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Anne Carson, la nobel de literatura que vio en los clásicos una reinvención de la escritura

Una edición bilingüe de “Safo” despertó su interés por el griego. Décadas después Anne Carson recibió el Premio Nobel de Literatura 2026 por una obra que conecta la tradición clásica con nuevas formas de escritura.

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Andrea Jaramillo Caro
Andrea Jaramillo Caro
STOCKHOLM (Sweden), 08/10/2026.- (FILE) Canadian poet and essayist Anne Carson performs her work 'Antigonick' at the Moderna Museet art gallery in Stockholm, Sweden, 08 May 2025 (issued 08 October 2026). The Swedish Academy announced on 08 October 2026 that Carson has been awarded the 2026 Nobel Prize in Literature for her poetry and translations of classical Greek texts. (Suecia, Estocolmo) EFE/EPA/PONTUS LUNDAHL SWEDEN OUT
Anne Carson y su esposo están evaluando maneras para donar el dinero que ganarán con el Premio Nobel.
Foto: EFE - PONTUS LUNDAHL

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Anne Carson se convirtió en la decimonovena mujer en recibir el Premio Nobel de Literatura. La Academia Sueca le otorgó el galardón a la escritora y poeta canadiense de 76 años “por su obra audaz e ingeniosa que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea”. Publicó su primera obra de crítica en 1986, titulada “Eros, the Bittersweet”, y desde entonces se ha movido entre la poesía, el ensayo, la prosa y la crítica, conectando diferentes autores, estilos, géneros y épocas.

“Si la prosa…

Andrea Jaramillo Caro

Por Andrea Jaramillo Caro

Periodista y gestora editorial de la Pontificia Universidad Javeriana, con énfasis en temas de artes visuales e historia del arte. Se vinculó como practicante en septiembre de 2021 y en enero de 2022 fue contratada como periodista de la sección de Cultura. Andreajc1406 ajaramillo@elespectador.com
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