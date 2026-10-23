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Sally Rooney y el debate sobre la censura indirecta de sus libros en Reino Unido

A través de una carta abierta, más de 150 figuras de la cultura cuestionaron la salida de las obras de la escritora irlandesa del mercado británico por apoyar a Palestine Action y la calificaron como "una afrenta a los principios básicos de la libertad de expresión".

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Redacción Cultura
(FILES) Irish author Sally Rooney speaks during the Hulu segment of the 2020 Winter TCA Press Tour at The Langham Huntington in Pasadena, California on January 17, 2020.
Sally Rooney debutó con la novela Conversaciones entre amigos (Conversations with Friends), publicada en 2017.
Foto: AFP - AMY SUSSMAN

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La salida de los libros de Sally Rooney del mercado británico puso sobre la mesa el debate sobre la censura indirecta y los efectos de la legislación antiterrorista sobre la circulación de obras literarias. "Sally Rooney es escritora, no terrorista. Sus libros deben estar al alcance del público", señalaron más de 150 autores, artistas y figuras públicas del sector cultural en una carta abierta publicada en The New Statesman.

Los firmantes calificaron lo ocurrido con Rooney como "una afrenta a los principios básicos de la libertad de expresión"…

Por Redacción Cultura

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