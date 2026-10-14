La autora de libros como ‘Normal People’ (2018) o ‘Intermezzo’ (2024) afirmó hoy en una nota recogida por los medios británicos que, como resultado de su respaldo a Palestine Action, la publicación de su obra podía ahora…

La escritora irlandesa Sally Rooney deicidió que dejará de vender sus libros en el Reino Unido para evitar posibles represalias legales tras haber declarado de manera pública su apoyo a la organización propalestina Palestine Action, ilegalizada en el país británico y catalogada como grupo terrorista desde julio de 2025.

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Sally Rooney se ve forzada a no vender sus libros en R. Unido por apoyar a Palestine Action

La autora de libros como ‘Normal People’ (2018) o ‘Intermezzo’ (2024) afirmó hoy en una nota recogida por los medios británicos que, como resultado de su respaldo a Palestine Action, la publicación de su obra podía ahora constituir un "delito penal grave" y había acordado con su editorial, Faber, no seguir distribuyendo sus libros en el país.

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Por su parte, la editorial explicó en un comunicado que la normativa vigente en el Reino Unido ha generado una situación en la que no le puede hacer llegar a la novelista las ganancias de su trabajo: "Vender la obra de un escritor y no poder transferirle las ganancias es una situación inaceptable para una editorial".

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Faber indicó que, tras una decisión de común acuerdo con Rooney, se decidió que no podrían seguir distribuyendo sus libros en el Reino Unido en ningún formato. "Seguimos siendo los orgullosos editores de su extraordinaria obra, que continuaremos vendiendo en otros territorios", agregaron.

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La escritora irlandesa recordó que, en agosto de 2025, un mes después de que Palestine Action fuese designada una organización terrorista, escribió un artículo de opinión en el diario irlandés Irish Times en el que expresó su intención de respaldar al grupo propalestino desde la República de Irlanda, donde no está ilegalizado.

"Me he esforzado al máximo por ser honesta con el público sobre mis creencias e intenciones y estoy totalmente dispuesta a aceptar las consecuencias", comentó Rooney en la nota difundida este miércoles.

En septiembre de 2025, Rooney ya rechazó viajar al Reino Unido para recoger un premio literario para evitar un potencial arresto.

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