Sally Rooney y el debate sobre la censura indirecta de sus libros en Reino Unido

Los firmantes calificaron lo ocurrido con Rooney como "una afrenta a los principios básicos de la libertad de expresión"…

La salida de los libros de Sally Rooney del mercado británico puso sobre la mesa el debate sobre la censura indirecta y los efectos de la legislación antiterrorista sobre la circulación de obras literarias. "Sally Rooney es escritora, no terrorista. Sus libros deben estar al alcance del público", señalaron más de 150 autores, artistas y figuras públicas del sector cultural en una carta abierta publicada en The New Statesman.

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Los firmantes calificaron lo ocurrido con Rooney como "una afrenta a los principios básicos de la libertad de expresión" y rechazaron "la censura —ya sea directa o indirecta—". También instaron al Gobierno británico a modificar la legislación antiterrorista. La carta lleva, entre otras, las firmas de los premios Nobel de Literatura Annie Ernaux, J. M. Coetzee y Anne Carson; escritores como Zadie Smith, Julian Barnes, Arundhati Roy y Jeanette Winterson; las actrices Tilda Swinton y Susan Sarandon y el cineasta Jonathan Glazer.

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OPEN LETTER: Sally Rooney is a writer, not a terrorist. Her books must be available to the public. Their withdrawal from sale, on the basis of ill-conceived and draconian anti terror legislation, is an affront to basic principles of free speech and expression so long taken for… pic.twitter.com/QLQel0EC7N — The New Statesman (@NewStatesman) October 21, 2026

Faber dejó de distribuir en el Reino Unido los libros de Rooney después de que la autora de Gente normal y Conversaciones entre amigos expresara su respaldo a Palestine Action, organización que el Gobierno británico declaró como terrorista en 2025. La escritora explicó que, bajo la legislación vigente, cumplir los contratos para publicar su obra en el país podría constituir un delito penal grave. "He hecho todo lo posible por ser honesta con el público sobre mis creencias e intenciones, y estoy completamente dispuesta a aceptar las consecuencias", afirmó. Según Rooney, la decisión de Faber se tomó tras un proceso de consulta y deliberación y con su pleno acuerdo.

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En un comunicado, la editorial afirmó, por su parte, que "la legislación actual en el Reino Unido ha dado lugar a circunstancias en las que Faber no puede transferir a Sally Rooney los ingresos generados por su trabajo en el país". Para la editorial, "vender la obra de un escritor y no poder transferirle los ingresos es una situación inaceptable".

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En ese contexto, aunque los libros de Rooney no están formalmente prohibidos y todavía pueden conseguirse por distintas vías, su circulación comercial en el Reino Unido quedó restringida. Para la periodista Katie Dancey-Downs, el caso muestra cómo la censura puede operar sin una prohibición explícita. En un artículo publicado en Prospect Magazine, escribió: "De forma indirecta, estos libros han sido restringidos; Faber se encuentra en una situación imposible y ha terminado autocensurándose para evitar infringir la ley".

Dancey-Downs también señaló que las librerías irlandesas han registrado un aumento considerable en los pedidos de libros de Rooney por parte de lectores británicos. Ante este fenómeno, la periodista se pregunta en su artículo de opinión si esas compras podrían tener consecuencias legales, pues la legislación británica establece que comete un delito quien proporciona dinero y "sabe o tiene motivos razonables para sospechar que se utilizará o podría utilizarse con fines terroristas".

En medio de la discusión sobre el caso de Rooney, algunos han hecho paralelismos con lo ocurrido con el escritor Salman Rushdie. El 12 de agosto de 2022, el autor británico-estadounidense fue apuñalado una docena de veces en el escenario, mientras se preparaba para dar una conferencia en Chautauqua, Nueva York. El ataque le hizo perder la visión de un ojo.

"Hasta la semana pasada, Rooney y Rushdie tenían poco en común más allá de ser compañeros de estantería; ahora tienen más que una mera proximidad física", escribió Tanjil Rashid, editor de cultura de The New Statesman, en un artículo de opinión.

La comparación ha recibido críticas. Felice Basbøll, escritora y estudiante de posgrado en Historia en la Universidad de Oxford, cuestionó el paralelismo. "La situación de Sally Rooney obviamente no tiene nada que ver con el caso Rushdie, y la comparación es insultante. Pero esto es un tema de libertad de expresión, y Palestine Action no debería ser prohibida", escribió en su cuenta de X.

Sally Rooney situation is obviously nothing like Rushdie affair, and the comparison is insulting. But this is a free speech issue, and Palestine Action should not be proscribed. Me for @TheCriticMag https://t.co/1drHfuubkX pic.twitter.com/bgXBuVKcla — Felice Basbøll (@fbasboll) October 21, 2026

El periodista y comentarista político Tom Slater también cuestionó la comparación en una columna publicada en The Spectator, en la que sostuvo que los casos responden a circunstancias distintas: según su análisis, los libros de Rushdie fueron retirados de las librerías por temor a represalias violentas tras las amenazas contra su vida, mientras que la decisión sobre los de Rooney —escribió— está relacionada con su intención de seguir destinando regalías a Palestine Action, organización proscrita por el Gobierno británico.

"Estos casos no se diferencian por ‘matices’; son cosas completamente distintas", escribió Slater. Para el periodista, expresar respaldo a una organización no equivale a financiarla. "La libertad de expresión se basa en la distinción entre palabras y acciones, entre apoyo verbal y apoyo material", afirmó.

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