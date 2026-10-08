Anne Carson, la nobel de literatura que vio en los clásicos una reinvención de la escritura

Anne Carson se convirtió en la decimonovena mujer en recibir el Premio Nobel de Literatura. La Academia Sueca le otorgó el galardón a la escritora y poeta canadiense de 76 años “por su obra audaz e ingeniosa que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”. Publicó su primera obra de crítica en 1986, titulada “Eros, the Bittersweet”, y desde entonces se ha movido entre la poesía, el ensayo, la prosa y la crítica, conectando diferentes autores, estilos, géneros y épocas.

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“Si la prosa es una casa, la poesía es un hombre en llamas que corre a toda velocidad por ella”, dijo a “The Guardian” en 2016. En ese momento, cuando acababa de publicar su libro “Float”, afirmó que antes de comenzar a escribir prefirió el dibujo, aunque confesó que no era tan buena en esa disciplina. Sin embargo, el ejercicio de intentar nombrar sus dibujos dio paso a su interés por la escritura.

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“A veces, lo que termino escribiendo es simplemente sobre cómo es la luz. Y parece haber una especie de pacto entre la luz y yo para decir —en este cuaderno, que nadie leerá jamás— cómo es la luz hoy, para encontrar las palabras exactas. No sé cuál es ese pacto. Pero parece subyacer a todo lo demás que escribo. Después de la luz podríamos hablar de mi madre, de lo que cenaré o de la teoría de la traducción de Proust. Pero lo importante ya pasó. La luz era lo importante. Sigue siendo un misterio para mí por qué es así, o de dónde surgió ese pacto”, señaló a “The Paris Review” sobre su proceso creativo.

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Nacida en Toronto, Canadá, en 1950, Carson llegó a la literatura por diferentes caminos. Además del dibujo, sus primeros intereses fueron la literatura clásica y el griego. Según contó a la revista literaria “Brick”, hacia 1965 estaba caminando por una librería cuando vio una edición bilingüe de “Safo”, de Willis Barnstone. “El traductor y editor, con el griego a la izquierda y el inglés a la derecha, me pareció tan fascinante que pensé que debía aprenderlo”, contó. Un año más tarde se mudó a Port Hope.

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Su padre fue banquero, y por esa razón se trasladó entre varias ciudades canadienses durante su juventud. En la escuela a la que ingresó, Carson descubrió que su profesora de latín también sabía griego. “Cuando se enteró de mi interés, se ofreció a darme clases durante mi hora de almuerzo. Así que le debo mi carrera y mi felicidad a Alice Cowan, de la escuela secundaria Port Hope”, recordó.

Pero su pasión por el mundo clásico también provenía de una fascinación personal por Oscar Wilde. “En parte fue por la apariencia y la estética, pero también porque en aquel entonces me imaginaba como un Oscar Wilde renacido, y todo el mundo intelectual de la época de Oscar Wilde, que incluía mucho latín y griego, era para mí una especie de mito. Pensé: ‘Si aprendo griego, podría parecerme aún más a Oscar Wilde’. Me pareció el siguiente paso lógico”.

Ese interés por el griego la llevó a cursar estudios clásicos de pregrado, maestría y doctorado en la Universidad de Toronto. De ese período surgió su tesis doctoral, titulada “Odi et Amo ergo sum” (“Odio y amo, luego existo”), que publicó en 1981, que es considerada por algunos como el comienzo de su carrera literaria, aunque publicó su primera obra en 1986. Hubo un momento en el que se alejó de estos estudios para intentar dedicarse al diseño gráfico. No obstante, regresó al año siguiente. Dijo a la revista de la Universidad de Toronto que “los clásicos son como un culto”.

“Casi toda su producción literaria se ha centrado en la intersección entre la obsesión del filólogo por las palabras y el anhelo del poeta por nuevos significados. Ella ha identificado la etimología de las palabras como el punto de partida de toda su obra”, resaltó la Academia Sueca.

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Su estilo comenzó a definirse con el ensayo “Eros”, the Bittersweet, publicado en 1986. “Carson sienta las bases de su posterior obra. Con su brillante reflexión sobre “Eros” como esencia y fuerza motriz del poema, el libro se inspira profundamente en un adjetivo compuesto de “Safo” que define a “Eros” como la combinación de dolor y dulzura. Es esta distinción, la distancia entre el amante y el amado, lo que da fuerza a “Eros” e impulsa el poema”, resaltó la institución.

Para ella esta obra, más que un ensayo, es un “poema en prosa”. La poesía continuó formando parte de su trayectoria. En la década de 1990 publicó varios libros, entre ellos “Short Talks” (1992), “Glass”, “Irony and God” (1995) y “Plainwater: Essays and Poetry” (1996).

El segundo, en particular, fue destacado por Anders Olsson, presidente del Comité del Nobel: “Aunque la obra está escrita en verso, es también una larga historia sobre el duelo y el amor no correspondido, en la que la narradora en primera persona, una mujer abandonada por su marido, visita a su madre solitaria en los páramos desolados. La poesía necesita la historia, y esta, a su vez, depende de los saltos y cambios de escena propios de la poesía, que Carson emplea con gran maestría”.

En 1998 publicó una de sus obras más representativas: “Autobiography of Red”. En esta novela en verso reimaginó el mito de Gerión y Hércules más allá de lo que se mencionaba en la literatura clásica sobre este personaje.

“Esto demuestra su eminente capacidad para actualizar la tradición literaria clásica. Con una sensibilidad precisa para las expresiones y experiencias contemporáneas, toma como punto de partida fragmentos de poemas del poeta griego Estesícoro, del siglo VI a. C., sobre el monstruo alado rojo Gerión”, mencionó Olsson.

Parte de su obra se ha caracterizado por las conexiones que ha trazado entre el mundo clásico y el contemporáneo, y por la manera en que ha utilizado la etimología como punto de partida para su escritura.

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Anne Carson también se ha dedicado a la traducción. Su interés por los clásicos griegos la llevó a traducir textos como “Antígona y Electra”, de Sófocles; algunos poemas de “Safo”, y siete obras de Eurípides: “Alcestis”, “Hécuba”, “Heracles”, “Hipólito”, “Ifigenia en Tauris”, “Orestes” y “Las bacantes”. Algunas de estas obras incluso fueron llevadas a las tablas en diferentes ocasiones.

Por otro lado, la enseñanza también ha formado parte de su vida. Se ha desempeñado como profesora universitaria en instituciones como la Universidad de Calgary, donde comenzó su carrera docente en 1979; la Universidad de Princeton, la Universidad de Toronto, la Universidad de Michigan, Emory College, la Universidad de California en Berkeley, entre otras.

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En los últimos 26 años publicó obras como “The Beauty of the Husband: A Fictional Essay in 29 Tangos” (2001) y “Nox” (2010), sobre la muerte de su hermano en Copenhague.

Olsson elogió la forma en que Carson se ha “alejado de la poesía lírica ligada al yo narrativo e inspirado nuevas formas de literatura contemporánea. Este método de escritura da lugar a obras lúdicas e irónicas que transitan no solo entre la poesía clásica y la moderna, sino también entre diferentes géneros y formas artísticas”.

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Cuando llamaron a Anne Carson para informarle que había ganado el Premio Nobel de Literatura, se encontraba en la cocina de su casa en Reikiavik, Islandia, país del que recibió la ciudadanía en 2022.

“Estoy comiendo galletas y tomando una taza de té. Nada del otro mundo todavía. Aún es por la mañana. Así que estoy sentada en la cocina leyendo la revista “London Review of Books” y tomando té. Me di cuenta de que había que barrer el suelo, así que me levanté de un salto para hacerlo. Luego vinieron todas esas llamadas, que fui apagando porque siempre apago el teléfono cuando suena”, dijo.

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Su esposo la animó a devolver la llamada y así se enteró del premio.

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