciendo referencias a canciones, álbumes y bandas del rock chileno que adoptaron la poesía como parte de su identidad. El encuentro, disponible en YouTube, sirvió para mostrar que la relación entre literatura y música no solo ha nutrido estilísticamente a un género, sino que también ha contribuido a fijar posiciones políticas en todo el continente.